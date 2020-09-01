https://ria.ru/20200901/stress-1576569775.html

Ученые выяснили, почему при стрессе расстраивается желудок

Американские нейрофизиологи выяснили, что связующим звеном между стрессом и проблемами пищеварения служит гормон любви окситоцин. Результаты исследования... РИА Новости, 01.09.2020

2020-09-01T12:36

2020-09-01T12:36

2020-09-01T12:36

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<strong>МОСКВА, 1 сен — РИА Новости.</strong> Американские нейрофизиологи выяснили, что связующим звеном между стрессом и проблемами пищеварения служит гормон любви окситоцин. Результаты исследования <a href="https://physoc.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1113/JP280023" target="_blank" rel="nofollow noopener">опубликованы</a> в журнале The Journal of Physiology.Известно, что стресс нарушает функции желудочно-кишечного тракта, вызывая вздутие живота, дискомфорт, тошноту и диарею. Предыдущие исследования показали, что нервы и нейросети, которые регулируют функцию желудочных мышц и опорожнение желудка, реагируют на стресс, изменяя свои реакции и активность.Ученые из Медицинского колледжа Университета штата <a href="http://ria.ru/location_CommonwealthofPennsylvania/" target="_blank" data-auto="true">Пенсильвания</a> с помощью новых способов манипулирования нейронами смогли отследить в мозге крыс нейросети, на которые действует гормон окситоцин, выделяемый гипоталамусом в ответ на стресс. Одновременно они измеряли моторику желудка и кишечника животных.Долгое время считалось, что действие окситоцина на нервы в головном мозге, которые регулируют функции желудочно-кишечного тракта, незначительно. Однако результаты исследования показали, что цепи окситоцина играют важную роль в реакции желудка на стресс.Активация этих цепей вызывает задержку опорожнения желудка и одновременно ускоряет транзит по толстой кишке. Первое вызывает вздутие живота, из-за того, что пища задерживается в желудке, дискомфорт и тошноту, а второе — диарею.В экспериментах исследователи вызывали у крыс разные формы стресса и управляли окситоциновыми нейросетями, что позволило им активировать или ингибировать мышечную активность в желудке, а также измерять время опорожнения желудка.Результаты показали, что нейронные цепи окситоцина играют важную роль в реакции желудка на стрессовые нагрузки — их активация устраняет замедленное опорожнение желудка, наблюдаемое при острой или хронической реакции на стресс, повышая тонус желудка и его моторику и обеспечивая тем самым адаптацию к стрессу. И наоборот, подавление этих нейросетей препятствует адаптации к стрессу, задерживая опорожнение желудка и снижая его тонус.Исследователи подчеркивают, что способность адекватно реагировать на стресс важна для нормальных физиологических функций. Особенно часто нарушения пищеварения, связанные со стрессом, наблюдаются у женщин."Женщины более уязвимы для стресса и связанных со стрессом патологий, таких как тревожность и депрессия, и среди них более распространены желудочно-кишечные расстройства, — приводятся в пресс-релизе Американского физиологического общества слова одного из авторов исследования Альберто Травальи (Alberto Travagli). — Наши предыдущие исследования показали, что нервные цепи блуждающего нерва у мужчин и женщин организованы по-разному. Сейчас мы завершаем серию исследований, посвященных изучению роли и механизмов, посредством которых окситоцин модулирует функции желудка у женщин, находящихся в стрессовом состоянии. Это поможет разработать целевые методы лечения для облегчения состояния женщин с желудочно-кишечными расстройствами".Авторы считают, что для определения целей эффективного лечения нарушенных желудочных реакций на стресс важно понять механизмы, управляющие функциями желудка, а их новое исследование дает важную информацию о роли окситоцина в контроле нейросетей, влияющих на пищеварительную систему во время стресса.

https://ria.ru/20200713/1574266976.html

https://ria.ru/20200304/1568144916.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

биология, здоровье, открытия - риа наука