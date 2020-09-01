Онлайн-конференция о попытках США вытеснить Россию с газового рынка ЕС
3 сентября в 13:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию на тему: "США против "Северного потока-2": история повторяется?", в ходе которой будет представлена книга группы авторов "Великая газовая игра: полвека борьбы США против Европы".
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Участники:
- генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности, профессор Финансового университета при Правительстве РФ, соавтор книги Константин СИМОНОВ;
- заместитель директора Фонда национальной энергетической безопасности, соавтор книги Алексей ГРИВАЧ;
- сопредседатель с российской стороны Рабочей группы 2 "Внутренние рынки" Консультативного совета по газу Россия – ЕС, член Научного совета РАН по системным исследованиям в энергетике Андрей КОНОПЛЯНИК;
- руководитель переговорной группы Министерства газовой промышленности СССР по согласованию поставок газа в Европу по газопроводу "Уренгой – Помары – Ужгород" Юрий ЗАЙЦЕВ.
Вашингтон оказывает колоссальное давление на европейские государства с целью заблокировать строительство "Северного потока-2" и продолжает пугать новыми санкциями, под которые могут подпасть компании из Евросоюза, инвестирующие в проект. Это очень напоминает события 70-80 годов ХХ века, когда при помощи такого же жесткого давления на европейский бизнес пытались сорвать строительство газопровода "Уренгой – Помары – Ужгород". Сегодняшние американские санкции и другие действия против новых газопроводов, в первую очередь против "Северного потока-2" и "Турецкого потока", словно списаны с событий того времени: тот же жесткий прессинг европейских политиков, политическая дискредитация России, попытки политизировать экономический проект и сорвать его любой ценой.
Книга "Великая газовая игра" – не только рассказ о 50-летнем газовом сотрудничестве СССР с Западной Европой, но и попытка ответить на вопрос, как удалось реализовать проекты первых газопроводов и заключить первые контракты, ведь СССР и Западная Европа были идеологическими противниками. Как политикам прошлого удалось продраться сквозь многочисленные сложности и устоять под напором могущественных противников, не желавших укрепления связей между Европой и нашей страной? Что общего между газовыми контрактами, заключенными в период "холодной войны", и сегодняшней ситуацией на европейском газовом рынке? Помогут ли уроки истории минимизировать последствия "санкционной дубины" Вашингтона?
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности, профессор Финансового университета при Правительстве РФ, соавтор книги Константин СИМОНОВ;
- заместитель директора Фонда национальной энергетической безопасности, соавтор книги Алексей ГРИВАЧ;
- сопредседатель с российской стороны Рабочей группы 2 "Внутренние рынки" Консультативного совета по газу Россия – ЕС, член Научного совета РАН по системным исследованиям в энергетике Андрей КОНОПЛЯНИК;
- руководитель переговорной группы Министерства газовой промышленности СССР по согласованию поставок газа в Европу по газопроводу "Уренгой – Помары – Ужгород" Юрий ЗАЙЦЕВ.
Вашингтон оказывает колоссальное давление на европейские государства с целью заблокировать строительство "Северного потока-2" и продолжает пугать новыми санкциями, под которые могут подпасть компании из Евросоюза, инвестирующие в проект. Это очень напоминает события 70-80 годов ХХ века, когда при помощи такого же жесткого давления на европейский бизнес пытались сорвать строительство газопровода "Уренгой – Помары – Ужгород". Сегодняшние американские санкции и другие действия против новых газопроводов, в первую очередь против "Северного потока-2" и "Турецкого потока", словно списаны с событий того времени: тот же жесткий прессинг европейских политиков, политическая дискредитация России, попытки политизировать экономический проект и сорвать его любой ценой.
Книга "Великая газовая игра" – не только рассказ о 50-летнем газовом сотрудничестве СССР с Западной Европой, но и попытка ответить на вопрос, как удалось реализовать проекты первых газопроводов и заключить первые контракты, ведь СССР и Западная Европа были идеологическими противниками. Как политикам прошлого удалось продраться сквозь многочисленные сложности и устоять под напором могущественных противников, не желавших укрепления связей между Европой и нашей страной? Что общего между газовыми контрактами, заключенными в период "холодной войны", и сегодняшней ситуацией на европейском газовом рынке? Помогут ли уроки истории минимизировать последствия "санкционной дубины" Вашингтона?
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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