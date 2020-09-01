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Samsung представила смартфон с гибким экраном Galaxy Z Fold2
Смартфон с гибким экраном Samsung Galaxy Z Fold2 поступит в продажу в России в черном и бронзовом цветах 18 сентября. РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T18:01
2020-09-01T18:21
samsung
google android
технологии
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<strong>МОСКВА, 1 сен - РИА Новости.</strong> Смартфон с гибким экраном <a href="http://ria.ru/organization_Samsung/" target="_blank" data-auto="true">Samsung</a> Galaxy Z Fold2 поступит в продажу в России в черном и бронзовом цветах 18 сентября.Новая модель будет стоить 179 990 рублей. Предзаказы можно будет оформить с 1 сентября.Смартфон имеет 6,2-дюймовый внешний экран Infinity-O, что позволяет смотреть контент без необходимости раскрывать смартфон, а также большой 7,6-дюймовый основной дисплей с частотой обновления 120 Гц. Основной экран выполнен из ультратонкого стекла Ultra Thin Glass. Внутри зазора между шарниром и корпусом Galaxy Z Fold2 есть микрощетки, благодаря которым под дисплей не попадают пыль и мелкие частицы.иКроме того, смартфон оснащен двойными динамиками с усовершенствованным стереоэффектом и более четким звучанием.В устройстве представлена 10-мегапиксельная селфи-камера и 12-мегапиксельная тройная основная камера. Смартфон также имеет аккумулятор емкостью 4500 мАч с режимом быстрой проводной и беспроводной зарядки, процессор Snapdragon 865+. Операционная система смартфона - <a href="http://ria.ru/product_Google_Android/" target="_blank" data-auto="true">Android</a> 10. Оперативная память составляет 12 ГБ, объем памяти - 256 ГБ.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
samsung, google android, технологии

Samsung представила смартфон с гибким экраном Galaxy Z Fold2

18:01 01.09.2020 (обновлено: 18:21 01.09.2020)
2160
© Фото : Samsung Смартфон Samsung Galaxy Z Fold 2
 Смартфон Samsung Galaxy Z Fold 2 - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
© Фото : Samsung
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Смартфон с гибким экраном Samsung Galaxy Z Fold2 поступит в продажу в России в черном и бронзовом цветах 18 сентября.
Новая модель будет стоить 179 990 рублей. Предзаказы можно будет оформить с 1 сентября.
Смартфон имеет 6,2-дюймовый внешний экран Infinity-O, что позволяет смотреть контент без необходимости раскрывать смартфон, а также большой 7,6-дюймовый основной дисплей с частотой обновления 120 Гц. Основной экран выполнен из ультратонкого стекла Ultra Thin Glass.
Внутри зазора между шарниром и корпусом Galaxy Z Fold2 есть микрощетки, благодаря которым под дисплей не попадают пыль и мелкие частицы.иКроме того, смартфон оснащен двойными динамиками с усовершенствованным стереоэффектом и более четким звучанием.
В устройстве представлена 10-мегапиксельная селфи-камера и 12-мегапиксельная тройная основная камера. Смартфон также имеет аккумулятор емкостью 4500 мАч с режимом быстрой проводной и беспроводной зарядки, процессор Snapdragon 865+. Операционная система смартфона - Android 10. Оперативная память составляет 12 ГБ, объем памяти - 256 ГБ.
Новые флагманские смартфоны Samsung - РИА Новости, 1920, 05.08.2020
5 августа, 20:08
Новые флагманские смартфоны Samsung Galaxy Note20 и Note20 Ultra
21850110
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