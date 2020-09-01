https://ria.ru/20200901/vaktsina-1576594920.html

Россия будет экспортировать технологию вакцины от коронавируса

Россия начнет поставлять за рубеж в первую очередь технологию отечественной вакцины от коронавируса, рассказал РИА Новости директор Центра Гамалеи Александр... РИА Новости, 01.09.2020

2020-09-01T17:51

2020-09-01T17:51

2020-09-01T18:37

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

россия

александр гинцбург

в мире

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<strong>МОСКВА, 1 сен — РИА Новости.</strong> Россия начнет поставлять за рубеж в первую очередь технологию отечественной вакцины от коронавируса, рассказал РИА Новости директор Центра Гамалеи <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Gincburg/" target="_blank" data-auto="true">Александр Гинцбург</a>."О продажах, наверное, живой вакцины, <...> произведенной здесь, можно будет говорить <...> через год, когда мы свое население все защитим", — добавил он.В ближайшие дни препарат развезут по московским клиникам."Потом будет несколько дней скрининга тех добровольцев, которые уже записались, им проведут необходимые исследования, анализы, это же не гражданский оборот будет, это будут фактически клинические испытания. И, наверное, где-то 5-6, ну 7 (сентября. — Прим. ред.) уже точно, я думаю, уже непосредственно начнут вакцинировать этих добровольцев", — сообщил Гинцбург.Российская разработка стала первым в мире препаратом для профилактики COVID-19, она получила название "<a href="https://ria.ru/product_sputnik-v" target="_blank">Спутник V</a>". Специалисты подготовили вакцину при поддержке Российского фонда прямых инвестиций. Эксперты подчеркивали, что во время клинических испытаний у всех добровольцев выработались высокие титры антител, серьезных осложнений ни у кого из них не наблюдалось.Глава <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank">РФПИ</a> <a href="http://ria.ru/person_Kirill_Dmitriev/" target="_blank">Кирилл Дмитриев</a> сообщал, что фонд получил заявки более чем из 20 стран на приобретение миллиарда доз отечественного препарата. При этом он отметил, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах. По его словам, имеющиеся мощности позволяют сделать 500 миллионов доз за год. Глава Минздрава <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Murashko/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мурашко</a> подчеркивал, что в ноябре-декабре начнут массово прививать россиян из групп риска. Тогда же препарат станет поступать в регионы. Вторая российская вакцина, которую разрабатывает центр "Вектор", должна появиться в сентябре.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.

https://ria.ru/20200827/vaktsina-1576380561.html

Станислав Попов Нормальные страны продают готовую продукцию, а Россия продаёт технологии. Ну логично. Только не нужно тут про гуманность рассказывать - у стран есть деньги на такие вещи. 12

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, александр гинцбург, в мире