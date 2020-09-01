https://ria.ru/20200901/smartfon-1576554547.html

Эксперт рассказал, как защититься от синего свечения экрана смартфона

Синий свет, излучаемый экраном смартфона или монитором компьютера, вреден для глаз, так как он является частью спектра солнечного света, в диапазон которого... РИА Новости, 01.09.2020

2020-09-01T03:01

2020-09-01T03:01

2020-09-01T09:00

россия

технологии

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<strong>МОСКВА, 1 сен — РИА Новости.</strong> Синий свет, излучаемый экраном <a href="https://ria.ru/tag_mobilnyjjtelefon/" target="_blank">смартфона</a> или монитором компьютера, вреден для глаз, так как он является частью спектра солнечного света, в диапазон которого входят волны света от фиолетового диапазона до голубого. Для того чтобы снизить влияние синего на глаза, необходимо минимизировать использование гаджетов или пользоваться компьютерными очками, рассказала <a href="http://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20200901/831971925.html" target="_blank">агентству "Прайм"</a> врач-офтальмолог "СМ-Клиники" Марина Царегородцева. Снизить воздействие синего цвета на глаза помогут и специальные программы регулировки яркости: в позднее время белый цвет на дисплее покраснеет, блокируя синий, который может резать глаз.

https://ria.ru/20200831/smartfon-1576503138.html

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, технологии