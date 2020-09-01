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https://ria.ru/20200901/ucheniya-1576568118.html
США объявили о начале совместных учений по огневой подготовке в Эстонии
Посольство США в Таллине объявило о начале с 1 сентября учений в рамках операции Rail Gunner Rush по огневой подготовке с боевой стрельбой, проводимой в... РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T12:10
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вооруженные силы сша
эстония
сша
безопасность
в мире
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<strong>ХЕЛЬСИНКИ, 1 сен - РИА Новости.</strong> Посольство <a href="https://ria.ru/location_United_States" target="_blank">США</a> в Таллине объявило о начале с 1 сентября учений в рамках операции Rail Gunner Rush по огневой подготовке с боевой стрельбой, проводимой в сотрудничестве с силами обороны <a href="https://ria.ru/location_Estonia" target="_blank">Эстонии</a>."Сорок первая бригада полевой артиллерии армии США в Европе развернет батарею реактивной системы залпового огня на центральном полигоне сил обороны Эстонии в Тапа. С 1 по 10 сентября около 70 солдат из 1-го батальона 6-го полка полевой артиллерии 41-й бригады проведут учения с военнослужащими 1-й пехотной бригады сил обороны Эстонии, что подтвердит прочное двустороннее партнерство между США и Эстонией и проверит готовность и возможности размещения бригады, а также оперативную совместимость с союзниками по <a href="https://ria.ru/organization_NATO" target="_blank">НАТО</a>", - говорится в сообщении посольства.Американская дипмиссия отмечает, что это первые учения по огневой подготовке с боевой стрельбой, проводимые 41-й бригадой полевой артиллерии армии США за пределами своей базы в Графенвёре (Германия). Бригада является единственным формированием артиллерийской поддержки США в <a href="https://ria.ru/location_Europe" target="_blank">Европе</a>, обеспечивающим ведение огня на стратегическом, оперативном и тактическом уровне и поддержку для всего Европейского командования ВС США.<a href="https://ria.ru/organization_Posolstvo_RF_v_SSHA" target="_blank">Посольство РФ в США</a> заявило во вторник, что считает провокационными и опасными проходящие с 1 по 10 сентября учения ВС США в Эстонии с применением реактивных систем залпового огня в непосредственной близости от российских границ.
https://ria.ru/20200901/ucheniya-1576555499.html
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эстония
сша
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вооруженные силы сша, эстония, сша, безопасность, в мире

США объявили о начале совместных учений по огневой подготовке в Эстонии

12:10 01.09.2020 (обновлено: 12:11 01.09.2020)
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© РИА Новости / Сергей Степанов / Перейти в фотобанкВоеннослужащий армии США во время международных военных учений Saber Strike-2016 в Эстонии
Военнослужащий армии США во время международных военных учений Saber Strike-2016 в Эстонии - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
© РИА Новости / Сергей Степанов
Перейти в фотобанк
ХЕЛЬСИНКИ, 1 сен - РИА Новости. Посольство США в Таллине объявило о начале с 1 сентября учений в рамках операции Rail Gunner Rush по огневой подготовке с боевой стрельбой, проводимой в сотрудничестве с силами обороны Эстонии.
"Сорок первая бригада полевой артиллерии армии США в Европе развернет батарею реактивной системы залпового огня на центральном полигоне сил обороны Эстонии в Тапа. С 1 по 10 сентября около 70 солдат из 1-го батальона 6-го полка полевой артиллерии 41-й бригады проведут учения с военнослужащими 1-й пехотной бригады сил обороны Эстонии, что подтвердит прочное двустороннее партнерство между США и Эстонией и проверит готовность и возможности размещения бригады, а также оперативную совместимость с союзниками по НАТО", - говорится в сообщении посольства.
Американская дипмиссия отмечает, что это первые учения по огневой подготовке с боевой стрельбой, проводимые 41-й бригадой полевой артиллерии армии США за пределами своей базы в Графенвёре (Германия). Бригада является единственным формированием артиллерийской поддержки США в Европе, обеспечивающим ведение огня на стратегическом, оперативном и тактическом уровне и поддержку для всего Европейского командования ВС США.
Посольство РФ в США заявило во вторник, что считает провокационными и опасными проходящие с 1 по 10 сентября учения ВС США в Эстонии с применением реактивных систем залпового огня в непосредственной близости от российских границ.
Военнослужащие США - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
Вчера, 04:02
Россия считает крайне опасными действия США на учениях в Эстонии
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Вооруженные силы СШАЭстонияСШАБезопасностьВ мире
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