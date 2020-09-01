https://ria.ru/20200901/vklady-1576554252.html

Эксперт рассказал, каким банкам не стоит доверять свои сбережения

Надежные банки зачастую дают процент по вкладам несколько ниже, чем ключевая ставка ЦБ, а небольшие банки могут давать доходность выше, но им не всегда можно... РИА Новости, 01.09.2020

2020-09-01T02:03

2020-09-01T02:03

2020-09-01T08:48

россия

центральный банк рф (цб рф)

экономика

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<strong>МОСКВА, 1 сен — РИА Новости.</strong> Надежные банки зачастую дают процент по вкладам несколько ниже, чем ключевая ставка <a href="http://ria.ru/organization_Centralnyjj_Bank_RF/" target="_blank" data-auto="true">ЦБ</a>, а небольшие банки могут давать доходность выше, но им не всегда можно доверять. На банк, который предлагает вклады с аномально высокой доходностью, лучше не смотреть — велика вероятность потерять свои деньги, рассказал <a href="http://1prime.ru/finance/20200901/831971879.html" target="_blank">агентству "Прайм"</a> эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский. Получать денежные средства через Агентство по страхованию вкладов — это довольно длительная история, которая может изрядно помотать нервы, не говоря о потраченном времени и упущенной выгоде, предостерегает Кричевский.

https://ria.ru/20200822/bank-1576120323.html

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, центральный банк рф (цб рф), экономика