https://ria.ru/20200901/strelba-1576557754.html
В Лос-Анджелесе помощники шерифа застрелили темнокожего велосипедиста
Сотрудники правоохранительных органов округа Лос-Анджелес убили темнокожего мужчину, выстрелив в него несколько раз, после инцидента большое число демонстрантов РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T08:49
2020-09-01T08:49
2020-09-01T10:16
беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца
лос-анджелес
в мире
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<strong>МОСКВА, 1 сен — РИА Новости.</strong> Сотрудники правоохранительных органов округа <a href="http://ria.ru/location_Los_Angeles/" target="_blank" data-auto="true">Лос-Анджелес</a> убили темнокожего мужчину, выстрелив в него несколько раз, после инцидента большое число демонстрантов вышли на протесты, сообщает телеканал <a href="https://www.cbsnews.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">CBS News</a>.Сообщается, что сотрудники офиса шерифа попытались остановить темнокожего мужчину, который ехал на велосипеде, за нарушение правил, однако тот скрылся. Правоохранители смогли догнать мужчину, однако после этого примерно в 3:30 понедельника по местному времени (1:30 вторника мск) между ними началась потасовка, в ходе которой мужчина ударил одного из них. Тогда же помощники шерифа увидели, что у мужчины при себе был пистолет, и, по данным правоохранителей, это вынудило их выстрелить.По сведениям телеканала, в мужчину стреляли несколько раз, в результате чего он скончался. Ни один сотрудник правоохранительных органов в инциденте не пострадал.На месте инцидента на юге Лос-Анджелеса сейчас собралась толпа протестующих.
https://ria.ru/20200823/zaderzhanie-1576187926.html
samara578
Не темнокожего мужчину, а преступника, который угрожал жизни полицейских. Цвет кожи как и его сексуальная ориентация никакого значения не имеют.
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лос-анджелес
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца, лос-анджелес, в мире
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости.
Сотрудники правоохранительных органов округа Лос-Анджелес
убили темнокожего мужчину, выстрелив в него несколько раз, после инцидента большое число демонстрантов вышли на протесты, сообщает телеканал CBS News
.
Сообщается, что сотрудники офиса шерифа попытались остановить темнокожего мужчину, который ехал на велосипеде, за нарушение правил, однако тот скрылся. Правоохранители смогли догнать мужчину, однако после этого примерно в 3:30 понедельника по местному времени (1:30 вторника мск) между ними началась потасовка, в ходе которой мужчина ударил одного из них. Тогда же помощники шерифа увидели, что у мужчины при себе был пистолет, и, по данным правоохранителей, это вынудило их выстрелить.
По сведениям телеканала, в мужчину стреляли несколько раз, в результате чего он скончался. Ни один сотрудник правоохранительных органов в инциденте не пострадал.
На месте инцидента на юге Лос-Анджелеса сейчас собралась толпа протестующих.