https://ria.ru/20200901/shlykov-1576605859.html

Актер Шлыков прокомментировал инцидент с грузчиками

Народный артист РФ Юрий Шлыков сообщил РИА Новости, что после инцидента с грузчиками в его доме в Москве больше пострадал в моральном, а не физическом плане, но РИА Новости, 01.09.2020

2020-09-01T23:46

2020-09-01T23:46

2020-09-02T00:05

москва

происшествия

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<strong>МОСКВА, 1 сен - РИА Новости.</strong> Народный артист РФ Юрий Шлыков сообщил РИА Новости, что после инцидента с грузчиками в его доме в <a href="https://ria.ru/location_Moskva" target="_blank">Москве </a>больше пострадал в моральном, а не физическом плане, но в суд на обидчиков подавать не планирует.Пресс-служба столичного главка МВД ранее сообщила РИА Новости, что организована проверка по факту конфликта во дворе дома на Комсомольском проспекте, который произошел между Шлыковым и двумя грузчиками. По словам источника в правоохранительных органах, у артиста после стычки разбита губа."Сегодня вечером, около 21.00, я со своей собакой Бусей пошел гулять. После прогулки, возвращаясь к подъезду, вижу, что стоит машина и из нее что-то выносят, в подъезде грязно. Проходит молодой человек, я его попросил убрать за собой мусор и грязь. В ответ я получаю русский ответ, который повторить не могу", - сказал артист."Я ему объяснил, что так нельзя разговаривать, на что получил еще больший ответ. После я стал подниматься вверх по лестнице вместе с этим гражданином, и я ему сказал, что в лифт он не зайдет, потому что грязь во всем подъезде, на что я получил еще больший ответ и удар в лицо", - добавил Шлыков.По его словам, "началась потасовка", в ходе которой он получил удар по лицу."А ведь он знает, что я – артист, и бить артиста по лицу категорически нельзя. В итоге я выхожу и иду мимо лифта. Меня хватают за шею, бросают на пол, а у меня еще собака. И меня начинают бить ногами, после чего открывается дверь и выбегает соседка первого этажа и грудью встает между нами. Потом вызывают милицию, нас опрашивают. Он говорит, что его ударили, все защищаются сами по себе, вы же понимаете", - добавил он.Собеседник агентства отметил, что с физической точки зрения чувствует себя нормально, тяжело ему в моральном плане."Вы знаете, в своем доме вот так получить ни за что, потому что кто-то считает, что он прав и мне нельзя с ним разговаривать. Может, его обидел кто-то, может, с женой разошелся, может, его оскорбил кто-то до этого. Такая агрессивность – очень опасное бремя в нашей стране. Это страшное дело. И после того, как я посмотрел суд <a href="https://ria.ru/person_Mikhail_Efremov" target="_blank">Миши Ефремова</a>, я никакого суда вообще не хочу, понимаете. Ничего не хочу - ни судов, ни адвокатов, ни прокуроров", - добавил Шлыков, посоветовав не делать замечания людям в темное время суток.

https://ria.ru/20190926/1559161296.html

https://ria.ru/20200804/1575345348.html

https://ria.ru/20200830/zhukov-1576502042.html

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москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, происшествия