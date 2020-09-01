https://ria.ru/20200901/ubiystvo-1576587606.html

В Татарстане застрелили бизнесмена Деданина, ранее убившего грабителей

Предпринимателя Евгения Деданина, два года назад убившего напавших на его дом грабителей, застрелили в Бугульме, заявили в МВД по Татарстану. РИА Новости, 01.09.2020

2020-09-01T16:26

2020-09-01T16:26

2020-09-01T18:32

следственный комитет россии (ск рф)

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

самара

самарская область

республика татарстан (татарстан)

бугульма

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/01/1576589182_0:110:750:532_1400x0_80_0_0_a11752cd9e136c64eafc7914cfadbb9d.jpg

<strong>КАЗАНЬ, 1 сен — РИА Новости.</strong> Предпринимателя Евгения Деданина, два года назад убившего напавших на его дом грабителей, застрелили в <a href="http://ria.ru/location_Bugulma/" target="_blank" data-auto="true">Бугульме</a>, заявили в МВД по Татарстану.Отмечается, что сообщение о гибели бизнесмена поступило в дежурную часть. Сотрудники правоохранительных органов нашли тело 43-летнего мужчины с огнестрельным ранением и пистолет, обстоятельства произошедшего выясняются.По информации МВД, подозреваемый — житель <a href="http://ria.ru/location_Samarskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Самарской области</a>, его передали в следственное управление <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> по Татарстану. При этом в Следственном комитете сообщили, что 54-летний задержанный — иностранец, живущий в Самаре. Ему грозит до 15 лет колонии.В сентябре 2018 года двое неизвестных в масках ворвались в дом Деданина. Они связали хозяина, его супругу и их знакомого. По данным МВД, преступники угрожали похожими на пистолеты предметами и требовали денег. Деданину удалось освободиться. Оказывая сопротивление, он нанес нападавшим несколько ножевых ранений кухонным ножом. В результате оба преступника скончались.Изначально против предпринимателя возбудили дело о превышении пределов необходимой обороны, но позже прокуратура отменила соответствующее постановление. Позднее сотрудники правоохранительных органов задержали третьего подозреваемого в организации разбойного нападения. В итоге 47-летнего жителя Бугульмы осудили на шесть лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, погибших участников разбоя также признали виновными.

https://ria.ru/20200831/kriminal-1576506797.html

https://ria.ru/20200831/ubiystvo-1576542850.html

Александр С за преднамереное убийство доллжна быть только смертная казнь, или, если возродят пожененная каторга в не выносимых условиях содержания и труда 363

Константин Е Законодательство отсталое какое-то. 15 лет за убийство, что за глупость. За доказанное преднамеренное убийство должно быть до пожизненного и именно пожизненное должно быть в данном случае. Как можно порядок в обществе навести, если люди могут просто так ходить и стрелять в людей, а потом через 15 лет выйти. Или вообще выйдет по УДО лет через 10 за хорошее поведение 328

21

самара

самарская область

республика татарстан (татарстан)

бугульма

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), министерство внутренних дел рф (мвд россии), самара, самарская область, республика татарстан (татарстан), бугульма, происшествия