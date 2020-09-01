https://ria.ru/20200901/shlykov-1576605268.html

В центре Москвы побили народного артиста Юрия Шлыкова

Полиция проводит проверку по факту конфликта во дворе дома на Комсомольском проспекте, в ходе которого одного из оппонентов побили, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 01.09.2020

2020-09-01T23:08

2020-09-01T23:08

2020-09-01T23:52

россия

происшествия

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<strong>МОСКВА, 1 сен - РИА Новости.</strong> Полиция проводит проверку по факту конфликта во дворе дома на Комсомольском проспекте, в ходе которого одного из оппонентов побили, сообщили РИА Новости в пресс-службе <a href="https://ria.ru/location_Moskva" target="_blank">столичного</a> главка МВД, по словам источника агентства, пострадавшим оказался актер Юрий Шлыков."Вечером в службу "02" поступило сообщение о конфликте, произошедшем во дворе на Комсомольском проспекте между мужчиной и грузчиками", - сказал собеседник агентства.Сейчас на месте работают сотрудники полиции и опрашивают участников инцидента.Как пояснил РИА Новости источник в правоохранительных органах, конфликт во дворе дома произошел между народным артистом России Юрием Шлыковым и двумя грузчиками. У артиста после стычки разбита губа.

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, происшествия