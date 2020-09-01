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Презентация доклада "Математические инструменты делегитимации выборов"
3 сентября в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию на тему: "Математические инструменты делегитимации выборов".
2020-09-01T11:21
2020-09-01T11:21
анонсы
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https://cdn25.img.ria.ru/images/sharing/article/1576564615.jpg?1598948474
<strong><a href="http://pressmia.ru/pressclub/20200903/952883617.html">Задать вопрос</a><br><br>Участники:<br></strong>- председатель Совета Российского общественного института избирательного права, заслуженный юрист Российской Федерации Игорь БОРИСОВ;<br>- профессор СПбГУ Валерий МАРАЧЕВСКИЙ;<br>- руководитель исследовательской группы ЦИРКОН Игорь ЗАДОРИН;<br>- сопредседатель движения "Россия выбирает" Александр ЗАКУСКИН;<br>- заместитель директора Института истории и политики Московского педагогического государственного университета, член правления Российской ассоциации политической науки Владимир ШАПОВАЛОВ;<br>- профессор НИУ ВШЭ Леонид ПОЛЯКОВ.<br><br>Идеи социологических соотношений итогов голосования с нормальным математическим распределением сегодня довольны популярны. Однако этот подход так и не нашел содержательного обоснования ни в юриспруденции, ни в социологии, ни в математике, ни в других прикладных науках.<br>Российский общественный институт избирательного права совместно с представителями научного сообщества (математиками, социологами, политологами, историками и юристами), правозащитниками и общественниками провел исследования применимости подобных математических методов к электоральным процессам и презентует доклад "Математические инструменты делегитимации выборов", в котором подчеркивает опасность подобных технологий. Оценка "качества" выборов посредством нормального математического распределения голосов используется как еще один метод политической борьбы и проявляется в достаточно опасных для общества формах, позволяя инициаторам не только доказывать необнаруженные подтасовки в результатах голосования, но и ставить под сомнение доверие к результатам и делегитимировать избранные на всеобщем голосовании органы власти.<br><br><strong><em>Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.</em></strong>По всем вопросам обращайтесь <a href="mailto:accreditation@rian.ru" target="_blank">accreditation@rian.ru</a>
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353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Презентация доклада "Математические инструменты делегитимации выборов"

11:21 01.09.2020
6
3 сентября в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию на тему: "Математические инструменты делегитимации выборов".
Задать вопрос

Участники:
- председатель Совета Российского общественного института избирательного права, заслуженный юрист Российской Федерации Игорь БОРИСОВ;
- профессор СПбГУ Валерий МАРАЧЕВСКИЙ;
- руководитель исследовательской группы ЦИРКОН Игорь ЗАДОРИН;
- сопредседатель движения "Россия выбирает" Александр ЗАКУСКИН;
- заместитель директора Института истории и политики Московского педагогического государственного университета, член правления Российской ассоциации политической науки Владимир ШАПОВАЛОВ;
- профессор НИУ ВШЭ Леонид ПОЛЯКОВ.

Идеи социологических соотношений итогов голосования с нормальным математическим распределением сегодня довольны популярны. Однако этот подход так и не нашел содержательного обоснования ни в юриспруденции, ни в социологии, ни в математике, ни в других прикладных науках.
Российский общественный институт избирательного права совместно с представителями научного сообщества (математиками, социологами, политологами, историками и юристами), правозащитниками и общественниками провел исследования применимости подобных математических методов к электоральным процессам и презентует доклад "Математические инструменты делегитимации выборов", в котором подчеркивает опасность подобных технологий. Оценка "качества" выборов посредством нормального математического распределения голосов используется как еще один метод политической борьбы и проявляется в достаточно опасных для общества формах, позволяя инициаторам не только доказывать необнаруженные подтасовки в результатах голосования, но и ставить под сомнение доверие к результатам и делегитимировать избранные на всеобщем голосовании органы власти.

Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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