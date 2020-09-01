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В РКЦ "Прогресс" рассказали, почему не запускают спутник "Обзор-Р"
Первый радиолокационный спутник наблюдения Земли "Обзор-Р" год не могут запустить из-за отсутствия основной аппаратуры — локатора, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T03:06
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хочу стать космонавтом
россия
ркц "прогресс"
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<strong>МОСКВА, 1 сен — РИА Новости.</strong> Первый радиолокационный спутник наблюдения Земли "Обзор-Р" год не могут запустить из-за отсутствия основной аппаратуры — локатора, сообщил РИА Новости генеральный директор ракетно-космического центра "Прогресс" (предприятие "<a href="http://ria.ru/organization_Roskosmos/" target="_blank" data-auto="true">Роскосмоса</a>") Дмитрий Баранов.Запуски двух аппаратов "Обзор-Р" изначально намечались в 2018 и 2020 годах, но затем откладывались и сейчас планируются в 2021 и 2023 годах. В настоящее время у России в космосе нет радиолокационных спутников.Аппараты "Обзор-Р" будут решать задачи различных министерств и ведомств России: картографирование, мониторинг природных и техногенных чрезвычайных ситуаций, выявление потенциально опасных геологических процессов, поиск полезных ископаемых и другие. Они смогут вести дистанционное зондирование Земли в то время, когда облачность или ночь затрудняют или делают невозможной работу оптикоэлектронных аппаратов.Основной рабочий инструмент спутника — радиолокатор "Касатка-Р", позволяющий получать изображения земной поверхности разрешением до 30 сантиметров.
https://ria.ru/20200825/roskosmos-1576294738.html
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россия, ркц "прогресс", космос - риа наука

В РКЦ "Прогресс" рассказали, почему не запускают спутник "Обзор-Р"

03:06 01.09.2020 (обновлено: 08:58 01.09.2020)
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкРоссийский радиолокационный спутник "Обзор-Р"
Российский радиолокационный спутник Обзор-Р - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Российский радиолокационный спутник "Обзор-Р". Архивное фото
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Первый радиолокационный спутник наблюдения Земли "Обзор-Р" год не могут запустить из-за отсутствия основной аппаратуры — локатора, сообщил РИА Новости генеральный директор ракетно-космического центра "Прогресс" (предприятие "Роскосмоса") Дмитрий Баранов.
Запуски двух аппаратов "Обзор-Р" изначально намечались в 2018 и 2020 годах, но затем откладывались и сейчас планируются в 2021 и 2023 годах. В настоящее время у России в космосе нет радиолокационных спутников.

"(Первый. — Прим. ред.) аппарат уже больше года полностью закончен. Он прошел все испытания. Ему не хватает собственно локатора, который мы ждем где-то осенью — в начале зимы", — сказал Баранов.

Аппараты "Обзор-Р" будут решать задачи различных министерств и ведомств России: картографирование, мониторинг природных и техногенных чрезвычайных ситуаций, выявление потенциально опасных геологических процессов, поиск полезных ископаемых и другие. Они смогут вести дистанционное зондирование Земли в то время, когда облачность или ночь затрудняют или делают невозможной работу оптикоэлектронных аппаратов.
Основной рабочий инструмент спутника — радиолокатор "Касатка-Р", позволяющий получать изображения земной поверхности разрешением до 30 сантиметров.
Спутник Электро-Л - РИА Новости, 1920, 25.08.2020
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