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В Лос-Анджелесе помощники шерифа застрелили темнокожего велосипедиста
Сотрудники правоохранительных органов округа Лос-Анджелес убили темнокожего мужчину, выстрелив в него несколько раз, после инцидента большое число демонстрантов РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T08:49
2020-09-01T10:16
беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца
лос-анджелес
в мире
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<strong>МОСКВА, 1 сен — РИА Новости.</strong> Сотрудники правоохранительных органов округа <a href="http://ria.ru/location_Los_Angeles/" target="_blank" data-auto="true">Лос-Анджелес</a> убили темнокожего мужчину, выстрелив в него несколько раз, после инцидента большое число демонстрантов вышли на протесты, сообщает телеканал <a href="https://www.cbsnews.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">CBS News</a>.Сообщается, что сотрудники офиса шерифа попытались остановить темнокожего мужчину, который ехал на велосипеде, за нарушение правил, однако тот скрылся. Правоохранители смогли догнать мужчину, однако после этого примерно в 3:30 понедельника по местному времени (1:30 вторника мск) между ними началась потасовка, в ходе которой мужчина ударил одного из них. Тогда же помощники шерифа увидели, что у мужчины при себе был пистолет, и, по данным правоохранителей, это вынудило их выстрелить.По сведениям телеканала, в мужчину стреляли несколько раз, в результате чего он скончался. Ни один сотрудник правоохранительных органов в инциденте не пострадал.На месте инцидента на юге Лос-Анджелеса сейчас собралась толпа протестующих.
https://ria.ru/20200823/zaderzhanie-1576187926.html
Не темнокожего мужчину, а преступника, который угрожал жизни полицейских. Цвет кожи как и его сексуальная ориентация никакого значения не имеют.
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РИА Новости
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беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца, лос-анджелес, в мире

В Лос-Анджелесе помощники шерифа застрелили темнокожего велосипедиста

08:49 01.09.2020 (обновлено: 10:16 01.09.2020)
6436
© AP Photo / John MinchilloПолиция в США
Полиция в США
© AP Photo / John Minchillo
Полиция в США. Архивное фото
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов округа Лос-Анджелес убили темнокожего мужчину, выстрелив в него несколько раз, после инцидента большое число демонстрантов вышли на протесты, сообщает телеканал CBS News.
Сообщается, что сотрудники офиса шерифа попытались остановить темнокожего мужчину, который ехал на велосипеде, за нарушение правил, однако тот скрылся. Правоохранители смогли догнать мужчину, однако после этого примерно в 3:30 понедельника по местному времени (1:30 вторника мск) между ними началась потасовка, в ходе которой мужчина ударил одного из них. Тогда же помощники шерифа увидели, что у мужчины при себе был пистолет, и, по данным правоохранителей, это вынудило их выстрелить.
По сведениям телеканала, в мужчину стреляли несколько раз, в результате чего он скончался. Ни один сотрудник правоохранительных органов в инциденте не пострадал.
На месте инцидента на юге Лос-Анджелеса сейчас собралась толпа протестующих.
Американский полицейский
23 августа, 00:01
Полицейские в США застрелили темнокожего мужчину
146204101217
Обсудить 12
Беспорядки в США из-за убийства афроамериканцаЛос-АнджелесВ мире
Популярные комментарии
Не темнокожего мужчину, а преступника, который угрожал жизни полицейских. Цвет кожи как и его сексуальная ориентация никакого значения не имеют.
1 сентября, 09:40
ssamara578
2813003
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