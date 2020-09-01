https://ria.ru/20200901/sochi-1576585870.html
В Сочи жара до 37 градусов продержится до пятницы
Власти Сочи предупреждают местных жителей и туристов, что жара до 37 градусов продержится на курорте до пятницы. РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T17:47
2020-09-01T17:47
2020-09-01T17:47
туризм
туризм
новости - туризм
сочи
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<strong>СОЧИ, 1 сен — РИА Новости.</strong> Власти Сочи предупреждают местных жителей и туристов, что жара до 37 градусов продержится на курорте до пятницы.В воскресенье власти предупредили о жаре в течение двух дней, ожидалось, что температура снизится во вторник."Синоптики говорят, что днем и вечером 2, 3 и 4 сентября на территории города Сочи ожидается сильная жара, температура воздуха местами достигнет +36... +37 градусов", — говорится в сообщении горадминистрации.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, сочи
СОЧИ, 1 сен — РИА Новости. Власти Сочи предупреждают местных жителей и туристов, что жара до 37 градусов продержится на курорте до пятницы.
В воскресенье власти предупредили о жаре в течение двух дней, ожидалось, что температура снизится во вторник.
"Синоптики говорят, что днем и вечером 2, 3 и 4 сентября на территории города Сочи ожидается сильная жара, температура воздуха местами достигнет +36... +37 градусов", — говорится в сообщении горадминистрации.