https://ria.ru/20200901/ssha-1576573547.html

Онлайн-конференция о попытках США вытеснить Россию с газового рынка ЕС

3 сентября в 13:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию на тему: "США против "Северного потока-2": история повторяется?", в ходе которой будет представлена книга группы авторов "Великая газовая игра: полвека борьбы США против Европы".

2020-09-01T13:21

2020-09-01T13:21

2020-09-01T13:21

анонсы

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<strong><a href="http://pressmia.ru/pressclub/20200903/952884381.html">Задать вопрос</a><br><br>Участники:<br></strong>- генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности, профессор Финансового университета при Правительстве РФ, соавтор книги Константин СИМОНОВ;<br>- заместитель директора Фонда национальной энергетической безопасности, соавтор книги Алексей ГРИВАЧ;<br>- сопредседатель с российской стороны Рабочей группы 2 "Внутренние рынки" Консультативного совета по газу Россия – ЕС, член Научного совета РАН по системным исследованиям в энергетике Андрей КОНОПЛЯНИК;<br>- руководитель переговорной группы Министерства газовой промышленности СССР по согласованию поставок газа в Европу по газопроводу "Уренгой – Помары – Ужгород" Юрий ЗАЙЦЕВ.<br><br>Вашингтон оказывает колоссальное давление на европейские государства с целью заблокировать строительство "Северного потока-2" и продолжает пугать новыми санкциями, под которые могут подпасть компании из Евросоюза, инвестирующие в проект. Это очень напоминает события 70-80 годов ХХ века, когда при помощи такого же жесткого давления на европейский бизнес пытались сорвать строительство газопровода "Уренгой – Помары – Ужгород". Сегодняшние американские санкции и другие действия против новых газопроводов, в первую очередь против "Северного потока-2" и "Турецкого потока", словно списаны с событий того времени: тот же жесткий прессинг европейских политиков, политическая дискредитация России, попытки политизировать экономический проект и сорвать его любой ценой.<br><br>Книга "Великая газовая игра" – не только рассказ о 50-летнем газовом сотрудничестве СССР с Западной Европой, но и попытка ответить на вопрос, как удалось реализовать проекты первых газопроводов и заключить первые контракты, ведь СССР и Западная Европа были идеологическими противниками. Как политикам прошлого удалось продраться сквозь многочисленные сложности и устоять под напором могущественных противников, не желавших укрепления связей между Европой и нашей страной? Что общего между газовыми контрактами, заключенными в период "холодной войны", и сегодняшней ситуацией на европейском газовом рынке? Помогут ли уроки истории минимизировать последствия "санкционной дубины" Вашингтона?<br><br><strong><em>Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.</em></strong>По всем вопросам обращайтесь <a href="mailto:accreditation@rian.ru" target="_blank">accreditation@rian.ru</a>

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы