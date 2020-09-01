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https://ria.ru/20200901/tramp-1576603052.html
Личный врач Трампа рассказал о состоянии здоровья президента
Личный врач-терапевт президента США Шон Конли подтвердил, что Дональд Трамп никогда не страдал от сердечно-сосудистых заболеваний и остается полностью здоров. РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T21:28
2020-09-01T21:28
дональд трамп
сша
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 1 сен - РИА Новости.</strong> Личный врач-терапевт президента <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> Шон Конли подтвердил, что <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> никогда не страдал от сердечно-сосудистых заболеваний и остается полностью здоров.Во вторник телеканал CNN со ссылкой на отрывок из книги корреспондента New York Times сообщил, что, когда в ноябре 2019 года президент Трамп посетил медицинский центр Уолтера Рида, вице-президенту <a href="http://ria.ru/person_Majjk_Pens/" target="_blank" data-auto="true">Майку Пенсу</a> было дано поручение в случае необходимости временно занять место главы государства, если Трампу понадобятся сложные медицинские процедуры. Никаких доказательств этому, кроме "мне стало известно", журналист в своей книге не приводит, пишет CNN. Белый дом тогда сообщал, что Трамп посетил госпиталь для планового обследования.Трамп эти сообщения полностью отверг, назвав их фейковыми."Президент Трамп попросил, чтобы я, доктор Шон Конли, личный врач президента, высказался относительно сообщений о его здоровье. Я могу подтвердить, что президент Трамп никогда не переносил, как и никогда ему не ставили диагноз в связи с цереброваскулярными болезнями (инсульт), транзиторной ишемической атакой (микроинсульт) или острыми сердечно-сосудистыми заболеваниями, как неверно сообщили сегодня некоторые СМИ", - сказал он журналистам пула президента."Президент здоров, и у меня нет никаких опасений относительно его способности справляться с его жестким графиком", - добавил доктор.
https://ria.ru/20200901/bayden-1576555756.html
https://ria.ru/20200831/putin-1576509271.html
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Новости
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РИА Новости
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дональд трамп, сша, в мире

Личный врач Трампа рассказал о состоянии здоровья президента

21:28 01.09.2020
933
© AP Photo / Evan VucciПрезидент Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне
Президент Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
© AP Photo / Evan Vucci
ВАШИНГТОН, 1 сен - РИА Новости. Личный врач-терапевт президента США Шон Конли подтвердил, что Дональд Трамп никогда не страдал от сердечно-сосудистых заболеваний и остается полностью здоров.
Во вторник телеканал CNN со ссылкой на отрывок из книги корреспондента New York Times сообщил, что, когда в ноябре 2019 года президент Трамп посетил медицинский центр Уолтера Рида, вице-президенту Майку Пенсу было дано поручение в случае необходимости временно занять место главы государства, если Трампу понадобятся сложные медицинские процедуры. Никаких доказательств этому, кроме "мне стало известно", журналист в своей книге не приводит, пишет CNN. Белый дом тогда сообщал, что Трамп посетил госпиталь для планового обследования.
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
Вчера, 05:40
Трамп заявил, что США ждет "революция" в случае избрания Байдена
Трамп эти сообщения полностью отверг, назвав их фейковыми.
"Президент Трамп попросил, чтобы я, доктор Шон Конли, личный врач президента, высказался относительно сообщений о его здоровье. Я могу подтвердить, что президент Трамп никогда не переносил, как и никогда ему не ставили диагноз в связи с цереброваскулярными болезнями (инсульт), транзиторной ишемической атакой (микроинсульт) или острыми сердечно-сосудистыми заболеваниями, как неверно сообщили сегодня некоторые СМИ", - сказал он журналистам пула президента.
"Президент здоров, и у меня нет никаких опасений относительно его способности справляться с его жестким графиком", - добавил доктор.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 31.08.2020
31 августа, 09:46
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1433002
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