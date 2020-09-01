https://ria.ru/20200901/ubiystvo-1576602310.html

В Ленинградской области 16-летнюю мать заподозрили в убийстве дочери

Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении шестнадцатилетней матери, которая подозревается в убийстве своей семимесячной дочери, сообщили в... РИА Новости, 01.09.2020

2020-09-01T20:54

2020-09-01T20:54

2020-09-01T20:54

следственный комитет россии (ск рф)

выборгский район

ленинградская область

происшествия

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<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 сен - РИА Новости</strong>. Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении шестнадцатилетней матери, которая подозревается в убийстве своей семимесячной дочери, сообщили в пресс-службе <a href="https://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF" target="_blank">СУСК </a>по <a href="http://ria.ru/location_Leningradskaja_oblast/" target="_blank">Ленобласти</a>."В отношении матери 7-месячного ребенка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего)", - говорится в сообщении пресс-службы регионального следкома.В пресс-релизе ведомства говорится, что вечером 31 августа в квартире в поселке Советский <a href="http://ria.ru/location_Vyborgskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Выборгского района</a> Ленинградской области обнаружено тело семимесячной девочки, смерть которой наступила в результате механической асфиксии.В следкоме отметили, что, как пояснила мать ребенка, она уложила девочку спать в дневное время, а через некоторое время она подошла к ней и обнаружила, что девочка не дышит. Прибывшие врачи скорой помощи констатировали смерть ребенка.

https://ria.ru/20200831/zhivodery-1576445641.html

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выборгский район

ленинградская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), выборгский район, ленинградская область, происшествия