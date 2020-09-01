Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200901/vinodelie-1576562383.html
Онлайн-конференция о развитии виноградарства и виноделия в РФ
2 сентября в 13:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию на тему: "Вино России: первые итоги и перспективы законодательного прорыва".
2020-09-01T10:39
2020-09-01T10:45
анонсы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/sharing/article/1576562383.jpg?1598946322
<strong><a href="http://pressmia.ru/pressclub/20200902/952883778.html">Задать вопрос</a><br><br>Участники:<br></strong>- председатель Совета Союза виноградарей и виноделов России Дмитрий КИСЕЛЕВ;<br>- председатель Совета Ассоциации виноградарей и виноделов Крыма "Крымское бюро винограда и вина" Янина ПАВЛЕНКО;<br>- председатель правления Черноморского форума виноделия Виталий МЕРКУШЕВ;<br>- генеральный директор Ассоциации "Винодельческий союз" Борис КАТРЮХИН;<br>- директор Ассоциации производителей игристых вин Алан СОКОЛОВ.<br><br>Также в мероприятии примут участие представители отрасли: Николай БЕРНИКОВ, Алла ДАНИЛОВЦЕВА, Валерий ЗАХАРЬИН, Алексей ЛИПКО, Валерий ЛОГИНОВ, Алексей ЛЫСЕНКО, Александр ПАНАСЮК, Юлия ПАРХОМЕНКО, Леонид ПОПОВИЧ, Олег РЕПИН, Петр РОМАНИШИН, Александр СИКОРСКИЙ, Алексей СКЛЯРОВ, Сергей СТОРОЖЕНКО, Олег ТОЛМАЧЕВ, Гайдар ШУАЙБОВ.<br><br><strong>К участию приглашены:</strong><br>- представители Министерства сельского хозяйства РФ, Министерства промышленности и торговли РФ.<br><br>В ходе мероприятия будут освещены первые итоги правоприменительной практики по закону "О виноградарстве и виноделии в Российской Федерации": развитие сырьевой базы, контроль объемов производства и качества продукции, продвижение бренда "Вино России" в ритейле. Будут рассмотрены перспективы развития законодательной базы относительно коньячной продукции, специализированных ярмарок, онлайн-торговли, импортозамещения оборудования. Как начался винодельческий сезон в России в условиях пандемии COVID-19? Каковы первые уроки управления кризисом?<br><br><strong><em>Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.</em></strong>По всем вопросам обращайтесь <a href="mailto:accreditation@rian.ru" target="_blank">accreditation@rian.ru</a>
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Онлайн-конференция о развитии виноградарства и виноделия в РФ

10:39 01.09.2020 (обновлено: 10:45 01.09.2020)
19
2 сентября в 13:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию на тему: "Вино России: первые итоги и перспективы законодательного прорыва".
Задать вопрос

Участники:
- председатель Совета Союза виноградарей и виноделов России Дмитрий КИСЕЛЕВ;
- председатель Совета Ассоциации виноградарей и виноделов Крыма "Крымское бюро винограда и вина" Янина ПАВЛЕНКО;
- председатель правления Черноморского форума виноделия Виталий МЕРКУШЕВ;
- генеральный директор Ассоциации "Винодельческий союз" Борис КАТРЮХИН;
- директор Ассоциации производителей игристых вин Алан СОКОЛОВ.

Также в мероприятии примут участие представители отрасли: Николай БЕРНИКОВ, Алла ДАНИЛОВЦЕВА, Валерий ЗАХАРЬИН, Алексей ЛИПКО, Валерий ЛОГИНОВ, Алексей ЛЫСЕНКО, Александр ПАНАСЮК, Юлия ПАРХОМЕНКО, Леонид ПОПОВИЧ, Олег РЕПИН, Петр РОМАНИШИН, Александр СИКОРСКИЙ, Алексей СКЛЯРОВ, Сергей СТОРОЖЕНКО, Олег ТОЛМАЧЕВ, Гайдар ШУАЙБОВ.

К участию приглашены:
- представители Министерства сельского хозяйства РФ, Министерства промышленности и торговли РФ.

В ходе мероприятия будут освещены первые итоги правоприменительной практики по закону "О виноградарстве и виноделии в Российской Федерации": развитие сырьевой базы, контроль объемов производства и качества продукции, продвижение бренда "Вино России" в ритейле. Будут рассмотрены перспективы развития законодательной базы относительно коньячной продукции, специализированных ярмарок, онлайн-торговли, импортозамещения оборудования. Как начался винодельческий сезон в России в условиях пандемии COVID-19? Каковы первые уроки управления кризисом?

Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
000000
Обсудить 0
Анонсы
Рекомендуем
Российские рубли
Эксперты рассказали о преимуществах внесудебной системы банкротства
Медицинский работник в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя COVID-19
Названы регионы с наименьшим приростом по коронавирусу
Заседание Государственного совета
Государственный совет Российской Федерации
Кадр из фильма Черная пантера
Студия Marvel посвятила ролик памяти Чэдвика Боузмана
Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров
Москва приняла участие в разработке нового закона о частном партнерстве
Уборка пшеницы
Пензенские аграрии планируют собрать в 2020 году рекордный урожай зерна
Судебный пристав в здании суда
В РФ вступил в силу закон о внесудебном банкротстве частных лиц
Смартфон
Раскрыты полные характеристики нового флагманского iPhone
Выделенная полоса для общественного транспорта
Автомобилистам запретят ездить по выделенным полосам в Москве
Теплая погода
Россиян предупредили об аномально теплой погоде
Линии электропередач в Киеве
Украина стала лидером энергорынка Европы
Отдыхающие на пляже Имеретинской низменности в Адлерском районе города Сочи
Синоптик рассказал, сколько продлится "бархатный сезон" на курортах
Дождь в Москве
В Гидрометцентре ожидают снежно-дождливый год
Агитационный плакат оппозиционной коалиции За будущее Черногории в Подгорице, Черногория
В РПЦ прокомментировали итоги выборов в Черногории
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Мишустин поручил представить план поэтапной газификации ДФО
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:44Эксперты назвали главных российских кинорежиссеров десятилетия
11:39Лавров прокомментировал политику США в отношении Ирана
11:39В США более 50 темнокожих бизнесменов обвинили McDonald's в дискриминации
11:36Ростуризм получит 1,2 миллиарда рублей на развитие внутреннего туризма
11:34Безработный уплатил долг в 86 тысяч рублей после ареста частного самолета
11:30В Белоруссии вынесли приговор по делу о взрывах во время салюта в Минске
11:28Суд продолжил допрос последнего свидетеля по делу о ДТП с Ефремовым
11:26"Будет время на акклиматизацию". Москвичам рассказали о погоде осенью
11:19Лавров раскритиковал действия Литвы в отношении Белоруссии
11:19Земле предсказали худший сценарий климатической катастрофы
11:17Синоптики подвели погодные итоги лета в Москве
11:13В Турции арестовали "эмира" ИГ*
11:09Ученые оценили плюсы и минусы различных диет
11:07Лавров раскритиковал американские санкции против "Северного потока — 2"
11:07"Это неэтично". Лавров призвал Запад не вмешиваться в дела Белоруссии
11:07В России началась вакцинация против гриппа
11:03Лавров обвинил США в понижении порога применения ядерного оружия
11:00Малышева назвала критиков режима самоизоляции дебилами
11:00БелАЗ опроверг сообщения об остановке производства
10:58Ефремова везут в суд на заседание по делу о ДТП
Лента новостейМолния