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Туризм
https://ria.ru/20200901/tailand-1576571267.html
Эксперты назвали предположительную дату открытия Таиланда для иностранцев
Власти Таиланда в пятый раз одобрили продление действия Указа о чрезвычайном положении в период с 1 по 30 сентября 2020 года, сообщает АТОР со ссылкой на... РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T13:24
2020-09-01T14:52
коронавирус covid-19
ассоциация туроператоров россии (атор)
воз
туризм
туризм
туристы
новости - туризм
пхукет (остров)
таиланд
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<strong>МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. </strong>Власти Таиланда в пятый раз одобрили продление действия Указа о чрезвычайном положении в период с 1 по 30 сентября 2020 года, сообщает АТОР со ссылкой на Туристическое управление Таиланда (ТАТ).Последний из планов правительства по возрождению международного туризма назвали "Пхукетская модель". Согласно ему, на остров с 1 октября, возможно, позволят въехать путешественникам из стран, где не было вспышки заболевания коронавирусом в течение по крайней мере 30 дней. Похожая схема предложена и для Самуи.Но гости должны будут провести 14 дней в "карантинных" гостиничных номерах. Это явно не восстановит турпоток даже на отдельно взятые территории, считают эксперты.Министр туризма Таиланда Пхипат Ратчакитпракан уже заявил дополнения к планам открытия островов: иностранцы с отрицательными результатами тестов на COVID-19 смогут путешествовать в другие части страны, если проведут не две недели в изоляции, а одну. По мнению чиновника, если такая схема будет запущена, то с октября этого года по март следующего в Таиланд прибудут около двух миллионов заграничных путешественников.Тем не менее, говоря о возможном запуске с 1 октября "пхукетской модели" с карантином для туристов и с отрицательными тестами, все чиновники подчеркивают, что все будет зависеть только от позиции правительственного Центра реагирования на коронавирус.Согласно последнему заявлению властей Таиланда, продление чрезвычайного положения до 30 сентября "необходимо, чтобы предотвратить вторую волну заболевания, пока в мире не зарегистрирована сертифицированная вакцина от COVID‑19". Оговорка про лекарство, по словам экспертов, может свидетельствовать о том, что сроки открытия страны будут сдвинуты. Недавно ВОЗ распространила заявление о том, что вакцины от COVID-19 будут широко доступны самое раннее к началу 2021 года.По словам представителей турбизнеса, пойдут ли власти Таиланда по пути открытия отдельных островных курортов с 1 октября с тестами и недельным карантином – выяснится только в конце сентября.
https://ria.ru/20200829/pkhuket-1576444041.html
https://ria.ru/20200825/tailand-1576245009.html
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коронавирус covid-19, ассоциация туроператоров россии (атор), воз, туризм, туристы, новости - туризм, пхукет (остров), таиланд

Эксперты назвали предположительную дату открытия Таиланда для иностранцев

13:24 01.09.2020 (обновлено: 14:52 01.09.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкРоссийские туристы в Тайланде. Российские туристы вынуждены продлить пребывание в Таиланде в связи с коронавирусом
Российские туристы в Тайланде. Российские туристы вынуждены продлить пребывание в Таиланде в связи с коронавирусом - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Власти Таиланда в пятый раз одобрили продление действия Указа о чрезвычайном положении в период с 1 по 30 сентября 2020 года, сообщает АТОР со ссылкой на Туристическое управление Таиланда (ТАТ).
Последний из планов правительства по возрождению международного туризма назвали "Пхукетская модель". Согласно ему, на остров с 1 октября, возможно, позволят въехать путешественникам из стран, где не было вспышки заболевания коронавирусом в течение по крайней мере 30 дней. Похожая схема предложена и для Самуи.
Но гости должны будут провести 14 дней в "карантинных" гостиничных номерах. Это явно не восстановит турпоток даже на отдельно взятые территории, считают эксперты.
Министр туризма Таиланда Пхипат Ратчакитпракан уже заявил дополнения к планам открытия островов: иностранцы с отрицательными результатами тестов на COVID-19 смогут путешествовать в другие части страны, если проведут не две недели в изоляции, а одну. По мнению чиновника, если такая схема будет запущена, то с октября этого года по март следующего в Таиланд прибудут около двух миллионов заграничных путешественников.
Тем не менее, говоря о возможном запуске с 1 октября "пхукетской модели" с карантином для туристов и с отрицательными тестами, все чиновники подчеркивают, что все будет зависеть только от позиции правительственного Центра реагирования на коронавирус.
Один из отелей на острове Пхукет - РИА Новости, 1920, 29.08.2020
29 августа, 12:16Туризм
Более 80 отелей Пхукета планируют принимать иностранцев с октября
Согласно последнему заявлению властей Таиланда, продление чрезвычайного положения до 30 сентября "необходимо, чтобы предотвратить вторую волну заболевания, пока в мире не зарегистрирована сертифицированная вакцина от COVID‑19".
Оговорка про лекарство, по словам экспертов, может свидетельствовать о том, что сроки открытия страны будут сдвинуты. Недавно ВОЗ распространила заявление о том, что вакцины от COVID-19 будут широко доступны самое раннее к началу 2021 года.
По словам представителей турбизнеса, пойдут ли власти Таиланда по пути открытия отдельных островных курортов с 1 октября с тестами и недельным карантином – выяснится только в конце сентября.
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