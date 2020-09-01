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https://ria.ru/20200901/test-1576591095.html
Слуцкий прокомментировал "челлендж" польского МИД по Второй мировой
Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал торговлей русофобией предложение МИД Польши посольству РФ пройти тест о Второй мировой... РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T16:56
2020-09-01T17:29
75 лет великой победы
россия
леонид слуцкий
вторая мировая война (1939-1945)
госдума рф
польша
в мире
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<strong>МОСКВА, 1 сен - РИА Новости.</strong> Глава комитета <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> по международным делам <a href="http://ria.ru/person_LeonidSluckijj/" target="_blank" data-auto="true">Леонид Слуцкий</a> назвал торговлей русофобией предложение <a href="http://ria.ru/organization_MID_Polshi/" target="_blank" data-auto="true">МИД Польши</a> посольству РФ пройти тест о Второй мировой войне.МИД Польши предложил пройти тест в качестве "челленджа", указав тех, кому он передает эту "эстафету": посольства Эстонии, Латвии, Великобритании и США, а в английской версии своего профиля также и российскому. Викторина состоит из 18 вопросов. В тесте, который можно решить на польском, английском и русском языках, вопросы, в том числе, о пакте Молотова-Риббентропа, ротмистре Пилецком и Ялтинской конференции."Польша в очередном запале по переписыванию истории Второй мировой войны дошла до запуска каких-то псевдотестов. Подобные "челленджи" обречены на неминуемый провал, если подходить к вопросу со стороны исторической правды. Снова "торговля русофобией"!", - <a href="https://twitter.com/l_slutsky/status/1300785614372179969?cxt=HHwWgsC8mfvnqI0kAAAA" target="_blank" rel="nofollow noopener">написал </a>Слуцкий в своем Twitter.Польская трактовка истории Второй мировой войны кардинально отличается от российского по ряду ключевых вопросов. В частности, официальная Варшава считает, что вина за начало войны лежит обоюдно на нацистской Германии и <a href="http://ria.ru/location_SSSR/" target="_blank" data-auto="true">СССР</a>.Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> во вторник в очередной раз подчеркнул, что не должно быть сомнений в том, что агрессором в ходе войны была нацистская Германия, а СССР "переломил хребет нацистской военной машине". Он также рассказал, что из архивных документов очевидно, что правительства некоторых стран "всячески старались подтолкнуть нацистскую Германию к агрессии против Советского Союза, всячески освобождали дорогу, по сути пожертвовали даже Польшей".
https://ria.ru/20200810/1575552422.html
https://ria.ru/20200606/1572535870.html
Надо предложить им челлендж по катастрофе под смоленском
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россия
польша
РИА Новости
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россия, леонид слуцкий, вторая мировая война (1939-1945), госдума рф, польша, в мире

Слуцкий прокомментировал "челлендж" польского МИД по Второй мировой

16:56 01.09.2020 (обновлено: 17:29 01.09.2020)
6207
© РИА Новости / РИА НовостиСоветский бронепоезд ведет артиллерийский огонь по противнику в окрестностях Варшавы
Советский бронепоезд ведет артиллерийский огонь по противнику в окрестностях Варшавы - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
© РИА Новости / РИА Новости
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал торговлей русофобией предложение МИД Польши посольству РФ пройти тест о Второй мировой войне.
МИД Польши предложил пройти тест в качестве "челленджа", указав тех, кому он передает эту "эстафету": посольства Эстонии, Латвии, Великобритании и США, а в английской версии своего профиля также и российскому. Викторина состоит из 18 вопросов. В тесте, который можно решить на польском, английском и русском языках, вопросы, в том числе, о пакте Молотова-Риббентропа, ротмистре Пилецком и Ялтинской конференции.
Флаг ЛГБТ - РИА Новости, 1920, 10.08.2020
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Польшу настигла расплата за снос советских памятников, откуда не ждали
"Польша в очередном запале по переписыванию истории Второй мировой войны дошла до запуска каких-то псевдотестов. Подобные "челленджи" обречены на неминуемый провал, если подходить к вопросу со стороны исторической правды. Снова "торговля русофобией"!", - написал Слуцкий в своем Twitter.
Польская трактовка истории Второй мировой войны кардинально отличается от российского по ряду ключевых вопросов. В частности, официальная Варшава считает, что вина за начало войны лежит обоюдно на нацистской Германии и СССР.
Президент РФ Владимир Путин во вторник в очередной раз подчеркнул, что не должно быть сомнений в том, что агрессором в ходе войны была нацистская Германия, а СССР "переломил хребет нацистской военной машине". Он также рассказал, что из архивных документов очевидно, что правительства некоторых стран "всячески старались подтолкнуть нацистскую Германию к агрессии против Советского Союза, всячески освобождали дорогу, по сути пожертвовали даже Польшей".
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75 лет Великой ПобедыРоссияЛеонид СлуцкийВторая мировая война (1939-1945)Госдума РФПольшаВ мире
Популярные комментарии
Надо предложить им челлендж по катастрофе под смоленском
1 сентября, 17:07
Дмитрий
770000
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