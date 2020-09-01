https://ria.ru/20200901/simptomy-1576561454.html

Названы симптомы онкологических заболеваний, которые нельзя игнорировать

Хирург-онколог, доцент, кандидат медицинских наук Сергей Осминин в беседе с "Комсомольской правдой" перечислил симптомы, на которые нужно обратить внимание,... РИА Новости, 01.09.2020

2020-09-01T10:33

2020-09-01T10:33

2020-09-01T10:33

россия

онкология

здоровье

общество

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<strong>МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. </strong>Хирург-онколог, доцент, кандидат медицинских наук Сергей Осминин в беседе с "<a href="https://www.krsk.kp.ru/daily/217176/4279282/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Комсомольской правдой</a>" перечислил симптомы, на которые нужно обратить внимание, чтобы распознать <a href="https://ria.ru/keyword_onkologija" target="_blank">онкологическое заболевание</a>.Первым тревожным признаком, на который стоит обратить внимание — изжога. Кроме того, стоит обратить внимание на дисфагию, то есть нарушение прохождения пищи, которое ощущается как "ком в горле".В таком случае он посоветовал пройти либо гастроскопию, либо рентгенографию. Благодаря им можно определить, связана ли дисфагия с онкологией или с функциональным нарушением на фоне стресса. Также Осминин призвал не игнорировать кашель и осиплость голоса, так как они могут быть признаками рефлюкс-эзхофагита. "В этом случае настолько высоко происходит заброс содержимого желудка, что обжигаются даже голосовые связки", — отметил Осминин. Однако, охриплость может быть связана со сдавливанием нервов опухолью, что является "более грозной историей".

https://radiosputnik.ria.ru/20200901/grib-1576537778.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, онкология, здоровье, общество