https://ria.ru/20200901/sizo-1576601036.html

Задержанный в Белоруссии политтехнолог сравнил СИЗО с "пыточной"

Задержанный в Белоруссии политтехнолог Виталий Шкляров написал открытое письмо для СМИ, в котором пожаловался на условия содержания в следственном изоляторе,... РИА Новости, 01.09.2020

2020-09-01T20:05

2020-09-01T20:05

2020-09-01T20:05

белоруссия

гомель

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1d/1575133439_0:57:683:441_1400x0_80_0_0_4ac92484ea686d5f32d3a61f22a2b062.jpg

<strong>МИНСК, 1 сен – РИА Новости.</strong> Задержанный в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank">Белоруссии </a>политтехнолог Виталий Шкляров написал открытое письмо для СМИ, в котором пожаловался на условия содержания в следственном изоляторе, сравнив место своего заключения с "пыточной"."Меня продолжают регулярно обыскивать. Воспитывать. И светом, и камерой узкой в пять шагов, и короткими железными нарами, и холодной водой, и диетой, и душем раз в неделю, и непрекращающимся столбом сигаретного дыма весь день в затхлой пыточной. Вообще пытка светом – отдельная история. От этого света дневных ламп вообще нельзя избавиться. Он горит днем и ночью", - говорится в письме Шклярова, которое передал РИА Новости его адвокат Антон Гашинский.Шкляров в письме также отмечает, что сидит "в четырех стенах", и рядом с ним не сын, а "совсем другие люди". "Сначала был только один. Потом - сокамерник. Но в последнее время решили, видимо, давление усилить. Теперь в моей камере карусель: появляются и исчезают такие же отцы и дети, как я", - заметил он.Гашинский со своей стороны сообщил РИА Новости, что Шклярова в СИЗО посещают сотрудники американского посольства. Между тем, по словам адвоката, политтехнолог опасается жаловаться на условия содержания в департамент исполнения наказаний МВД республики, чтобы они не стали еще хуже.Шкляров, по данным Российской Ассоциации по связям с общественностью, известен своим участием в кампаниях за рубежом, включая выборы таких политиков, как Ангела Меркель, Барак Обама и Берни Сандерс. В России Шкляров работал преимущественно с оппозиционными политиками, в частности с <a href="http://ria.ru/person_Ksenija_Sobchak/" target="_blank" data-auto="true">Ксенией Собчак</a> и <a href="http://ria.ru/person_Gudkov_Dmitrijj/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрием Гудковым</a>. Политтехнолог был задержан 29 июля в <a href="http://ria.ru/location_Homyel/" target="_blank" data-auto="true">Гомеле</a> и заключен под стражу на два месяца, он является обвиняемым по уголовному делу против белорусского оппозиционера Сергея Тихановского. Обвинение Шклярову предъявлено в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активном участии в них. Политтехнолог помещен в СИЗО №1 в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a>.Белорусские правозащитники ранее признали Шклярова политическим заключенным, как и еще ряд граждан, задержанных в стране в период кампании по выборам президента.По данным СМИ, Шкляров в последнее время проживал в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, его супруга является американской гражданкой. <strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200901/belorussiya-1576547983.html

https://ria.ru/20200831/protest-1576535512.html

Porto Porto Пусть привыкает. 37

Alexandr Lazerko Смешные эти революционеры.Хотят взять власть сидя на курорте.. 34

12

белоруссия

гомель

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белоруссия, гомель, в мире