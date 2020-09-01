https://ria.ru/20200901/shkola-1576570301.html

В Тюменской области в День знаний открылись две новых школы

Две новые школы открылись в День знаний в Тюменской области, сообщает пресс-служба губернатора области. РИА Новости, 01.09.2020

2020-09-01T12:41

2020-09-01T12:41

2020-09-01T12:41

тюменская область

александр моор

тобольский район

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<strong>ТЮМЕНЬ, 1 сен - РИА Новости. </strong>Две новые школы открылись в День знаний в <a href="http://ria.ru/location_Tjumenskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Тюменской области</a>, сообщает пресс-служба губернатора области.Корпус средней школы № 52 в тюменском микрорайоне Казарово, принявший во вторник 870 ребят, открыл губернатор области <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Moor/" target="_blank" data-auto="true">Александр Моор</a>. "Я уверен, что открытие новой школы - долгожданное событие не только для ребят, но и для всех жителей Казарово. В этом современном здании ученики смогут с комфортом получать знания, заниматься спортом, с пользой проводить время", - привели в пресс-службе слова Моора на торжественной линейке.Строительство школы площадью более 8 тысяч квадратных метров началось в июне 2019 года. На территории расположен физкультурно-оздоровительный комплекс - мини-футбольное поле, волейбольно-баскетбольная площадка, беговая дорожка, полоса препятствий. Здание соответствует требованиям доступности для маломобильных групп населения. Еще одна новая школа открылась 1 сентября в деревне Епанчина <a href="http://ria.ru/location_Tobolskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Тобольского района</a>. В современном модульном одноэтажном здании, рассчитанном на 20 учеников, расположены кабинеты для школьников и дошкольников, гимнастический зал, буфет и игровая зона.Всего в Тюменской области в этом учебном году за парты сядут 223 тысячи ребят, в том числе более 25 тысяч первоклассников. В 2020 году в Тюменской области запланирован ввод 9 новых школ в Тюмени, <a href="http://ria.ru/location_Tobolsk/" target="_blank" data-auto="true">Тобольске</a>, Вагайском, Тобольском, Тюменском и Уватском районах и 9 детских садов в Тюмени, <a href="http://ria.ru/location_Ishim/" target="_blank" data-auto="true">Ишиме</a> и селе Евсино Голышмановского городского округа. Два детских сада уже введены в первом полугодии - в Ишиме и в Тюмени. К началу нового учебного года капитально отремонтировали 35 школ и 14 детских садов, в 119 школах и 62 детских садах завершились текущие ремонты. На различных стадиях строительства и реконструкции находится 15 школ, 11 детских садов, два пришкольных спортивных объекта. Всего до 2024 года в рамках нацпроектов "Образование" и "Демография" в регионе планируется построить 61 школу и 42 детских сада, добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20200706/1573961869.html

тобольский район

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр моор, тобольский район