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В Ленинградской области 16-летнюю мать заподозрили в убийстве дочери
Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении шестнадцатилетней матери, которая подозревается в убийстве своей семимесячной дочери, сообщили в... РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T20:54
2020-09-01T20:54
следственный комитет россии (ск рф)
выборгский район
ленинградская область
происшествия
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<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 сен - РИА Новости</strong>. Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении шестнадцатилетней матери, которая подозревается в убийстве своей семимесячной дочери, сообщили в пресс-службе <a href="https://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF" target="_blank">СУСК </a>по <a href="http://ria.ru/location_Leningradskaja_oblast/" target="_blank">Ленобласти</a>."В отношении матери 7-месячного ребенка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего)", - говорится в сообщении пресс-службы регионального следкома.В пресс-релизе ведомства говорится, что вечером 31 августа в квартире в поселке Советский <a href="http://ria.ru/location_Vyborgskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Выборгского района</a> Ленинградской области обнаружено тело семимесячной девочки, смерть которой наступила в результате механической асфиксии.В следкоме отметили, что, как пояснила мать ребенка, она уложила девочку спать в дневное время, а через некоторое время она подошла к ней и обнаружила, что девочка не дышит. Прибывшие врачи скорой помощи констатировали смерть ребенка.
https://ria.ru/20200831/zhivodery-1576445641.html
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выборгский район
ленинградская область
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следственный комитет россии (ск рф), выборгский район, ленинградская область, происшествия

В Ленинградской области 16-летнюю мать заподозрили в убийстве дочери

20:54 01.09.2020
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 сен - РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении шестнадцатилетней матери, которая подозревается в убийстве своей семимесячной дочери, сообщили в пресс-службе СУСК по Ленобласти.
"В отношении матери 7-месячного ребенка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего)", - говорится в сообщении пресс-службы регионального следкома.
В пресс-релизе ведомства говорится, что вечером 31 августа в квартире в поселке Советский Выборгского района Ленинградской области обнаружено тело семимесячной девочки, смерть которой наступила в результате механической асфиксии.
В следкоме отметили, что, как пояснила мать ребенка, она уложила девочку спать в дневное время, а через некоторое время она подошла к ней и обнаружила, что девочка не дышит. Прибывшие врачи скорой помощи констатировали смерть ребенка.
Галина с Пифом - РИА Новости, 1920, 31.08.2020
31 августа, 08:00
"Захлебывался кровью, потом умер". Убийство, потрясшее Псковскую область
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Следственный комитет России (СК РФ)Выборгский районЛенинградская областьПроисшествия
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