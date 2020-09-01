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Телеведущая смутила зрителей "голым" нарядом в прямом эфире
Ведущая из Новой Зеландии смутила зрителей нарядом, в котором вела прогноз погоды на Channel 9, сообщает газета New Zealand Herald. РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T10:17
2020-09-01T10:17
новая зеландия
в мире
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<strong>МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. </strong>Ведущая из <a href="http://ria.ru/location_New_Zealand/" target="_blank" data-auto="true">Новой Зеландии</a> смутила зрителей нарядом, в котором вела прогноз погоды на Channel 9, сообщает газета <a href="https://www.nzherald.co.nz/entertainment/news/article.cfm?c_id=1501119&amp;objectid=12359387" target="_blank">New Zealand Herald</a>.Белинда Рассел (имя ведущей — ред.) вышла в прямой эфир в бежевом костюме. Зрители канала были озадачены ее нестандартным внешним видом. "Это было слегка странно, однако", — отметила karencowlesy."Это спровоцирует большое количество телефонных звонков", — считает kathbales. Рассел также решила подшутить над собой и опубликовала в своем Instagram кадр из американского сериала "Сайнфелд", в котором один из героев носил похожий костюм."На ком он смотрится лучше? Никогда еще одежда, которую я носила, не была столь противоречивой", — написала телеведущая.
новая зеландия
РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
новая зеландия, в мире

Телеведущая смутила зрителей "голым" нарядом в прямом эфире

10:17 01.09.2020
6986
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкТелекамеры
Телекамеры - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Ведущая из Новой Зеландии смутила зрителей нарядом, в котором вела прогноз погоды на Channel 9, сообщает газета New Zealand Herald.
Белинда Рассел (имя ведущей — ред.) вышла в прямой эфир в бежевом костюме. Зрители канала были озадачены ее нестандартным внешним видом.
"Это было слегка странно, однако", — отметила karencowlesy.

"Да, должна сказать, это не лучший твой наряд. Прости. Тем не менее, я тебя все еще люблю", — написала nannylanny.

"Это спровоцирует большое количество телефонных звонков", — считает kathbales.
Рассел также решила подшутить над собой и опубликовала в своем Instagram кадр из американского сериала "Сайнфелд", в котором один из героев носил похожий костюм.
"На ком он смотрится лучше? Никогда еще одежда, которую я носила, не была столь противоречивой", — написала телеведущая.
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Новая ЗеландияВ мире
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