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Следователь центрального аппарата СК задержан по делу о крупной взятке
Следователя центрального аппарата Следственного комитета Российской Федерации Грея Эфендиева задержали в рамках расследования дела о взятке в пять миллионов... РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T12:49
2020-09-01T14:06
россия
следственный комитет россии (ск рф)
взятка
происшествия
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<strong>МОСКВА, 1 сен — РИА Новости.</strong> Следователя центрального аппарата Следственного комитета Российской Федерации Грея Эфендиева задержали в рамках расследования дела о взятке в пять миллионов рублей, сообщается на сайте ведомства.По данным следствия, Эфендиев предложил коллеге получить через него взятку в пять миллионов рублей за освобождение некоего человека от уголовной ответственности.Сейчас Эфендиев задержан, ему предъявлено обвинение, решается, какую меру пресечения — заключение под стражу или более мягкую — ему изберут.Ему грозит штраф до 60-кратной суммы взятки с лишением права работать во власти, а в худшем для него случае — до семи лет лишения свободы.В <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> России назвали "принципиальной позицией руководства" пресечение "любых фактов противоправных действий, в том числе коррупции", в своих рядах.Был ли Эфендиев связан с расследованием каких-либо громких уголовных дел, неясно. По крайней мере, в СМИ об этом упоминаний нет.
https://ria.ru/20190607/1555371664.html
А ведь он кому-то с серъёзным видом приговоры подписывал, сурово брови супил, осуждал за преступления... И эти люди осуждают нас... А сколько таких на местах? Осудят, заставят "компенсировать" 100 тыс. И опять - за работу!
64
Именно. Эти люди, их тысячи, живут с нами рядом, улыбаются и здороваются при встрече. А придя на работу исполняют подобное. А сколько еще людей только мечтающих получить такую работу, они поступают в вузы, сдают экзамены, потом пролезают в кресла правдами и неправдами. И там то, начинают настоящее дело своей жизни. Все такие люди - фундамент и опора российских бед и их же коллег высшей масти. В свое оправдание они начинают говорить что любой на их месте сделал бы (или желал бы) так же.
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россия
РИА Новости
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60
россия, следственный комитет россии (ск рф), взятка, происшествия

Следователь центрального аппарата СК задержан по делу о крупной взятке

12:49 01.09.2020 (обновлено: 14:06 01.09.2020)
125887
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Следователя центрального аппарата Следственного комитета Российской Федерации Грея Эфендиева задержали в рамках расследования дела о взятке в пять миллионов рублей, сообщается на сайте ведомства.

"В Следственном комитете Российской Федерации возбуждено уголовное дело в отношении следователя Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации Грея Эфендиева. Ему предъявлено обвинение в обещании и предложении посредничества во взяточничестве (часть 5 статьи 291.1 УК России)", — говорится в сообщении.

По данным следствия, Эфендиев предложил коллеге получить через него взятку в пять миллионов рублей за освобождение некоего человека от уголовной ответственности.
Сейчас Эфендиев задержан, ему предъявлено обвинение, решается, какую меру пресечения — заключение под стражу или более мягкую — ему изберут.
Ему грозит штраф до 60-кратной суммы взятки с лишением права работать во власти, а в худшем для него случае — до семи лет лишения свободы.
В СК России назвали "принципиальной позицией руководства" пресечение "любых фактов противоправных действий, в том числе коррупции", в своих рядах.
Был ли Эфендиев связан с расследованием каких-либо громких уголовных дел, неясно. По крайней мере, в СМИ об этом упоминаний нет.
Взятка. Архивное фото. - РИА Новости, 1920, 07.06.2019
7 июня 2019, 14:02
Самые крупные взятки в России в 2010-2019 годах
236255285
Обсудить 14
РоссияСледственный комитет России (СК РФ)ВзяткаПроисшествия
Популярные комментарии
А ведь он кому-то с серъёзным видом приговоры подписывал, сурово брови супил, осуждал за преступления... И эти люди осуждают нас... А сколько таких на местах? Осудят, заставят "компенсировать" 100 тыс. И опять - за работу!
1 сентября, 12:57
Фиалка ноября
4733506
Именно. Эти люди, их тысячи, живут с нами рядом, улыбаются и здороваются при встрече. А придя на работу исполняют подобное. А сколько еще людей только мечтающих получить такую работу, они поступают в вузы, сдают экзамены, потом пролезают в кресла правдами и неправдами. И там то, начинают настоящее дело своей жизни. Все такие люди - фундамент и опора российских бед и их же коллег высшей масти. В свое оправдание они начинают говорить что любой на их месте сделал бы (или желал бы) так же.
1 сентября, 13:51
DIDenis Inkognito
2310701
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