https://ria.ru/20200901/ucheniya-1576555499.html

Россия считает крайне опасными действия США на учениях в Эстонии

Посольство России в Вашингтоне назвало военные учения США в Эстонии провокационными и опасными. РИА Новости, 01.09.2020

2020-09-01T04:02

2020-09-01T04:02

2020-09-01T11:23

вооруженные силы сша

эстония

сша

в мире

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<strong>ВАШИНГТОН, 1 сен — РИА Новости.</strong> Посольство России в Вашингтоне назвало военные учения <a href="http://ria.ru/organization_Vooruzhennye_sily_SSHA/" target="_blank" data-auto="true">США</a> в <a href="http://ria.ru/location_Estonia/" target="_blank" data-auto="true">Эстонии</a> провокационными и опасными.В посольстве отметили, что западные партнеры делают подобные шаги на фоне обострения политической обстановки."Зачем это демонстративное бряцание оружием? Какой сигнал хотят натовцы послать нам? Кто же в действительности нагнетает напряженность в <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европе</a>? <...> Риторический вопрос: как бы реагировали американцы в случае проведения подобных стрельб нашими военными у границ США?" — добавили в дипломатическом ведомстве.Маневры проходят с 1 по 10 сентября в непосредственной близости от российских границ.

https://ria.ru/20200831/belorussiya-1576521283.html

Sergej Sidorovič Почему бы не вести санкции против США и Эстонии. 166

анатолий лизандер Через девять месяцев будем ждать появления на свет темнокожих афро-эстонцев. 44

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эстония

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вооруженные силы сша, эстония, сша, в мире