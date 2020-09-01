Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200901/simptomy-1576561454.html
Названы симптомы онкологических заболеваний, которые нельзя игнорировать
Хирург-онколог, доцент, кандидат медицинских наук Сергей Осминин в беседе с "Комсомольской правдой" перечислил симптомы, на которые нужно обратить внимание,... РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T10:33
2020-09-01T10:33
россия
онкология
здоровье
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/151268/31/1512683148_0:386:7360:4526_1400x0_80_0_0_bbbe3891415d8936c67570fd2553f90f.jpg
<strong>МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. </strong>Хирург-онколог, доцент, кандидат медицинских наук Сергей Осминин в беседе с "<a href="https://www.krsk.kp.ru/daily/217176/4279282/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Комсомольской правдой</a>" перечислил симптомы, на которые нужно обратить внимание, чтобы распознать <a href="https://ria.ru/keyword_onkologija" target="_blank">онкологическое заболевание</a>.Первым тревожным признаком, на который стоит обратить внимание — изжога. Кроме того, стоит обратить внимание на дисфагию, то есть нарушение прохождения пищи, которое ощущается как "ком в горле".В таком случае он посоветовал пройти либо гастроскопию, либо рентгенографию. Благодаря им можно определить, связана ли дисфагия с онкологией или с функциональным нарушением на фоне стресса. Также Осминин призвал не игнорировать кашель и осиплость голоса, так как они могут быть признаками рефлюкс-эзхофагита. "В этом случае настолько высоко происходит заброс содержимого желудка, что обжигаются даже голосовые связки", — отметил Осминин. Однако, охриплость может быть связана со сдавливанием нервов опухолью, что является "более грозной историей".
https://radiosputnik.ria.ru/20200901/grib-1576537778.html
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/151268/31/1512683148_406:0:6955:4912_1400x0_80_0_0_fb9a46516b104525b5af41b91cf66c53.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, онкология, здоровье, общество

Названы симптомы онкологических заболеваний, которые нельзя игнорировать

10:33 01.09.2020
3150
© Depositphotos / vadimphoto1@gmail.comМужчина с болью в шее
Мужчина с болью в шее - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
© Depositphotos / vadimphoto1@gmail.com
МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Хирург-онколог, доцент, кандидат медицинских наук Сергей Осминин в беседе с "Комсомольской правдой" перечислил симптомы, на которые нужно обратить внимание, чтобы распознать онкологическое заболевание.
Первым тревожным признаком, на который стоит обратить внимание — изжога.
Кроме того, стоит обратить внимание на дисфагию, то есть нарушение прохождения пищи, которое ощущается как "ком в горле".
"Это очень грозный симптом, к сожалению", — предупредил онколог.
В таком случае он посоветовал пройти либо гастроскопию, либо рентгенографию. Благодаря им можно определить, связана ли дисфагия с онкологией или с функциональным нарушением на фоне стресса. Также Осминин призвал не игнорировать кашель и осиплость голоса, так как они могут быть признаками рефлюкс-эзхофагита.
"В этом случае настолько высоко происходит заброс содержимого желудка, что обжигаются даже голосовые связки", — отметил Осминин. Однако, охриплость может быть связана со сдавливанием нервов опухолью, что является "более грозной историей".
Грибы Шиитаке - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
04:00Сказано в эфире
Назван гриб, помогающий бороться с онкологиейГлавный редактор журнала "Школа грибоводства" Александр Хренов в интервью радио Sputnik рассказал о целебных свойствах гриба, который в Японии и Китае называют "императорским".
802011
Обсудить 0
РоссияОнкологияЗдоровьеОбщество
Рекомендуем
Актер Жерар Депардье
"Никогда не видел перед собой чудовища". Депардье рассказал о Путине
Медицинский работник в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя COVID-19
Названы регионы с наименьшим приростом по коронавирусу
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров назвал способ урегулирования ситуации в Белоруссии
Работа станции скорой медицинской помощи
В Москве выявили 641 новый случай COVID-19
Фельдшеры и водитель скорой медицинской помощи в Москве во время выезда к пациенту с подозрением на коронавирус
В России число случаев заражения коронавирусом превысило миллион
Отдыхающие на набережной в Ялте
В Крыму ожидается аномальная жара
Указатель на строящуюся Белорусскую АЭС
Страны Прибалтики прекратят торговлю электроэнергией с Белоруссией
Атмосфера Земли
Земле предсказали худший сценарий климатической катастрофы
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров назвал основные риски в современном мире
Машина скорой помощи
В России за сутки умерли 123 пациента с коронавирусом
Координатор штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова после пресс-конференции Координационного совета оппозиции в Минске
Колесникова готова стать лидером протестов в Белоруссии
Старый венецианский порт в Ираклионе на острове Крит
Власти Крита ввели ограничения из-за роста числа заболевших COVID-19
Палаты медицинского стационара
В России за сутки 6 318 человек выздоровели от COVID-19
Борис Корчевников
Онколог прокомментировал сообщения об осложнениях у Корчевникова
Телеведущая Елена Малышева
Малышева назвала критиков режима самоизоляции дебилами
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:39Лавров прокомментировал политику США в отношении Ирана
11:39В США более 50 темнокожих бизнесменов обвинили McDonald's в дискриминации
11:36Ростуризм получит 1,2 миллиарда рублей на развитие внутреннего туризма
11:34Безработный уплатил долг в 86 тысяч рублей после ареста частного самолета
11:30В Белоруссии вынесли приговор по делу о взрывах во время салюта в Минске
11:28Суд продолжил допрос последнего свидетеля по делу о ДТП с Ефремовым
11:26"Будет время на акклиматизацию". Москвичам рассказали о погоде осенью
11:19Лавров раскритиковал действия Литвы в отношении Белоруссии
11:19Земле предсказали худший сценарий климатической катастрофы
11:17Синоптики подвели погодные итоги лета в Москве
11:13В Турции арестовали "эмира" ИГ*
11:09Ученые оценили плюсы и минусы различных диет
11:07Лавров раскритиковал американские санкции против "Северного потока — 2"
11:07"Это неэтично". Лавров призвал Запад не вмешиваться в дела Белоруссии
11:07В России началась вакцинация против гриппа
11:03Лавров обвинил США в понижении порога применения ядерного оружия
11:00Малышева назвала критиков режима самоизоляции дебилами
11:00БелАЗ опроверг сообщения об остановке производства
10:58Ефремова везут в суд на заседание по делу о ДТП
10:54Лавров назвал способ урегулирования ситуации в Белоруссии
Лента новостейМолния