https://ria.ru/20200901/ukraina-1576599579.html

Украина накопила рекордные объемы газа

Украина накопила рекордные объемы газа в подземных хранилищах, более 24 миллиардов кубометров, этот объем в 2020 году может увеличиться до 28 миллиардов... РИА Новости, 01.09.2020

2020-09-01T19:17

2020-09-01T19:17

2020-09-01T19:17

андрей коболев

нафтогаз украины

украина

в мире

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<strong>КИЕВ, 1 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украина</a> накопила рекордные объемы газа в подземных хранилищах, более 24 миллиардов кубометров, этот объем в 2020 году может увеличиться до 28 миллиардов кубометров, заявил во вторник глава компании "<a href="http://ria.ru/organization_Naftogaz_Ukrainy/" target="_blank" data-auto="true">Нафтогаз Украины</a>" Андрей Коболев."В этом году у нас рекорд, объем (газа в ПХГ – ред.) уже превышает 24 миллиарда кубометров. Я думаю, что мы можем выйти на 27-28 (миллиардов кубометров – ред.)", - заявил Коболев в эфире телеканала "<a href="https://ukraina24.segodnya.ua/" target="_blank">Украина 24</a>".Ранее компания "<a href="http://ria.ru/organization_Ukrtransgaz/" target="_blank" data-auto="true">Укртрансгаз</a>" сообщила, что согласно прогнозу к началу отопительного сезона в украинских подземных хранилищах газа будет накоплено 25,5-26,5 миллиарда кубометров газа.

https://ria.ru/20200723/1574774069.html

Владислав Леончук Накопили - это значит купили или украли??? 14

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украина

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей коболев, нафтогаз украины, украина, в мире