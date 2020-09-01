https://ria.ru/20200901/vzyatka-1576571038.html

Следователь центрального аппарата СК задержан по делу о крупной взятке

Следователя центрального аппарата Следственного комитета Российской Федерации Грея Эфендиева задержали в рамках расследования дела о взятке в пять миллионов... РИА Новости, 01.09.2020

2020-09-01T12:49

2020-09-01T12:49

2020-09-01T14:06

россия

следственный комитет россии (ск рф)

взятка

происшествия

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<strong>МОСКВА, 1 сен — РИА Новости.</strong> Следователя центрального аппарата Следственного комитета Российской Федерации Грея Эфендиева задержали в рамках расследования дела о взятке в пять миллионов рублей, сообщается на сайте ведомства.По данным следствия, Эфендиев предложил коллеге получить через него взятку в пять миллионов рублей за освобождение некоего человека от уголовной ответственности.Сейчас Эфендиев задержан, ему предъявлено обвинение, решается, какую меру пресечения — заключение под стражу или более мягкую — ему изберут.Ему грозит штраф до 60-кратной суммы взятки с лишением права работать во власти, а в худшем для него случае — до семи лет лишения свободы.В <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> России назвали "принципиальной позицией руководства" пресечение "любых фактов противоправных действий, в том числе коррупции", в своих рядах.Был ли Эфендиев связан с расследованием каких-либо громких уголовных дел, неясно. По крайней мере, в СМИ об этом упоминаний нет.

https://ria.ru/20190607/1555371664.html

Фиалка ноября А ведь он кому-то с серъёзным видом приговоры подписывал, сурово брови супил, осуждал за преступления... И эти люди осуждают нас... А сколько таких на местах? Осудят, заставят "компенсировать" 100 тыс. И опять - за работу! 64

Denis Inkognito Именно. Эти люди, их тысячи, живут с нами рядом, улыбаются и здороваются при встрече. А придя на работу исполняют подобное. А сколько еще людей только мечтающих получить такую работу, они поступают в вузы, сдают экзамены, потом пролезают в кресла правдами и неправдами. И там то, начинают настоящее дело своей жизни. Все такие люди - фундамент и опора российских бед и их же коллег высшей масти. В свое оправдание они начинают говорить что любой на их месте сделал бы (или желал бы) так же. 32

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), взятка, происшествия