https://ria.ru/20200901/soobschenie-1576587074.html

Белоруссия и Россия договорились возобновить транспортное сообщение

Россия и Белоруссия договорились поэтапно возобновить транспортное сообщение, заявили в пресс-службе Министерства транспорта и коммуникаций республики. РИА Новости, 01.09.2020

2020-09-01T16:39

2020-09-01T16:39

2020-09-01T16:39

роман головченко

андрей руденко

александр лукашенко

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

москва

минск

белоруссия

в мире

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<strong>МОСКВА, 1 сен — РИА Новости.</strong> Россия и <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссия</a> договорились поэтапно возобновить транспортное сообщение, заявили в пресс-службе Министерства транспорта и коммуникаций республики.В <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> вчера прошли переговоры представителей <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> и белорусской санэпидслужбы при Минздраве. По итогам стороны подписали протокол, который позволит определить план действий по восстановлению сообщения.В ближайшем времени стороны разработают план мероприятий, где пропишут все этапы его возобновления.Как уточнили в белорусском министерстве, конкретные сроки пока не определены. Они будут зависеть от выполнения Россией и Белоруссией соответствующего плана мероприятий, который предполагается подготовить.Собеседница агентства уточнила, что в этом плане будет идти речь о возобновлении всех видов транспортного сообщения.Переговоры сторон по этой теме, по ее словам, продолжатся в скором времени.Закрытие границыВ конце марта из-за распространения коронавирусной инфекции Россия закрыла сообщение с Белоруссией. Речь шла об автомобильных, железнодорожных, пешеходных, речных и смешанных пунктах пропуска, а также через сухопутный участок границы.<a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минск</a> ограничения на передвижение граждан не вводил, но для людей, прибывающих из других стран, действовал двухнедельный карантин.Решение не перекрывать границу с Россией <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> объяснял тем, что иначе "до Кремля фуры будут стоять в очереди, а люди будут в бешенстве".В июне заместитель министра иностранных дел России <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Rudenko/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Руденко</a> заявлял, что границу откроют, как только пандемия пойдет на убыль.Как отмечал премьер-министр Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_roman-golovchenko/" target="_blank" data-auto="true">Роман Головченко</a>, Россия не называет конкретных сроков и "просит подождать официального решения".

https://ria.ru/20200717/1574506847.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200714/1574355447.html

москва

минск

белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роман головченко, андрей руденко, александр лукашенко, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, минск, белоруссия, в мире