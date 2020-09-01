https://ria.ru/20200901/sputnik-1576555191.html

В РКЦ "Прогресс" рассказали, почему не запускают спутник "Обзор-Р"

Первый радиолокационный спутник наблюдения Земли "Обзор-Р" год не могут запустить из-за отсутствия основной аппаратуры — локатора, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 01.09.2020

2020-09-01T03:06

2020-09-01T03:06

2020-09-01T08:58

хочу стать космонавтом

россия

ркц "прогресс"

космос - риа наука

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/149688/36/1496883603_0:363:2995:2048_1400x0_80_0_0_00032fecb2ff6be678e9c4826bfe472a.jpg

<strong>МОСКВА, 1 сен — РИА Новости.</strong> Первый радиолокационный спутник наблюдения Земли "Обзор-Р" год не могут запустить из-за отсутствия основной аппаратуры — локатора, сообщил РИА Новости генеральный директор ракетно-космического центра "Прогресс" (предприятие "<a href="http://ria.ru/organization_Roskosmos/" target="_blank" data-auto="true">Роскосмоса</a>") Дмитрий Баранов.Запуски двух аппаратов "Обзор-Р" изначально намечались в 2018 и 2020 годах, но затем откладывались и сейчас планируются в 2021 и 2023 годах. В настоящее время у России в космосе нет радиолокационных спутников.Аппараты "Обзор-Р" будут решать задачи различных министерств и ведомств России: картографирование, мониторинг природных и техногенных чрезвычайных ситуаций, выявление потенциально опасных геологических процессов, поиск полезных ископаемых и другие. Они смогут вести дистанционное зондирование Земли в то время, когда облачность или ночь затрудняют или делают невозможной работу оптикоэлектронных аппаратов.Основной рабочий инструмент спутника — радиолокатор "Касатка-Р", позволяющий получать изображения земной поверхности разрешением до 30 сантиметров.

https://ria.ru/20200825/roskosmos-1576294738.html

1

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ркц "прогресс", космос - риа наука