Нарышкин рассказал, почему СССР передал Китаю секреты атомной бомбы
13:04 01.09.2020 (обновлено: 13:44 01.09.2020)
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкПредседатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин на пресс-конференции в МИА "Россия Сегодня"
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Передача Советским Союзом Китаю в 1950-х годах ряда технологий, необходимых для создания китайской атомной бомбы, была свидетельством высшей степени доверия в отношениях между странами и их народами, заявил председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
Он выступил во вторник в рамках российско-китайского телемоста, посвященного 75-летию окончания Второй мировой войны.
Нарышкин отметил, что эксперты характеризуют американскую атомную бомбардировку японских городов Хиросимы и Нагасаки в августе 1945 года как военное преступление. "Не секрет, что американская демонстрация военной мощи в Хиросиме и Нагасаки имела характер ядерного шантажа, направленного против Советского Союза. В ответ советская наука и внешняя разведка приняли этот вызов, и вскоре Советский Союз уже располагал собственным оружием подобного типа, что исключало возможность безнаказанной агрессии из-за океана", - сказал Нарышкин. Первый советский атомный заряд был успешно испытан 29 августа 1949 года.
"Китайские специалисты были ознакомлены с нашими ядерными разработками, что подразумевало высшую степень доверия между нашими странами народами", - отметил Нарышкин.
Пятнадцатого октября 1957 года СССР и Китай подписали соглашение, которое предусматривало передачу Китаю ряда технологий изготовления ядерного оружия. С помощью советских специалистов для атомных испытаний была выбрана площадка полигона Лобнор. Советские ученые помогли построить и пустить в 1958 году первый китайский экспериментальный ядерный реактор на тяжелой воде. Также в Китае был сооружен экспериментальный циклотрон. Кроме того, около 11 тысяч китайских специалистов прошли подготовку и обучение в СССР, а советские специалисты-атомщики работали в Китае.
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Ухудшение советско-китайских отношений в начале 1960-х годов не изменило мотивацию КНР к обладанию ядерным оружием. Хотя СССР не передал Китаю все технологии, необходимые для создания атомной бомбы, к тому времени Пекин уже получил достаточный объем теоретической информации из СССР, а также наладил контакты с европейскими учеными. 16 октября 1964 года премьер Государственного совета Китая Чжоу Эньлай от имени председателя КНР Мао Цзэдуна сообщил китайскому народу об успешном испытании первой китайской атомной бомбы. Тем самым Китай стал пятой по счету ядерной державой в истории.