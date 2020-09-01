https://ria.ru/20200901/terrorizm--1576564132.html
В Турции арестовали "эмира" ИГ*
"Эмир" террористической группировки "Исламское государство"*) в Турции арестован, заявил глава МВД страны Сулейман Сойлу. РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T11:13
2020-09-01T11:13
2020-09-01T11:27
сулейман сойлу
исламское государство
турция
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/11/1564865969_0:0:3047:1714_1400x0_80_0_0_3c58ed59901129315c79139aafe2d6fb.jpg
<strong>АНКАРА, 1 сен - РИА Новости.</strong> "Эмир" террористической группировки "<a href="http://ria.ru/organization_Islamskoe_gosudarstvo_Iraka_i_Levanta/" target="_blank" data-auto="true">Исламское государство</a>"*) в <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турции</a> арестован, заявил глава МВД страны <a href="http://ria.ru/person_Sulejjman_Sojjlu/" target="_blank" data-auto="true">Сулейман Сойлу</a>.Выступая в эфире телеканала <a href="https://www.ntv.com.tr/" target="_blank">NTV</a>, Сойлу назвал имя "эмира" ИГ* - Махмут Озден, операция прошла в Стамбуле. По словам министра, главарь террористов в Турции занимался подготовкой групп боевиков для совершения терактов, а также для похищения турецких политических деятелей и переправки их в Сирию.<em>*Террористическая организация, запрещенная в России.</em>
1
турция
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/11/1564865969_316:0:3047:2048_1400x0_80_0_0_85447b9910eac5b242463056a94d7e11.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сулейман сойлу, исламское государство, турция, в мире