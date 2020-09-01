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https://ria.ru/20200901/smartfon-1576554547.html
Эксперт рассказал, как защититься от синего свечения экрана смартфона
Синий свет, излучаемый экраном смартфона или монитором компьютера, вреден для глаз, так как он является частью спектра солнечного света, в диапазон которого... РИА Новости, 01.09.2020
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россия
технологии
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<strong>МОСКВА, 1 сен — РИА Новости.</strong> Синий свет, излучаемый экраном <a href="https://ria.ru/tag_mobilnyjjtelefon/" target="_blank">смартфона</a> или монитором компьютера, вреден для глаз, так как он является частью спектра солнечного света, в диапазон которого входят волны света от фиолетового диапазона до голубого. Для того чтобы снизить влияние синего на глаза, необходимо минимизировать использование гаджетов или пользоваться компьютерными очками, рассказала <a href="http://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20200901/831971925.html" target="_blank">агентству "Прайм"</a> врач-офтальмолог "СМ-Клиники" Марина Царегородцева. Снизить воздействие синего цвета на глаза помогут и специальные программы регулировки яркости: в позднее время белый цвет на дисплее покраснеет, блокируя синий, который может резать глаз.
https://ria.ru/20200831/smartfon-1576503138.html
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россия
РИА Новости
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60
россия, технологии

Эксперт рассказал, как защититься от синего свечения экрана смартфона

03:01 01.09.2020 (обновлено: 09:00 01.09.2020)
3400
© Depositphotos / AILA_IMAGESДевушка со смартфоном
Девушка со смартфоном - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
© Depositphotos / AILA_IMAGES
Девушка со смартфоном. Архивное фото
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Синий свет, излучаемый экраном смартфона или монитором компьютера, вреден для глаз, так как он является частью спектра солнечного света, в диапазон которого входят волны света от фиолетового диапазона до голубого. Для того чтобы снизить влияние синего на глаза, необходимо минимизировать использование гаджетов или пользоваться компьютерными очками, рассказала агентству "Прайм" врач-офтальмолог "СМ-Клиники" Марина Царегородцева.

"По примеру того, как мы защищаем кожу от попадания ультрафиолетовых лучей, наносим крем от загара, следует защищать и сетчатку глаза. При пребывании на солнце следует надевать солнцезащитные очки, а при длительном использовании смартфона стоит воспользоваться компьютерными очками, которые нейтрализуют электромагнитное излучение, устраняют блики с поверхности дисплея, а также отсекают лучи избыточного фиолетового и синего спектра", — объясняет эксперт.

Снизить воздействие синего цвета на глаза помогут и специальные программы регулировки яркости: в позднее время белый цвет на дисплее покраснеет, блокируя синий, который может резать глаз.
Девушка со смартфоном - РИА Новости, 1920, 31.08.2020
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