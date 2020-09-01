https://ria.ru/20200901/tramp-1576597862.html

Трамп опроверг сообщения СМИ, что перенес несколько микроинсультов

Президент США Дональд Трамп назвал фейковым сообщение СМИ о том, что в 2019 году он перенес несколько микроинсультов. РИА Новости, 01.09.2020

2020-09-01T18:44

2020-09-01T18:44

2020-09-01T18:44

майк пенс

дональд трамп

сша

в мире

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<strong>ВАШИНГТОН, 1 сен - РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> назвал фейковым сообщение СМИ о том, что в 2019 году он перенес несколько микроинсультов.Во вторник телеканал CNN со ссылкой на отрывок из книги корреспондента New York Times сообщил, что, когда в ноябре 2019 года президент Трамп посетил медицинский центр Уолтера Рида, вице-президенту <a href="http://ria.ru/person_Majjk_Pens/" target="_blank" data-auto="true">Майку Пенсу</a> было дано поручение в случае необходимости временно занять место главы государства, если Трампу понадобятся сложные медицинские процедуры. Никаких доказательств этому, кроме "мне стало известно", журналист в своей книге не приводит, пишет CNN. Белый дом тогда сообщал, что Трамп посетил госпиталь для планового обследования."Это никогда не закончится! Теперь они пытаются сказать, что ваш любимый президент, я, посещал медицинский центр Уолтера Рида из-за нескольких микроинсультов. Никогда не случалось с этим кандидатом - фейкньюз! Возможно, они имеют в виду кандидата от другой партии!" - написал Трамп в <a href="https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1300811758051954695" target="_blank" rel="nofollow noopener">Twitter</a>.

https://ria.ru/20200901/bayden-1576555756.html

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сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

майк пенс, дональд трамп, сша, в мире