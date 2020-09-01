https://ria.ru/20200901/televeduschaya-1576560736.html

Телеведущая смутила зрителей "голым" нарядом в прямом эфире

Ведущая из Новой Зеландии смутила зрителей нарядом, в котором вела прогноз погоды на Channel 9, сообщает газета New Zealand Herald. РИА Новости, 01.09.2020

2020-09-01T10:17

2020-09-01T10:17

2020-09-01T10:17

новая зеландия

в мире

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<strong>МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. </strong>Ведущая из <a href="http://ria.ru/location_New_Zealand/" target="_blank" data-auto="true">Новой Зеландии</a> смутила зрителей нарядом, в котором вела прогноз погоды на Channel 9, сообщает газета <a href="https://www.nzherald.co.nz/entertainment/news/article.cfm?c_id=1501119&objectid=12359387" target="_blank">New Zealand Herald</a>.Белинда Рассел (имя ведущей — ред.) вышла в прямой эфир в бежевом костюме. Зрители канала были озадачены ее нестандартным внешним видом. "Это было слегка странно, однако", — отметила karencowlesy."Это спровоцирует большое количество телефонных звонков", — считает kathbales. Рассел также решила подшутить над собой и опубликовала в своем Instagram кадр из американского сериала "Сайнфелд", в котором один из героев носил похожий костюм."На ком он смотрится лучше? Никогда еще одежда, которую я носила, не была столь противоречивой", — написала телеведущая.

новая зеландия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новая зеландия, в мире