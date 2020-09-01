https://ria.ru/20200901/voyna-1576530975.html

Вторая мировая война (1939-1945)

Вторая мировая война, продолжавшаяся с 1 сентября 1939 года по 2 сентября 1945 года, была развязана фашистскими Германией, Италией и милитаристской Японией. В... РИА Новости, 01.09.2020

2020-09-01T01:08

2020-09-01T01:08

2020-09-01T01:09

вторая мировая война (1939-1945)

адольф гитлер

справки

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/1f/1576532120_0:1233:2047:2384_1400x0_80_0_0_981d22df1345b3444d4260f8fb10462e.jpg

Вторая мировая война, продолжавшаяся с 1 сентября 1939 года по 2 сентября 1945 года, была развязана фашистскими <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германией</a>, <a href="http://ria.ru/location_Italy/" target="_blank" data-auto="true">Италией</a> и милитаристской Японией. В войну было втянуто 61 государство с населением 1,7 миллиарда человек, военные действия велись на территории 40 государств, а также на морских и океанских театрах.Вторая мировая война возникла в результате обострения социальных, идеологических и национальных противоречий как внутри ряда крупнейших стран мира, так и между государствами и группами государств, милитаризации всех сфер общественной жизни. Предельного накала достигли политические и экономические противоречия между двумя группами капиталистических держав (странами-победительницами и побежденными в Первой мировой войне). Главной причиной возникновения Второй мировой войны стал курс Германии и ее союзников на насильственный передел мира.С приходом <a href="http://ria.ru/person_Adolf_Gitler/" target="_blank" data-auto="true">Адольфа Гитлера</a> к власти в 1933 году Германия превратилась в главную реакционную силу международного милитаризма. Фашистская программа завоевания мирового господства включала в себя планы возвращения прежних колоний, разгрома <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритании</a>, <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> и представляла угрозу для <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>. Основным препятствием на пути завоевания мирового господства был <a href="http://ria.ru/location_SSSR/" target="_blank" data-auto="true">СССР</a>.Создав прочную военно-экономическую базу, Германия, Италия и <a href="http://ria.ru/location_Japan/" target="_blank" data-auto="true">Япония</a> приступили к реализации своих агрессивных замыслов. <a href="http://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/dictionary/details.htm?id=4695@morfDictionary" target="_blank">Итальянские фашисты</a> в 1935 году вторглись в <a href="http://ria.ru/location_Ethiopia/" target="_blank" data-auto="true">Эфиопию</a>. В марте 1936 года Германия ввела свои войска в Рейнскую демилитаризованную зону, в марте 1938 года – в <a href="http://ria.ru/location_Austria/" target="_blank" data-auto="true">Австрию</a>, <a href="https://bigenc.ru/military_science/text/2335018" target="_blank">ликвидировав</a> независимое европейское государство. Япония в начале 1930-х годов оккупировала территорию Северо-Восточного Китая, создавая плацдарм для нападения на СССР, Монголию и остальные территории Китая. Правящие круги Великобритании и Франции предали своего союзника – Чехословакию, согласились на захват Германией Судетской области, рассчитывая открыть фашистам путь на восток. Осенью 1938 года Германия оккупировала часть Чехословакии, а весной 1939 года – всю страну, захватила у Литвы Клайпедскую область. Италия в апреле 1939 года оккупировала Албанию.В это же время Германия денонсировала англо-германское морское соглашение 1935 года, разорвала германо-польскую декларацию 1934 года о неприменении силы, заключила с Италией "Стальной пакт" 1939 года, по которому стороны обязались оказывать взаимную военную помощь в случае войны. В то же время Англия и Франция отказались от предлагавшейся Советским Союзом системы коллективной безопасности в <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европе</a>. В создавшихся условиях СССР, оставшись в политической изоляции, вынужден был 23 августа 1939 года заключить с Германией договор о ненападении.Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 года, когда фашистская Германия напала на <a href="http://ria.ru/location_Poland/" target="_blank" data-auto="true">Польшу</a>. <a href="https://bigenc.ru/military_science/text/2355324" target="_blank">3 сентября</a> Великобритания и Франция объявили войну Германии, так как были связаны союзными обязательствами с подвергшейся агрессии Польшей. Англо-французская коалиция, в состав которой вошли британские доминионы и колонии (3 сентября – Австралия, Новая Зеландия, Индия; 6 сентября – Южно-Африканский Союз; 10 сентября – Канада и др.), практически не оказала никакого содействия Польше. Мужественное сопротивление польского народа и войск не смогло предотвратить поражения страны: ее территория была оккупирована германскими войсками.17 сентября 1939 года по решению Советского правительства войска Красной Армии перешли границу Польши и вступили на территорию Западной Белоруссии и Западной Украины, входившие в состав России до 1917 года, чтобы взять под защиту белорусское и украинское население в связи с распадом польского государства и не допустить дальнейшее продвижение германской армии на восток. Важным также было воссоединение с СССР Бессарабии и вхождение в него Северной Буковины, заключение соглашений о взаимной помощи с Прибалтийскими государствами. Гитлеровские войска остановились в 200-350 километрах западнее линии, с которой они надеялись начать наступление на СССР.Определенное влияние на международную обстановку оказала советско-финляндская война 1939-1940 годов. В период этой войны англо-французские войска фактически бездействовали, бои велись лишь в воздухе.В апреле-мае 1940 года <a href="https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/93698" target="_blank">войска фашистской Германии</a> оккупировали Данию и Норвегию, затем Бельгию, Нидерланды и Люксембург, а затем через их территорию вторглись во Францию, которая капитулировала 22 июня.В августе 1940 года начались массированные удары германской авиации по городам Великобритании. Одновременно активизировались действия немецких военно-морских сил в Атлантическом океане.В августе того же года войска фашистской Италии, вступившей 10 июня 1940 года в войну на стороне Германии, захватили Британское Сомали, часть Кении и Судана, в середине сентября вторглись из Ливии в Египет, стремясь пробиться к Суэцу. Начатое итальянцами в октябре 1940 года наступление из Албании в Грецию греческая армия отразила. В январе-мае 1941 года британские войска при поддержке восставшего населения и партизан изгнали итальянцев из Британского Сомали, Кении, Судана, Эфиопии, Итальянского Сомали, Эритреи. В начале 1941 года в Северную Африку стали прибывать германские войска, образовавшие так называемый Африканский корпус. Перейдя в наступление 31 марта, итало-германские войска во второй половине апреля достигли ливийско-египетской границы.Одновременно с военными действиями в Европе и в Африке происходило дальнейшее расширение агрессии Японии в Китае. Японские войска начали оккупацию южных районов Китая, захватили северную часть Французского Индокитая.Весной 1941 года США ввели войска в Гренландию и летом в Исландию, создав там военные базы.1 марта 1941 года немецко-фашистские войска были введены в Болгарию, присоединившуюся к <a href="http://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/dictionary/details.htm?id=11137@morfDictionary" target="_blank">Тройственному пакту</a> – военно-политическому союзу между Германией, Италией и Японией, заключенному 27 сентября 1940 года и фиксировавшему обязательства сторон по оказанию взаимной политической, экономической и военной помощи.В апреле 1941 года итало-германские, венгерские и болгарские войска <a href="http://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/dictionary/details.htm?id=7103@morfDictionary" target="_blank">захватили</a> Грецию и Югославию, а в мае немецкие войска – остров Крит. В результате все страны Западной и Центральной Европы оказались оккупированными фашистской Германией и Италией.22 июня 1941 года войска Германии вторглись на территорию Советского Союза. Началась Великая Отечественная война. Вместе с Германией против СССР выступили Венгрия, Румыния, Словакия, Финляндия, Италия, а в августе к ним присоединилась Норвегия.12 июля 1941 года было заключено соглашение между СССР и Великобританией о совместных действиях против Германии. 2 августа достигнуто соглашение с США о военно-экономическом сотрудничестве. Чтобы предотвратить опасность создания фашистских опорных баз на Ближнем Востоке, английские и советские войска в августе-сентябре 1941 года вступили в Иран.7 декабря 1941 года нападением на <a href="http://ria.ru/location_Perl-KHarbor/" target="_blank" data-auto="true">Перл-Харбор</a> Япония развязала войну против США. 8 декабря США, Великобритания и другие страны антифашистской коалиции объявили войну Японии. 11 декабря Германия и Италия объявили войну США. В конце 1941 года – начале 1942 года Япония захватила Малайю, Филиппины, Бирму, создала угрозу вторжения в Австралию.На советско-германском фронте советские войска в тяжелых боях измотали врага, остановили его наступление на всех важнейших направлениях. Первым крупным поражением вермахта во Второй мировой войне явился разгром немецко-фашистских войск в Московской битве 1941-1942 годов, что означало срыв гитлеровского плана "молниеносной войны".В 1942 году в результате летнего наступления немецко-фашистские войска вышли на Кавказ и к Волге, но победы Красной Армии в Сталинградской битве (1942-1943) и Курской битве (1943) привели к окончательной утрате германским командованием стратегической инициативы.Япония в связи с неудачами своих вооруженных сил на Тихом океане в 1942 году (поражения от американского флота в Коралловом море в мае и у острова Мидуэй в июне), а также со срывом планов немецко-фашистского наступления в 1942 году на советско-германском фронте, была вынуждена отказаться от нападения на СССР и перейти в конце 1942 года к обороне на Тихом океане.К маю 1943 года англо-американскими войсками была освобождена Северная Африка. В июле-августе 1943 года англо-американские войска высадились на острове Сицилия. 3 сентября 1943 года Италия подписала акт о капитуляции. 13 октября Италия объявила войну Германии. Немецко-фашистские войска оккупировали ее территорию.В 1944 году советские войска освободили почти всю территорию СССР. 6 июня 1944 года англо-американские войска высадились во Франции, открыв второй фронт в Европе, и начали наступление в Германии. В сентябре 1944 года они при активной поддержке сил французского Сопротивления очистили от фашистских оккупантов почти всю территорию Франции. Советские войска с середины 1944 года начали освобождение стран Центральной и Юго-Восточной Европы (Польши, Румынии, Чехословакии, Югославии, Болгарии, Венгрии, Австрии и других государств), которое было при участии патриотических сил этих стран завершено весной 1945 года.<br> В 1944 году на Тихом океане американо-британские вооруженные силы овладели Маршалловыми и Марианскими островами.В феврале 1945 года состоялась Крымская (Ялтинская) конференция руководителей СССР, США, Великобритании, рассмотревшая вопросы послевоенного устройства мира и участия СССР в войне с Японией.В апреле 1945 года союзными войсками были освобождены Северная Италия и районы Западной Германии. В начале мая они с помощью итальянских партизан полностью овладели Италией. На Тихом океане союзники проводили операции по разгрому японского флота, освободили ряд островов, оккупированных Японией, приблизились непосредственно к Японии и перерезали ее коммуникации со странами Юго-Восточной Азии.В апреле-мае 1945 года советские войска разгромили в Берлинской и Пражской операциях последние группировки немецко-фашистских войск и встретились с войсками союзников. Война в Европе окончилась. В полночь 8 мая в предместье Берлина Карлсхорсте представители германского верховного командования подписали акт о безоговорочной капитуляции.В политических целях США 6 и 9 августа 1945 года провели атомные бомбардировки японских городов <a href="http://ria.ru/location_Hiroshima_shi/" target="_blank" data-auto="true">Хиросима</a> и <a href="http://ria.ru/location_Nagasaki_shi/" target="_blank" data-auto="true">Нагасаки</a>. Выполняя союзнический долг, СССР объявил войну Японии и 9 августа начал военные действия, в ходе которых была разгромлена японская Квантунская армия, ликвидирован очаг агрессии на Дальнем Востоке, освобождены Северо-Восточный Китай, Северная Корея, Сахалин и Курильские острова. 2 сентября 1945 года Япония капитулировала, война завершилась.Вторая мировая война явилась крупнейшим военным столкновением в истории человечества. Она длилась шесть лет, в рядах вооруженных сил находились 110 миллионов человек. Военные действия велись на территории Европы, Азии, Африки, в Атлантическом, Тихом, Индийском и Северном Ледовитом океанах. Во Второй мировой войне погибло свыше 55 миллионов человек, из них 27 миллионов человек погибло в Советском Союзе. Ущерб от прямого уничтожения и разрушения материальных ценностей на территории СССР составил почти 41% всех стран-участниц войны. Большие жертвы понесли Польша (около шести миллионов человек), Югославия (1,7 миллиона человек), Китай (свыше пяти миллионов человек) и др. государства. Потери США составили 400 тысяч человек, Великобритании – 370 тысяч человек. Общие потери вермахта – 13,4 миллиона человек, в том числе на советско-германском фронте 10 миллионов человек. Вооруженные силы союзников Германии потеряли 1,725 миллиона человек. Потери Японии – свыше 2,5 миллиона человек.Вторая мировая война отличалась массовым применением танков, высокой степенью моторизации, широким внедрением новых боевых и технических средств. В ходе нее впервые были применены радиолокаторы и другие средства радиоэлектроники, реактивная артиллерия, реактивные самолеты, самолеты-снаряды и баллистические ракеты, а на завершающем этапе – ядерное оружие.<em>Материал подготовлен на основе информации из открытых источников</em><em>(Дополнительный источник: Военная энциклопедия. Воениздат. Москва, 2004 г.)</em>

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вторая мировая война (1939-1945), адольф гитлер, справки