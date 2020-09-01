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На SputnikPro обсудят события в Беларуси и Telegram-революцию
Международное информационное агентство и радио Sputnik продолжает серию онлайн-сессий просветительского проекта SputnikPro. В пятницу, 4 сентября, в 13.00 мск... РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T14:26
2020-09-01T14:26
sputnik
армен гаспарян
белоруссия
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<strong>МОСКВА, 1 сен – РИА Новости.</strong> Международное информационное агентство и радио <a href="https://ria.ru/organization_Sputnik" target="_blank">Sputnik</a> продолжает серию онлайн-сессий просветительского проекта SputnikPro. В пятницу, 4 сентября, в 13.00 мск состоится вебинар на тему "Как традиционные медиа проиграли Telegram события в Беларуси".На мастер-классе автор более двадцати книг по истории России в ХХ веке и начальник отдела производства радиоконтента Дирекции мультимедийных центров Sputnik в странах Ближнего Зарубежья и Балтии <a href="https://ria.ru/person_Armen_Gasparjan" target="_blank">Армен Гаспарян</a> расскажет о том, почему традиционные СМИ оказались не готовы к событиям в Беларуси и что нужно уяснить из этой Telegram-революции. Зарегистрироваться для участия в модуле можно <a href="https://forms.gle/LRuiUkYLAtN4xd6EA" target="_blank">по ссылке</a>.SputnikPro открыл "онлайн-сезон" в середине марта. На сессиях обсуждают специфику работы в условиях пандемии коронавируса, инструменты веб-аналитики и авторские права, учат, как проверять информацию на узкоспециальные темы, не запутать себя и пользователя, как получать трафик на новостные ресурсы, но избегать "желтизны". Участники могут отправлять друг другу сообщения в чат и делиться мнениями в режиме реального времени.SputnikPro – проект международного информационного агентства и радио Sputnik для журналистов, студентов профильных вузов, сотрудников пресс-служб и медиаменеджеров, направленный на обмен опытом и развитие профессиональных связей с зарубежными коллегами. Ведущими модулей проекта выступают как руководители подразделений Sputnik, так и другие известные российские журналисты и эксперты. С марта 2018 года мастер-классы и семинары SputnikPro прошли уже в 22 странах мира: от Армении до Индии, от Греции до Китая. В общей сложности в них приняли участие более 3 000 слушателей из 80 государств. Следите за новостями проекта на нашей странице <a href="https://www.facebook.com/SputnikProject/" target="_blank">в Facebook</a>. <strong>Sputnik</strong> – одно из крупнейших международных СМИ, объединяющее мультимедийные интернет-сайты на 33 языках, аналоговое и цифровое радиовещание в более чем 90 городах мира. Новостные ленты Sputnik круглосуточно поставляют информацию ведущим изданиям по всему миру на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет более 80 миллионов посетителей в месяц, общее количество подписчиков в соцсетях Sputnik превышает 20 миллионов. В 24 редакционных центрах по всему миру от Бишкека до Кишинёва и от Пекина до Монтевидео работает свыше тысячи человек десятков национальностей. Sputnik входит в медиагруппу "Россия сегодня". Головной офис Sputnik находится в Москве.
https://ria.ru/20200828/smi-1576431647.html
https://ria.ru/20200805/1575399199.html
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sputnik, армен гаспарян, белоруссия

На SputnikPro обсудят события в Беларуси и Telegram-революцию

14:26 01.09.2020
1636
© Фото : Алексей ПономаревАрмен Гаспарян
Армен Гаспарян - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
© Фото : Алексей Пономарев
МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Международное информационное агентство и радио Sputnik продолжает серию онлайн-сессий просветительского проекта SputnikPro. В пятницу, 4 сентября, в 13.00 мск состоится вебинар на тему "Как традиционные медиа проиграли Telegram события в Беларуси".
На мастер-классе автор более двадцати книг по истории России в ХХ веке и начальник отдела производства радиоконтента Дирекции мультимедийных центров Sputnik в странах Ближнего Зарубежья и Балтии Армен Гаспарян расскажет о том, почему традиционные СМИ оказались не готовы к событиям в Беларуси и что нужно уяснить из этой Telegram-революции. Зарегистрироваться для участия в модуле можно по ссылке.
Директор по международному сотрудничеству МИА Россия сегодня Василий Пушков во время подписания меморандума о сотрудничестве с Bharat Khabar - РИА Новости, 1920, 28.08.2020
28 августа, 14:05
Новости Sputnik впервые будут транслироваться в Индии на хинди
SputnikPro открыл "онлайн-сезон" в середине марта. На сессиях обсуждают специфику работы в условиях пандемии коронавируса, инструменты веб-аналитики и авторские права, учат, как проверять информацию на узкоспециальные темы, не запутать себя и пользователя, как получать трафик на новостные ресурсы, но избегать "желтизны". Участники могут отправлять друг другу сообщения в чат и делиться мнениями в режиме реального времени.
SputnikPro – проект международного информационного агентства и радио Sputnik для журналистов, студентов профильных вузов, сотрудников пресс-служб и медиаменеджеров, направленный на обмен опытом и развитие профессиональных связей с зарубежными коллегами. Ведущими модулей проекта выступают как руководители подразделений Sputnik, так и другие известные российские журналисты и эксперты. С марта 2018 года мастер-классы и семинары SputnikPro прошли уже в 22 странах мира: от Армении до Индии, от Греции до Китая. В общей сложности в них приняли участие более 3 000 слушателей из 80 государств. Следите за новостями проекта на нашей странице в Facebook.
Студия в офисе Sputnik в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 05.08.2020
5 августа, 13:45
Аккаунт Sputnik Турция в Twitter перешагнул отметку в миллион подписчиков
Sputnik – одно из крупнейших международных СМИ, объединяющее мультимедийные интернет-сайты на 33 языках, аналоговое и цифровое радиовещание в более чем 90 городах мира. Новостные ленты Sputnik круглосуточно поставляют информацию ведущим изданиям по всему миру на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет более 80 миллионов посетителей в месяц, общее количество подписчиков в соцсетях Sputnik превышает 20 миллионов. В 24 редакционных центрах по всему миру от Бишкека до Кишинёва и от Пекина до Монтевидео работает свыше тысячи человек десятков национальностей. Sputnik входит в медиагруппу "Россия сегодня". Головной офис Sputnik находится в Москве.
100011
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SputnikАрмен ГаспарянБелоруссия
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