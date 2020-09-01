https://ria.ru/20200901/sputnik-1576555191.html
В РКЦ "Прогресс" рассказали, почему не запускают спутник "Обзор-Р"
Первый радиолокационный спутник наблюдения Земли "Обзор-Р" год не могут запустить из-за отсутствия основной аппаратуры — локатора, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T03:06
2020-09-01T03:06
2020-09-01T08:58
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россия
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<strong>МОСКВА, 1 сен — РИА Новости.</strong> Первый радиолокационный спутник наблюдения Земли "Обзор-Р" год не могут запустить из-за отсутствия основной аппаратуры — локатора, сообщил РИА Новости генеральный директор ракетно-космического центра "Прогресс" (предприятие "<a href="http://ria.ru/organization_Roskosmos/" target="_blank" data-auto="true">Роскосмоса</a>") Дмитрий Баранов.Запуски двух аппаратов "Обзор-Р" изначально намечались в 2018 и 2020 годах, но затем откладывались и сейчас планируются в 2021 и 2023 годах. В настоящее время у России в космосе нет радиолокационных спутников.Аппараты "Обзор-Р" будут решать задачи различных министерств и ведомств России: картографирование, мониторинг природных и техногенных чрезвычайных ситуаций, выявление потенциально опасных геологических процессов, поиск полезных ископаемых и другие. Они смогут вести дистанционное зондирование Земли в то время, когда облачность или ночь затрудняют или делают невозможной работу оптикоэлектронных аппаратов.Основной рабочий инструмент спутника — радиолокатор "Касатка-Р", позволяющий получать изображения земной поверхности разрешением до 30 сантиметров.
https://ria.ru/20200825/roskosmos-1576294738.html
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ркц "прогресс", космос - риа наука
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости.
Первый радиолокационный спутник наблюдения Земли "Обзор-Р" год не могут запустить из-за отсутствия основной аппаратуры — локатора, сообщил РИА Новости генеральный директор ракетно-космического центра "Прогресс" (предприятие "Роскосмоса
") Дмитрий Баранов.
Запуски двух аппаратов "Обзор-Р" изначально намечались в 2018 и 2020 годах, но затем откладывались и сейчас планируются в 2021 и 2023 годах. В настоящее время у России в космосе нет радиолокационных спутников.
"(Первый. — Прим. ред.) аппарат уже больше года полностью закончен. Он прошел все испытания. Ему не хватает собственно локатора, который мы ждем где-то осенью — в начале зимы", — сказал Баранов.
Аппараты "Обзор-Р" будут решать задачи различных министерств и ведомств России: картографирование, мониторинг природных и техногенных чрезвычайных ситуаций, выявление потенциально опасных геологических процессов, поиск полезных ископаемых и другие. Они смогут вести дистанционное зондирование Земли в то время, когда облачность или ночь затрудняют или делают невозможной работу оптикоэлектронных аппаратов.
Основной рабочий инструмент спутника — радиолокатор "Касатка-Р", позволяющий получать изображения земной поверхности разрешением до 30 сантиметров.