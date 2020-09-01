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Россия считает крайне опасными действия США на учениях в Эстонии
Посольство России в Вашингтоне назвало военные учения США в Эстонии провокационными и опасными. РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T04:02
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вооруженные силы сша
эстония
сша
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 1 сен — РИА Новости.</strong> Посольство России в Вашингтоне назвало военные учения <a href="http://ria.ru/organization_Vooruzhennye_sily_SSHA/" target="_blank" data-auto="true">США</a> в <a href="http://ria.ru/location_Estonia/" target="_blank" data-auto="true">Эстонии</a> провокационными и опасными.В посольстве отметили, что западные партнеры делают подобные шаги на фоне обострения политической обстановки."Зачем это демонстративное бряцание оружием? Какой сигнал хотят натовцы послать нам? Кто же в действительности нагнетает напряженность в <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европе</a>? &lt;...&gt; Риторический вопрос: как бы реагировали американцы в случае проведения подобных стрельб нашими военными у границ США?" — добавили в дипломатическом ведомстве.Маневры проходят с 1 по 10 сентября в непосредственной близости от российских границ.
https://ria.ru/20200831/belorussiya-1576521283.html
Почему бы не вести санкции против США и Эстонии.
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Через девять месяцев будем ждать появления на свет темнокожих афро-эстонцев.
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24
эстония
сша
РИА Новости
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вооруженные силы сша, эстония, сша, в мире

Россия считает крайне опасными действия США на учениях в Эстонии

04:02 01.09.2020 (обновлено: 11:23 01.09.2020)
20970
© РИА Новости / Александр Имедашвили / Перейти в фотобанкВоеннослужащие США
Военнослужащие США
© РИА Новости / Александр Имедашвили
Перейти в фотобанк
Военнослужащие США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 1 сен — РИА Новости. Посольство России в Вашингтоне назвало военные учения США в Эстонии провокационными и опасными.

"Российская Федерация неоднократно предлагала Соединенным Штатам и их союзникам ограничить учебно-тренировочную деятельность и отвести зоны учений от линии соприкосновения Россия — НАТО", — говорится в заявлении диппредставительства.

В посольстве отметили, что западные партнеры делают подобные шаги на фоне обострения политической обстановки.
"Зачем это демонстративное бряцание оружием? Какой сигнал хотят натовцы послать нам? Кто же в действительности нагнетает напряженность в Европе? <...> Риторический вопрос: как бы реагировали американцы в случае проведения подобных стрельб нашими военными у границ США?" — добавили в дипломатическом ведомстве.
Маневры проходят с 1 по 10 сентября в непосредственной близости от российских границ.
Белорусские военные во время учений
Вчера, 12:31
В Белоруссии завершились военные учения на гродненском направлении
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Вооруженные силы СШАЭстонияСШАВ мире
Популярные комментарии
Почему бы не вести санкции против США и Эстонии.
1 сентября, 05:00
Sergej Sidorovič
132180101
Через девять месяцев будем ждать появления на свет темнокожих афро-эстонцев.
1 сентября, 06:09
аланатолий лизандер
10291202
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