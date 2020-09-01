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Белоруссия и Россия договорились возобновить транспортное сообщение
Россия и Белоруссия договорились поэтапно возобновить транспортное сообщение, заявили в пресс-службе Министерства транспорта и коммуникаций республики. РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T16:39
2020-09-01T16:39
роман головченко
андрей руденко
александр лукашенко
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
москва
минск
белоруссия
в мире
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<strong>МОСКВА, 1 сен — РИА Новости.</strong> Россия и <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссия</a> договорились поэтапно возобновить транспортное сообщение, заявили в пресс-службе Министерства транспорта и коммуникаций республики.В <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> вчера прошли переговоры представителей <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> и белорусской санэпидслужбы при Минздраве. По итогам стороны подписали протокол, который позволит определить план действий по восстановлению сообщения.В ближайшем времени стороны разработают план мероприятий, где пропишут все этапы его возобновления.Как уточнили в белорусском министерстве, конкретные сроки пока не определены. Они будут зависеть от выполнения Россией и Белоруссией соответствующего плана мероприятий, который предполагается подготовить.Собеседница агентства уточнила, что в этом плане будет идти речь о возобновлении всех видов транспортного сообщения.Переговоры сторон по этой теме, по ее словам, продолжатся в скором времени.Закрытие границыВ конце марта из-за распространения коронавирусной инфекции Россия закрыла сообщение с Белоруссией. Речь шла об автомобильных, железнодорожных, пешеходных, речных и смешанных пунктах пропуска, а также через сухопутный участок границы.<a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минск</a> ограничения на передвижение граждан не вводил, но для людей, прибывающих из других стран, действовал двухнедельный карантин.Решение не перекрывать границу с Россией <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> объяснял тем, что иначе "до Кремля фуры будут стоять в очереди, а люди будут в бешенстве".В июне заместитель министра иностранных дел России <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Rudenko/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Руденко</a> заявлял, что границу откроют, как только пандемия пойдет на убыль.Как отмечал премьер-министр Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_roman-golovchenko/" target="_blank" data-auto="true">Роман Головченко</a>, Россия не называет конкретных сроков и "просит подождать официального решения".
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роман головченко, андрей руденко, александр лукашенко, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, минск, белоруссия, в мире

Белоруссия и Россия договорились возобновить транспортное сообщение

16:39 01.09.2020
7709
© РИА Новости / Галия ИбрагимоваГраница России и Белоруссии
Граница России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
© РИА Новости / Галия Ибрагимова
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Россия и Белоруссия договорились поэтапно возобновить транспортное сообщение, заявили в пресс-службе Министерства транспорта и коммуникаций республики.
В Москве вчера прошли переговоры представителей Роспотребнадзора и белорусской санэпидслужбы при Минздраве. По итогам стороны подписали протокол, который позволит определить план действий по восстановлению сообщения.
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В ближайшем времени стороны разработают план мероприятий, где пропишут все этапы его возобновления.
Как уточнили в белорусском министерстве, конкретные сроки пока не определены. Они будут зависеть от выполнения Россией и Белоруссией соответствующего плана мероприятий, который предполагается подготовить.
Собеседница агентства уточнила, что в этом плане будет идти речь о возобновлении всех видов транспортного сообщения.
Переговоры сторон по этой теме, по ее словам, продолжатся в скором времени.
"В принципе, есть обоюдное желание возобновить транспортное сообщение", — отметила представитель пресс-службы.
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Закрытие границы

В конце марта из-за распространения коронавирусной инфекции Россия закрыла сообщение с Белоруссией. Речь шла об автомобильных, железнодорожных, пешеходных, речных и смешанных пунктах пропуска, а также через сухопутный участок границы.
Минск ограничения на передвижение граждан не вводил, но для людей, прибывающих из других стран, действовал двухнедельный карантин.
Решение не перекрывать границу с Россией Александр Лукашенко объяснял тем, что иначе "до Кремля фуры будут стоять в очереди, а люди будут в бешенстве".
В июне заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко заявлял, что границу откроют, как только пандемия пойдет на убыль.
Как отмечал премьер-министр Белоруссии Роман Головченко, Россия не называет конкретных сроков и "просит подождать официального решения".
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Роман ГоловченкоАндрей РуденкоАлександр ЛукашенкоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)МоскваМинскБелоруссияВ мире
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