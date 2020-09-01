Эксперт рассказал, каким банкам не стоит доверять свои сбережения
02:03 01.09.2020 (обновлено: 08:48 01.09.2020)
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Российские рубли. Архивное фото
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Надежные банки зачастую дают процент по вкладам несколько ниже, чем ключевая ставка ЦБ, а небольшие банки могут давать доходность выше, но им не всегда можно доверять. На банк, который предлагает вклады с аномально высокой доходностью, лучше не смотреть — велика вероятность потерять свои деньги, рассказал агентству "Прайм" эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский.
"Дело в том, что к небольшим банкам, которые открывают вклады под проценты выше среднего, могут применить определенные санкции за недобросовестную конкуренцию и демпинг. Кроме того, если ставка в таком банке выше, чем среднерыночная, то это повод задуматься о том, возможно ли будет получить деньги назад до того, как банк попадет под санацию или банкротство", — объясняет эксперт.
Получать денежные средства через Агентство по страхованию вкладов — это довольно длительная история, которая может изрядно помотать нервы, не говоря о потраченном времени и упущенной выгоде, предостерегает Кричевский.
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