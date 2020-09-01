https://ria.ru/20200901/ucheniya-1576568118.html
США объявили о начале совместных учений по огневой подготовке в Эстонии
Посольство США в Таллине объявило о начале с 1 сентября учений в рамках операции Rail Gunner Rush по огневой подготовке с боевой стрельбой, проводимой в... РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T12:10
2020-09-01T12:10
2020-09-01T12:11
вооруженные силы сша
эстония
сша
безопасность
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/146090/51/1460905195_0:160:3076:1890_1400x0_80_0_0_e0bd57a03fc2aec4286994b714cec460.jpg
<strong>ХЕЛЬСИНКИ, 1 сен - РИА Новости.</strong> Посольство <a href="https://ria.ru/location_United_States" target="_blank">США</a> в Таллине объявило о начале с 1 сентября учений в рамках операции Rail Gunner Rush по огневой подготовке с боевой стрельбой, проводимой в сотрудничестве с силами обороны <a href="https://ria.ru/location_Estonia" target="_blank">Эстонии</a>."Сорок первая бригада полевой артиллерии армии США в Европе развернет батарею реактивной системы залпового огня на центральном полигоне сил обороны Эстонии в Тапа. С 1 по 10 сентября около 70 солдат из 1-го батальона 6-го полка полевой артиллерии 41-й бригады проведут учения с военнослужащими 1-й пехотной бригады сил обороны Эстонии, что подтвердит прочное двустороннее партнерство между США и Эстонией и проверит готовность и возможности размещения бригады, а также оперативную совместимость с союзниками по <a href="https://ria.ru/organization_NATO" target="_blank">НАТО</a>", - говорится в сообщении посольства.Американская дипмиссия отмечает, что это первые учения по огневой подготовке с боевой стрельбой, проводимые 41-й бригадой полевой артиллерии армии США за пределами своей базы в Графенвёре (Германия). Бригада является единственным формированием артиллерийской поддержки США в <a href="https://ria.ru/location_Europe" target="_blank">Европе</a>, обеспечивающим ведение огня на стратегическом, оперативном и тактическом уровне и поддержку для всего Европейского командования ВС США.<a href="https://ria.ru/organization_Posolstvo_RF_v_SSHA" target="_blank">Посольство РФ в США</a> заявило во вторник, что считает провокационными и опасными проходящие с 1 по 10 сентября учения ВС США в Эстонии с применением реактивных систем залпового огня в непосредственной близости от российских границ.
https://ria.ru/20200901/ucheniya-1576555499.html
3
эстония
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/146090/51/1460905195_173:0:2904:2048_1400x0_80_0_0_7241d4b2ff8d35a8d06729a2fd90d772.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы сша, эстония, сша, безопасность, в мире