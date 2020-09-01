В Тюменской области в День знаний открылись две новых школы
ТЮМЕНЬ, 1 сен - РИА Новости. Две новые школы открылись в День знаний в Тюменской области, сообщает пресс-служба губернатора области.
Корпус средней школы № 52 в тюменском микрорайоне Казарово, принявший во вторник 870 ребят, открыл губернатор области Александр Моор. "Я уверен, что открытие новой школы - долгожданное событие не только для ребят, но и для всех жителей Казарово. В этом современном здании ученики смогут с комфортом получать знания, заниматься спортом, с пользой проводить время", - привели в пресс-службе слова Моора на торжественной линейке.
Строительство школы площадью более 8 тысяч квадратных метров началось в июне 2019 года. На территории расположен физкультурно-оздоровительный комплекс - мини-футбольное поле, волейбольно-баскетбольная площадка, беговая дорожка, полоса препятствий. Здание соответствует требованиям доступности для маломобильных групп населения.
Еще одна новая школа открылась 1 сентября в деревне Епанчина Тобольского района. В современном модульном одноэтажном здании, рассчитанном на 20 учеников, расположены кабинеты для школьников и дошкольников, гимнастический зал, буфет и игровая зона.
"Школа в Епанчина - один из первых модульных объектов, которые правительство Тюменской области возводит в отдаленных селах взамен старых деревянных зданий. Эта масштабная программа в ближайшие годы охватит более 30 сел и деревень региона. До конца 2020 года три таких школы откроются в Вагайском районе – деревнях Курья, Касьянова, Индери", - отметили в пресс-службе.
Всего в Тюменской области в этом учебном году за парты сядут 223 тысячи ребят, в том числе более 25 тысяч первоклассников.
К началу нового учебного года капитально отремонтировали 35 школ и 14 детских садов, в 119 школах и 62 детских садах завершились текущие ремонты. На различных стадиях строительства и реконструкции находится 15 школ, 11 детских садов, два пришкольных спортивных объекта. Всего до 2024 года в рамках нацпроектов "Образование" и "Демография" в регионе планируется построить 61 школу и 42 детских сада, добавили в пресс-службе.