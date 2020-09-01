https://ria.ru/20200901/vybory-1576564615.html

Презентация доклада "Математические инструменты делегитимации выборов"

3 сентября в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию на тему: "Математические инструменты делегитимации выборов".

2020-09-01T11:21

2020-09-01T11:21

2020-09-01T11:21

анонсы

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<strong><a href="http://pressmia.ru/pressclub/20200903/952883617.html">Задать вопрос</a><br><br>Участники:<br></strong>- председатель Совета Российского общественного института избирательного права, заслуженный юрист Российской Федерации Игорь БОРИСОВ;<br>- профессор СПбГУ Валерий МАРАЧЕВСКИЙ;<br>- руководитель исследовательской группы ЦИРКОН Игорь ЗАДОРИН;<br>- сопредседатель движения "Россия выбирает" Александр ЗАКУСКИН;<br>- заместитель директора Института истории и политики Московского педагогического государственного университета, член правления Российской ассоциации политической науки Владимир ШАПОВАЛОВ;<br>- профессор НИУ ВШЭ Леонид ПОЛЯКОВ.<br><br>Идеи социологических соотношений итогов голосования с нормальным математическим распределением сегодня довольны популярны. Однако этот подход так и не нашел содержательного обоснования ни в юриспруденции, ни в социологии, ни в математике, ни в других прикладных науках.<br>Российский общественный институт избирательного права совместно с представителями научного сообщества (математиками, социологами, политологами, историками и юристами), правозащитниками и общественниками провел исследования применимости подобных математических методов к электоральным процессам и презентует доклад "Математические инструменты делегитимации выборов", в котором подчеркивает опасность подобных технологий. Оценка "качества" выборов посредством нормального математического распределения голосов используется как еще один метод политической борьбы и проявляется в достаточно опасных для общества формах, позволяя инициаторам не только доказывать необнаруженные подтасовки в результатах голосования, но и ставить под сомнение доверие к результатам и делегитимировать избранные на всеобщем голосовании органы власти.<br><br><strong><em>Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.</em></strong>По всем вопросам обращайтесь <a href="mailto:accreditation@rian.ru" target="_blank">accreditation@rian.ru</a>

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы