https://ria.ru/20200901/tailand-1576571267.html

Эксперты назвали предположительную дату открытия Таиланда для иностранцев

Власти Таиланда в пятый раз одобрили продление действия Указа о чрезвычайном положении в период с 1 по 30 сентября 2020 года, сообщает АТОР со ссылкой на... РИА Новости, 01.09.2020

2020-09-01T13:24

2020-09-01T13:24

2020-09-01T14:52

коронавирус covid-19

ассоциация туроператоров россии (атор)

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<strong>МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. </strong>Власти Таиланда в пятый раз одобрили продление действия Указа о чрезвычайном положении в период с 1 по 30 сентября 2020 года, сообщает АТОР со ссылкой на Туристическое управление Таиланда (ТАТ).Последний из планов правительства по возрождению международного туризма назвали "Пхукетская модель". Согласно ему, на остров с 1 октября, возможно, позволят въехать путешественникам из стран, где не было вспышки заболевания коронавирусом в течение по крайней мере 30 дней. Похожая схема предложена и для Самуи.Но гости должны будут провести 14 дней в "карантинных" гостиничных номерах. Это явно не восстановит турпоток даже на отдельно взятые территории, считают эксперты.Министр туризма Таиланда Пхипат Ратчакитпракан уже заявил дополнения к планам открытия островов: иностранцы с отрицательными результатами тестов на COVID-19 смогут путешествовать в другие части страны, если проведут не две недели в изоляции, а одну. По мнению чиновника, если такая схема будет запущена, то с октября этого года по март следующего в Таиланд прибудут около двух миллионов заграничных путешественников.Тем не менее, говоря о возможном запуске с 1 октября "пхукетской модели" с карантином для туристов и с отрицательными тестами, все чиновники подчеркивают, что все будет зависеть только от позиции правительственного Центра реагирования на коронавирус.Согласно последнему заявлению властей Таиланда, продление чрезвычайного положения до 30 сентября "необходимо, чтобы предотвратить вторую волну заболевания, пока в мире не зарегистрирована сертифицированная вакцина от COVID‑19". Оговорка про лекарство, по словам экспертов, может свидетельствовать о том, что сроки открытия страны будут сдвинуты. Недавно ВОЗ распространила заявление о том, что вакцины от COVID-19 будут широко доступны самое раннее к началу 2021 года.По словам представителей турбизнеса, пойдут ли власти Таиланда по пути открытия отдельных островных курортов с 1 октября с тестами и недельным карантином – выяснится только в конце сентября.

https://ria.ru/20200829/pkhuket-1576444041.html

https://ria.ru/20200825/tailand-1576245009.html

пхукет (остров)

таиланд

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, ассоциация туроператоров россии (атор), воз, туризм, туристы, новости - туризм, пхукет (остров), таиланд