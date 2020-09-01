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https://ria.ru/20200901/soobschenie-1576580739.html
Россия и Белоруссия договорились возобновить транспортное сообщение
Россия и Белоруссия начнут поэтапно возобновлять транспортное сообщение, заявили в пресс-службе Министерства транспорта и коммуникаций республики. РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T14:43
2020-09-01T16:25
россия
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 1 сен —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Россия и <a href="https://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank">Белоруссия</a> начнут поэтапно возобновлять транспортное сообщение, заявили в пресс-службе Министерства транспорта и коммуникаций республики."Сроки &lt;…&gt; пока не определены. Они будут зависеть от выполнения сторонами плана мероприятий, который предполагается подготовить", — рассказали в ведомстве.Вчера в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> состоялись переговоры представителей <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/">Роспотребнадзора</a> и белорусской санитарно-эпидемиологической службы при Минздраве. По итогам встречи стороны подписали протокол, который позволит определить план действий по восстановлению транспортного сообщения.Из-за распространения коронавирусного заболевания Россия в конце марта закрыла границу с Белоруссией. Речь шла об автомобильных, железнодорожных, пешеходных, речных и смешанных пунктах пропуска, а также через сухопутный участок российско-белорусской госграницы. Минск при этом не вводил ограничения на передвижение граждан, однако для прибывающих в республику из других государств действовал двухнедельный карантин. Решение не закрывать границу с Россией Александр Лукашенко объяснял тем, что иначе "до Кремля фуры будут стоять в очереди, а люди будут в бешенстве".В июне замглавы российского МИД <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Rudenko/">Андрей Руденко</a> заявлял, что границу России и <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank">Белоруссии</a> откроют, как только пандемия коронавируса пойдет на убыль. Как отмечал, в свою очередь, премьер-министр республики Роман Головченко, Москва не называет конкретных сроков и "просит подождать официального решения".
https://ria.ru/20200819/1576009028.html
https://ria.ru/20200316/1568667779.html
Наконец-то. Народу уже надоело ездить лесными тропами. Благо граница между Белоруссией и Россией как дуршлаг в дырках.
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Зря.
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россия
белоруссия
РИА Новости
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60
россия, белоруссия, в мире

Россия и Белоруссия договорились возобновить транспортное сообщение

14:43 01.09.2020 (обновлено: 16:25 01.09.2020)
61043
© Sputnik / Виктор Толочко  / Перейти в фотобанкСитуация на границе Белоруссии и РФ. Март 2020 года
Ситуация на границе Белоруссии и РФ. Март 2020 года - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
МИНСК, 1 сен — РИА Новости. Россия и Белоруссия начнут поэтапно возобновлять транспортное сообщение, заявили в пресс-службе Министерства транспорта и коммуникаций республики.
"Сроки <…> пока не определены. Они будут зависеть от выполнения сторонами плана мероприятий, который предполагается подготовить", — рассказали в ведомстве.
Пункт пропуска в Белоруссии - РИА Новости, 1920, 19.08.2020
19 августа, 21:43
Россия и Белоруссия договорились снимать ограничения на границе
Вчера в Москве состоялись переговоры представителей Роспотребнадзора и белорусской санитарно-эпидемиологической службы при Минздраве. По итогам встречи стороны подписали протокол, который позволит определить план действий по восстановлению транспортного сообщения.
Из-за распространения коронавирусного заболевания Россия в конце марта закрыла границу с Белоруссией. Речь шла об автомобильных, железнодорожных, пешеходных, речных и смешанных пунктах пропуска, а также через сухопутный участок российско-белорусской госграницы.
Минск при этом не вводил ограничения на передвижение граждан, однако для прибывающих в республику из других государств действовал двухнедельный карантин. Решение не закрывать границу с Россией Александр Лукашенко объяснял тем, что иначе "до Кремля фуры будут стоять в очереди, а люди будут в бешенстве".
В июне замглавы российского МИД Андрей Руденко заявлял, что границу России и Белоруссии откроют, как только пандемия коронавируса пойдет на убыль. Как отмечал, в свою очередь, премьер-министр республики Роман Головченко, Москва не называет конкретных сроков и "просит подождать официального решения".
Пограничник на многостороннем автомобильном пункте пропуска Новые Юрковичи в Брянской области - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
16 марта, 14:02
Лукашенко: закрытием своей границы Россия "отрезала" Белоруссию
24215821355
Обсудить 11
РоссияБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Наконец-то. Народу уже надоело ездить лесными тропами. Благо граница между Белоруссией и Россией как дуршлаг в дырках.
1 сентября, 15:06
nikolay burshtin
4080103
Зря.
1 сентября, 15:03
Егор Панкратов
500109
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