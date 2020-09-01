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В России могут сократить административные штрафы малому бизнесу
Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) предусматривает возможность приравнять в части административной ответственности малый бизнес РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T16:25
2020-09-01T16:25
константин чуйченко
экономика
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<strong>МОСКВА, 1 сен – РИА Новости.</strong> Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) предусматривает возможность приравнять в части административной ответственности малый бизнес к индивидуальным предпринимателям, у которых штрафные санкции гораздо ниже, сообщает пресс-служба Министерства юстиции РФ.В Минюсте России состоялось рабочее совещание по проекту нового КоАП. Как отметил министр юстиции <a href="http://ria.ru/person_Konstantin_CHujjchenko/" target="_blank" data-auto="true">Константин Чуйченко</a>, в документе предлагается приравнять субъекты малого бизнеса к индивидуальным предпринимателям в части возложения на них административной ответственности."Организациям, относящимся к малым предприятиям, за совершение административных правонарушений предполагается назначать административный штраф в том же размере, что и индивидуальным предпринимателям, который существенно меньше, чем штраф для обычных юридических лиц. Эта мера позволит снизить нагрузку и поддержать малое предпринимательство", – сказал министр.Проект нового КоАП дорабатывается с учетом позиций заинтересованных государственных органов и организаций, высказанных по итогам межведомственного согласования законопроекта, а также предложений граждан по результатам его публичного обсуждения.Первое публичное обсуждение нового проекта КоАП проводилось с 30 января по 27 апреля. Предполагается, что новый кодекс вступит в силу 1 января следующего года.
https://ria.ru/20181020/1531098624.html
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константин чуйченко, экономика

В России могут сократить административные штрафы малому бизнесу

16:25 01.09.2020
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЗдание Министерства Юстиции России
Здание Министерства Юстиции России - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) предусматривает возможность приравнять в части административной ответственности малый бизнес к индивидуальным предпринимателям, у которых штрафные санкции гораздо ниже, сообщает пресс-служба Министерства юстиции РФ.
В Минюсте России состоялось рабочее совещание по проекту нового КоАП. Как отметил министр юстиции Константин Чуйченко, в документе предлагается приравнять субъекты малого бизнеса к индивидуальным предпринимателям в части возложения на них административной ответственности.
"Организациям, относящимся к малым предприятиям, за совершение административных правонарушений предполагается назначать административный штраф в том же размере, что и индивидуальным предпринимателям, который существенно меньше, чем штраф для обычных юридических лиц. Эта мера позволит снизить нагрузку и поддержать малое предпринимательство", – сказал министр.
Проект нового КоАП дорабатывается с учетом позиций заинтересованных государственных органов и организаций, высказанных по итогам межведомственного согласования законопроекта, а также предложений граждан по результатам его публичного обсуждения.
Первое публичное обсуждение нового проекта КоАП проводилось с 30 января по 27 апреля. Предполагается, что новый кодекс вступит в силу 1 января следующего года.
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20 октября 2018, 09:23
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