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https://ria.ru/20200901/ubiystvo-1576587606.html
В Татарстане застрелили бизнесмена Деданина, ранее убившего грабителей
Предпринимателя Евгения Деданина, два года назад убившего напавших на его дом грабителей, застрелили в Бугульме, заявили в МВД по Татарстану. РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T16:26
2020-09-01T18:32
следственный комитет россии (ск рф)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
самара
самарская область
республика татарстан (татарстан)
бугульма
происшествия
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<strong>КАЗАНЬ, 1 сен — РИА Новости.</strong> Предпринимателя Евгения Деданина, два года назад убившего напавших на его дом грабителей, застрелили в <a href="http://ria.ru/location_Bugulma/" target="_blank" data-auto="true">Бугульме</a>, заявили в МВД по Татарстану.Отмечается, что сообщение о гибели бизнесмена поступило в дежурную часть. Сотрудники правоохранительных органов нашли тело 43-летнего мужчины с огнестрельным ранением и пистолет, обстоятельства произошедшего выясняются.По информации МВД, подозреваемый — житель <a href="http://ria.ru/location_Samarskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Самарской области</a>, его передали в следственное управление <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> по Татарстану. При этом в Следственном комитете сообщили, что 54-летний задержанный — иностранец, живущий в Самаре. Ему грозит до 15 лет колонии.В сентябре 2018 года двое неизвестных в масках ворвались в дом Деданина. Они связали хозяина, его супругу и их знакомого. По данным МВД, преступники угрожали похожими на пистолеты предметами и требовали денег. Деданину удалось освободиться. Оказывая сопротивление, он нанес нападавшим несколько ножевых ранений кухонным ножом. В результате оба преступника скончались.Изначально против предпринимателя возбудили дело о превышении пределов необходимой обороны, но позже прокуратура отменила соответствующее постановление. Позднее сотрудники правоохранительных органов задержали третьего подозреваемого в организации разбойного нападения. В итоге 47-летнего жителя Бугульмы осудили на шесть лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, погибших участников разбоя также признали виновными.
https://ria.ru/20200831/kriminal-1576506797.html
https://ria.ru/20200831/ubiystvo-1576542850.html
за преднамереное убийство доллжна быть только смертная казнь, или, если возродят пожененная каторга в не выносимых условиях содержания и труда
363
Законодательство отсталое какое-то. 15 лет за убийство, что за глупость. За доказанное преднамеренное убийство должно быть до пожизненного и именно пожизненное должно быть в данном случае. Как можно порядок в обществе навести, если люди могут просто так ходить и стрелять в людей, а потом через 15 лет выйти. Или вообще выйдет по УДО лет через 10 за хорошее поведение
328
21
самара
самарская область
республика татарстан (татарстан)
бугульма
РИА Новости
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РИА Новости
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следственный комитет россии (ск рф), министерство внутренних дел рф (мвд россии), самара, самарская область, республика татарстан (татарстан), бугульма, происшествия

В Татарстане застрелили бизнесмена Деданина, ранее убившего грабителей

16:26 01.09.2020 (обновлено: 18:32 01.09.2020)
389690
© Фото : соцсетиЕвгений Деданин
Евгений Деданин - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
© Фото : соцсети
КАЗАНЬ, 1 сен — РИА Новости. Предпринимателя Евгения Деданина, два года назад убившего напавших на его дом грабителей, застрелили в Бугульме, заявили в МВД по Татарстану.
Отмечается, что сообщение о гибели бизнесмена поступило в дежурную часть. Сотрудники правоохранительных органов нашли тело 43-летнего мужчины с огнестрельным ранением и пистолет, обстоятельства произошедшего выясняются.

"В ходе оперативно-разыскных мероприятий наружными службами полиции при содействии местных граждан по горячим следам был задержан предполагаемый исполнитель убийства", — рассказали в ведомстве.

По информации МВД, подозреваемый — житель Самарской области, его передали в следственное управление СК по Татарстану. При этом в Следственном комитете сообщили, что 54-летний задержанный — иностранец, живущий в Самаре. Ему грозит до 15 лет колонии.
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В сентябре 2018 года двое неизвестных в масках ворвались в дом Деданина. Они связали хозяина, его супругу и их знакомого. По данным МВД, преступники угрожали похожими на пистолеты предметами и требовали денег. Деданину удалось освободиться. Оказывая сопротивление, он нанес нападавшим несколько ножевых ранений кухонным ножом. В результате оба преступника скончались.
Изначально против предпринимателя возбудили дело о превышении пределов необходимой обороны, но позже прокуратура отменила соответствующее постановление.
Позднее сотрудники правоохранительных органов задержали третьего подозреваемого в организации разбойного нападения. В итоге 47-летнего жителя Бугульмы осудили на шесть лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, погибших участников разбоя также признали виновными.
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Обсудить 21
Следственный комитет России (СК РФ)Министерство внутренних дел РФ (МВД России)СамараСамарская областьРеспублика Татарстан (Татарстан)БугульмаПроисшествия
Популярные комментарии
за преднамереное убийство доллжна быть только смертная казнь, или, если возродят пожененная каторга в не выносимых условиях содержания и труда
1 сентября, 17:09
АСАлександр С
347011212
Законодательство отсталое какое-то. 15 лет за убийство, что за глупость. За доказанное преднамеренное убийство должно быть до пожизненного и именно пожизненное должно быть в данном случае. Как можно порядок в обществе навести, если люди могут просто так ходить и стрелять в людей, а потом через 15 лет выйти. Или вообще выйдет по УДО лет через 10 за хорошее поведение
1 сентября, 17:24
Константин Е
32110114
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