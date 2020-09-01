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Эксперт рассказал, каким банкам не стоит доверять свои сбережения
Надежные банки зачастую дают процент по вкладам несколько ниже, чем ключевая ставка ЦБ, а небольшие банки могут давать доходность выше, но им не всегда можно... РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T02:03
2020-09-01T08:48
россия
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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<strong>МОСКВА, 1 сен — РИА Новости.</strong> Надежные банки зачастую дают процент по вкладам несколько ниже, чем ключевая ставка <a href="http://ria.ru/organization_Centralnyjj_Bank_RF/" target="_blank" data-auto="true">ЦБ</a>, а небольшие банки могут давать доходность выше, но им не всегда можно доверять. На банк, который предлагает вклады с аномально высокой доходностью, лучше не смотреть — велика вероятность потерять свои деньги, рассказал <a href="http://1prime.ru/finance/20200901/831971879.html" target="_blank">агентству "Прайм"</a> эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский. Получать денежные средства через Агентство по страхованию вкладов — это довольно длительная история, которая может изрядно помотать нервы, не говоря о потраченном времени и упущенной выгоде, предостерегает Кричевский.
https://ria.ru/20200822/bank-1576120323.html
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россия, центральный банк рф (цб рф), экономика

Эксперт рассказал, каким банкам не стоит доверять свои сбережения

02:03 01.09.2020 (обновлено: 08:48 01.09.2020)
29122
© РИА Новости / Владимир ТрефиловРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Российские рубли. Архивное фото
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Надежные банки зачастую дают процент по вкладам несколько ниже, чем ключевая ставка ЦБ, а небольшие банки могут давать доходность выше, но им не всегда можно доверять. На банк, который предлагает вклады с аномально высокой доходностью, лучше не смотреть — велика вероятность потерять свои деньги, рассказал агентству "Прайм" эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский.
"Дело в том, что к небольшим банкам, которые открывают вклады под проценты выше среднего, могут применить определенные санкции за недобросовестную конкуренцию и демпинг. Кроме того, если ставка в таком банке выше, чем среднерыночная, то это повод задуматься о том, возможно ли будет получить деньги назад до того, как банк попадет под санацию или банкротство", — объясняет эксперт.
Получать денежные средства через Агентство по страхованию вкладов — это довольно длительная история, которая может изрядно помотать нервы, не говоря о потраченном времени и упущенной выгоде, предостерегает Кричевский.
Рубли - РИА Новости, 1920, 22.08.2020
22 августа, 07:24
Российские банки продолжат снижать ставки по вкладам до конца года
281748868
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РоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
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