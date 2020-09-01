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В Турции арестовали "эмира" ИГ*
"Эмир" террористической группировки "Исламское государство"*) в Турции арестован, заявил глава МВД страны Сулейман Сойлу. РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T11:13
2020-09-01T11:27
сулейман сойлу
исламское государство
турция
в мире
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<strong>АНКАРА, 1 сен - РИА Новости.</strong> "Эмир" террористической группировки "<a href="http://ria.ru/organization_Islamskoe_gosudarstvo_Iraka_i_Levanta/" target="_blank" data-auto="true">Исламское государство</a>"*) в <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турции</a> арестован, заявил глава МВД страны <a href="http://ria.ru/person_Sulejjman_Sojjlu/" target="_blank" data-auto="true">Сулейман Сойлу</a>.Выступая в эфире телеканала <a href="https://www.ntv.com.tr/" target="_blank">NTV</a>, Сойлу назвал имя "эмира" ИГ* - Махмут Озден, операция прошла в Стамбуле. По словам министра, главарь террористов в Турции занимался подготовкой групп боевиков для совершения терактов, а также для похищения турецких политических деятелей и переправки их в Сирию.<em>*Террористическая организация, запрещенная в России.</em>
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турция
РИА Новости
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сулейман сойлу, исламское государство, турция, в мире

В Турции арестовали "эмира" ИГ*

11:13 01.09.2020 (обновлено: 11:27 01.09.2020)
339
© AP Photo / Lefteris PitarakisТурецкие полицейские
Турецкие полицейские
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
Турецкие полицейские. Архивное фото
АНКАРА, 1 сен - РИА Новости. "Эмир" террористической группировки "Исламское государство"*) в Турции арестован, заявил глава МВД страны Сулейман Сойлу.

"Арестован так называемый эмир ИГ* в Турции, имевший серьезные планы. Поздравляю правоохранительные органы", - написал Сойлу в Twitter.

Выступая в эфире телеканала NTV, Сойлу назвал имя "эмира" ИГ* - Махмут Озден, операция прошла в Стамбуле. По словам министра, главарь террористов в Турции занимался подготовкой групп боевиков для совершения терактов, а также для похищения турецких политических деятелей и переправки их в Сирию.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
711000
Обсудить 1
Сулейман СойлуИсламское государствоТурцияВ мире
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