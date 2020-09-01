https://ria.ru/20200901/terrorizm--1576564132.html

В Турции арестовали "эмира" ИГ*

"Эмир" террористической группировки "Исламское государство"*) в Турции арестован, заявил глава МВД страны Сулейман Сойлу. РИА Новости, 01.09.2020

2020-09-01T11:13

2020-09-01T11:13

2020-09-01T11:27

сулейман сойлу

исламское государство

турция

в мире

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<strong>АНКАРА, 1 сен - РИА Новости.</strong> "Эмир" террористической группировки "<a href="http://ria.ru/organization_Islamskoe_gosudarstvo_Iraka_i_Levanta/" target="_blank" data-auto="true">Исламское государство</a>"*) в <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турции</a> арестован, заявил глава МВД страны <a href="http://ria.ru/person_Sulejjman_Sojjlu/" target="_blank" data-auto="true">Сулейман Сойлу</a>.Выступая в эфире телеканала <a href="https://www.ntv.com.tr/" target="_blank">NTV</a>, Сойлу назвал имя "эмира" ИГ* - Махмут Озден, операция прошла в Стамбуле. По словам министра, главарь террористов в Турции занимался подготовкой групп боевиков для совершения терактов, а также для похищения турецких политических деятелей и переправки их в Сирию.<em>*Террористическая организация, запрещенная в России.</em>

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турция

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сулейман сойлу, исламское государство, турция, в мире