https://ria.ru/20200901/vinodelie-1576562383.html

Онлайн-конференция о развитии виноградарства и виноделия в РФ

2 сентября в 13:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию на тему: "Вино России: первые итоги и перспективы законодательного прорыва".

2020-09-01T10:39

2020-09-01T10:39

2020-09-01T10:45

анонсы

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<strong><a href="http://pressmia.ru/pressclub/20200902/952883778.html">Задать вопрос</a><br><br>Участники:<br></strong>- председатель Совета Союза виноградарей и виноделов России Дмитрий КИСЕЛЕВ;<br>- председатель Совета Ассоциации виноградарей и виноделов Крыма "Крымское бюро винограда и вина" Янина ПАВЛЕНКО;<br>- председатель правления Черноморского форума виноделия Виталий МЕРКУШЕВ;<br>- генеральный директор Ассоциации "Винодельческий союз" Борис КАТРЮХИН;<br>- директор Ассоциации производителей игристых вин Алан СОКОЛОВ.<br><br>Также в мероприятии примут участие представители отрасли: Николай БЕРНИКОВ, Алла ДАНИЛОВЦЕВА, Валерий ЗАХАРЬИН, Алексей ЛИПКО, Валерий ЛОГИНОВ, Алексей ЛЫСЕНКО, Александр ПАНАСЮК, Юлия ПАРХОМЕНКО, Леонид ПОПОВИЧ, Олег РЕПИН, Петр РОМАНИШИН, Александр СИКОРСКИЙ, Алексей СКЛЯРОВ, Сергей СТОРОЖЕНКО, Олег ТОЛМАЧЕВ, Гайдар ШУАЙБОВ.<br><br><strong>К участию приглашены:</strong><br>- представители Министерства сельского хозяйства РФ, Министерства промышленности и торговли РФ.<br><br>В ходе мероприятия будут освещены первые итоги правоприменительной практики по закону "О виноградарстве и виноделии в Российской Федерации": развитие сырьевой базы, контроль объемов производства и качества продукции, продвижение бренда "Вино России" в ритейле. Будут рассмотрены перспективы развития законодательной базы относительно коньячной продукции, специализированных ярмарок, онлайн-торговли, импортозамещения оборудования. Как начался винодельческий сезон в России в условиях пандемии COVID-19? Каковы первые уроки управления кризисом?<br><br><strong><em>Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.</em></strong>По всем вопросам обращайтесь <a href="mailto:accreditation@rian.ru" target="_blank">accreditation@rian.ru</a>

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы