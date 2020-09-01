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В Сочи жара до 37 градусов продержится до пятницы
Власти Сочи предупреждают местных жителей и туристов, что жара до 37 градусов продержится на курорте до пятницы. РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T17:47
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туризм
туризм
новости - туризм
сочи
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<strong>СОЧИ, 1 сен — РИА Новости.</strong> Власти Сочи предупреждают местных жителей и туристов, что жара до 37 градусов продержится на курорте до пятницы.В воскресенье власти предупредили о жаре в течение двух дней, ожидалось, что температура снизится во вторник."Синоптики говорят, что днем и вечером 2, 3 и 4 сентября на территории города Сочи ожидается сильная жара, температура воздуха местами достигнет +36... +37 градусов", — говорится в сообщении горадминистрации.
https://ria.ru/20200708/1573616371.html
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туризм, новости - туризм, сочи

В Сочи жара до 37 градусов продержится до пятницы

17:47 01.09.2020
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкОтдыхающие на пляже "Ривьера" в Центральном районе города Сочи
Отдыхающие на пляже Ривьера в Центральном районе города Сочи - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
СОЧИ, 1 сен — РИА Новости. Власти Сочи предупреждают местных жителей и туристов, что жара до 37 градусов продержится на курорте до пятницы.
В воскресенье власти предупредили о жаре в течение двух дней, ожидалось, что температура снизится во вторник.
"Синоптики говорят, что днем и вечером 2, 3 и 4 сентября на территории города Сочи ожидается сильная жара, температура воздуха местами достигнет +36... +37 градусов", — говорится в сообщении горадминистрации.
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