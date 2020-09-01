Презентация доклада "Математические инструменты делегитимации выборов"
3 сентября в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию на тему: "Математические инструменты делегитимации выборов".
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Участники:
- председатель Совета Российского общественного института избирательного права, заслуженный юрист Российской Федерации Игорь БОРИСОВ;
- профессор СПбГУ Валерий МАРАЧЕВСКИЙ;
- руководитель исследовательской группы ЦИРКОН Игорь ЗАДОРИН;
- сопредседатель движения "Россия выбирает" Александр ЗАКУСКИН;
- заместитель директора Института истории и политики Московского педагогического государственного университета, член правления Российской ассоциации политической науки Владимир ШАПОВАЛОВ;
- профессор НИУ ВШЭ Леонид ПОЛЯКОВ.
Идеи социологических соотношений итогов голосования с нормальным математическим распределением сегодня довольны популярны. Однако этот подход так и не нашел содержательного обоснования ни в юриспруденции, ни в социологии, ни в математике, ни в других прикладных науках.
Российский общественный институт избирательного права совместно с представителями научного сообщества (математиками, социологами, политологами, историками и юристами), правозащитниками и общественниками провел исследования применимости подобных математических методов к электоральным процессам и презентует доклад "Математические инструменты делегитимации выборов", в котором подчеркивает опасность подобных технологий. Оценка "качества" выборов посредством нормального математического распределения голосов используется как еще один метод политической борьбы и проявляется в достаточно опасных для общества формах, позволяя инициаторам не только доказывать необнаруженные подтасовки в результатах голосования, но и ставить под сомнение доверие к результатам и делегитимировать избранные на всеобщем голосовании органы власти.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- председатель Совета Российского общественного института избирательного права, заслуженный юрист Российской Федерации Игорь БОРИСОВ;
- профессор СПбГУ Валерий МАРАЧЕВСКИЙ;
- руководитель исследовательской группы ЦИРКОН Игорь ЗАДОРИН;
- сопредседатель движения "Россия выбирает" Александр ЗАКУСКИН;
- заместитель директора Института истории и политики Московского педагогического государственного университета, член правления Российской ассоциации политической науки Владимир ШАПОВАЛОВ;
- профессор НИУ ВШЭ Леонид ПОЛЯКОВ.
Идеи социологических соотношений итогов голосования с нормальным математическим распределением сегодня довольны популярны. Однако этот подход так и не нашел содержательного обоснования ни в юриспруденции, ни в социологии, ни в математике, ни в других прикладных науках.
Российский общественный институт избирательного права совместно с представителями научного сообщества (математиками, социологами, политологами, историками и юристами), правозащитниками и общественниками провел исследования применимости подобных математических методов к электоральным процессам и презентует доклад "Математические инструменты делегитимации выборов", в котором подчеркивает опасность подобных технологий. Оценка "качества" выборов посредством нормального математического распределения голосов используется как еще один метод политической борьбы и проявляется в достаточно опасных для общества формах, позволяя инициаторам не только доказывать необнаруженные подтасовки в результатах голосования, но и ставить под сомнение доверие к результатам и делегитимировать избранные на всеобщем голосовании органы власти.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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