https://ria.ru/20200901/sochi-1576585870.html

В Сочи жара до 37 градусов продержится до пятницы

Власти Сочи предупреждают местных жителей и туристов, что жара до 37 градусов продержится на курорте до пятницы. РИА Новости, 01.09.2020

2020-09-01T17:47

2020-09-01T17:47

2020-09-01T17:47

туризм

туризм

новости - туризм

сочи

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<strong>СОЧИ, 1 сен — РИА Новости.</strong> Власти Сочи предупреждают местных жителей и туристов, что жара до 37 градусов продержится на курорте до пятницы.В воскресенье власти предупредили о жаре в течение двух дней, ожидалось, что температура снизится во вторник."Синоптики говорят, что днем и вечером 2, 3 и 4 сентября на территории города Сочи ожидается сильная жара, температура воздуха местами достигнет +36... +37 градусов", — говорится в сообщении горадминистрации.

https://ria.ru/20200708/1573616371.html

сочи

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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