https://ria.ru/20200901/sizo-1576601036.html
Задержанный в Белоруссии политтехнолог сравнил СИЗО с "пыточной"
Задержанный в Белоруссии политтехнолог Виталий Шкляров написал открытое письмо для СМИ, в котором пожаловался на условия содержания в следственном изоляторе,... РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T20:05
2020-09-01T20:05
2020-09-01T20:05
белоруссия
гомель
в мире
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<strong>МИНСК, 1 сен – РИА Новости.</strong> Задержанный в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank">Белоруссии </a>политтехнолог Виталий Шкляров написал открытое письмо для СМИ, в котором пожаловался на условия содержания в следственном изоляторе, сравнив место своего заключения с "пыточной"."Меня продолжают регулярно обыскивать. Воспитывать. И светом, и камерой узкой в пять шагов, и короткими железными нарами, и холодной водой, и диетой, и душем раз в неделю, и непрекращающимся столбом сигаретного дыма весь день в затхлой пыточной. Вообще пытка светом – отдельная история. От этого света дневных ламп вообще нельзя избавиться. Он горит днем и ночью", - говорится в письме Шклярова, которое передал РИА Новости его адвокат Антон Гашинский.Шкляров в письме также отмечает, что сидит "в четырех стенах", и рядом с ним не сын, а "совсем другие люди". "Сначала был только один. Потом - сокамерник. Но в последнее время решили, видимо, давление усилить. Теперь в моей камере карусель: появляются и исчезают такие же отцы и дети, как я", - заметил он.Гашинский со своей стороны сообщил РИА Новости, что Шклярова в СИЗО посещают сотрудники американского посольства. Между тем, по словам адвоката, политтехнолог опасается жаловаться на условия содержания в департамент исполнения наказаний МВД республики, чтобы они не стали еще хуже.Шкляров, по данным Российской Ассоциации по связям с общественностью, известен своим участием в кампаниях за рубежом, включая выборы таких политиков, как Ангела Меркель, Барак Обама и Берни Сандерс. В России Шкляров работал преимущественно с оппозиционными политиками, в частности с <a href="http://ria.ru/person_Ksenija_Sobchak/" target="_blank" data-auto="true">Ксенией Собчак</a> и <a href="http://ria.ru/person_Gudkov_Dmitrijj/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрием Гудковым</a>. Политтехнолог был задержан 29 июля в <a href="http://ria.ru/location_Homyel/" target="_blank" data-auto="true">Гомеле</a> и заключен под стражу на два месяца, он является обвиняемым по уголовному делу против белорусского оппозиционера Сергея Тихановского. Обвинение Шклярову предъявлено в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активном участии в них. Политтехнолог помещен в СИЗО №1 в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a>.Белорусские правозащитники ранее признали Шклярова политическим заключенным, как и еще ряд граждан, задержанных в стране в период кампании по выборам президента.По данным СМИ, Шкляров в последнее время проживал в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, его супруга является американской гражданкой. <strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>
https://ria.ru/20200901/belorussiya-1576547983.html
https://ria.ru/20200831/protest-1576535512.html
Porto Porto
Пусть привыкает.
37
Alexandr Lazerko
Смешные эти революционеры.Хотят взять власть сидя на курорте..
34
12
белоруссия
гомель
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия, гомель, в мире
МИНСК, 1 сен – РИА Новости.
Задержанный в Белоруссии
политтехнолог Виталий Шкляров написал открытое письмо для СМИ, в котором пожаловался на условия содержания в следственном изоляторе, сравнив место своего заключения с "пыточной".
"Меня продолжают регулярно обыскивать. Воспитывать. И светом, и камерой узкой в пять шагов, и короткими железными нарами, и холодной водой, и диетой, и душем раз в неделю, и непрекращающимся столбом сигаретного дыма весь день в затхлой пыточной. Вообще пытка светом – отдельная история. От этого света дневных ламп вообще нельзя избавиться. Он горит днем и ночью", - говорится в письме Шклярова, которое передал РИА Новости его адвокат Антон Гашинский.
Шкляров в письме также отмечает, что сидит "в четырех стенах", и рядом с ним не сын, а "совсем другие люди". "Сначала был только один. Потом - сокамерник. Но в последнее время решили, видимо, давление усилить. Теперь в моей камере карусель: появляются и исчезают такие же отцы и дети, как я", - заметил он.
Гашинский со своей стороны сообщил РИА Новости, что Шклярова в СИЗО посещают сотрудники американского посольства. Между тем, по словам адвоката, политтехнолог опасается жаловаться на условия содержания в департамент исполнения наказаний МВД республики, чтобы они не стали еще хуже.
Шкляров, по данным Российской Ассоциации по связям с общественностью, известен своим участием в кампаниях за рубежом, включая выборы таких политиков, как Ангела Меркель, Барак Обама и Берни Сандерс. В России Шкляров работал преимущественно с оппозиционными политиками, в частности с Ксенией Собчак
и Дмитрием Гудковым
. Политтехнолог был задержан 29 июля в Гомеле
и заключен под стражу на два месяца, он является обвиняемым по уголовному делу против белорусского оппозиционера Сергея Тихановского. Обвинение Шклярову предъявлено в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активном участии в них. Политтехнолог помещен в СИЗО №1 в Минске
.
Белорусские правозащитники ранее признали Шклярова политическим заключенным, как и еще ряд граждан, задержанных в стране в период кампании по выборам президента.
По данным СМИ, Шкляров в последнее время проживал в США
, его супруга является американской гражданкой.
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