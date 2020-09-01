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Тюменская область
https://ria.ru/20200901/shkola-1576570301.html
В Тюменской области в День знаний открылись две новых школы
Две новые школы открылись в День знаний в Тюменской области, сообщает пресс-служба губернатора области. РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T12:41
2020-09-01T12:41
тюменская область
александр моор
тобольский район
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<strong>ТЮМЕНЬ, 1 сен - РИА Новости. </strong>Две новые школы открылись в День знаний в <a href="http://ria.ru/location_Tjumenskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Тюменской области</a>, сообщает пресс-служба губернатора области.Корпус средней школы № 52 в тюменском микрорайоне Казарово, принявший во вторник 870 ребят, открыл губернатор области <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Moor/" target="_blank" data-auto="true">Александр Моор</a>. "Я уверен, что открытие новой школы - долгожданное событие не только для ребят, но и для всех жителей Казарово. В этом современном здании ученики смогут с комфортом получать знания, заниматься спортом, с пользой проводить время", - привели в пресс-службе слова Моора на торжественной линейке.Строительство школы площадью более 8 тысяч квадратных метров началось в июне 2019 года. На территории расположен физкультурно-оздоровительный комплекс - мини-футбольное поле, волейбольно-баскетбольная площадка, беговая дорожка, полоса препятствий. Здание соответствует требованиям доступности для маломобильных групп населения. Еще одна новая школа открылась 1 сентября в деревне Епанчина <a href="http://ria.ru/location_Tobolskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Тобольского района</a>. В современном модульном одноэтажном здании, рассчитанном на 20 учеников, расположены кабинеты для школьников и дошкольников, гимнастический зал, буфет и игровая зона.Всего в Тюменской области в этом учебном году за парты сядут 223 тысячи ребят, в том числе более 25 тысяч первоклассников. В 2020 году в Тюменской области запланирован ввод 9 новых школ в Тюмени, <a href="http://ria.ru/location_Tobolsk/" target="_blank" data-auto="true">Тобольске</a>, Вагайском, Тобольском, Тюменском и Уватском районах и 9 детских садов в Тюмени, <a href="http://ria.ru/location_Ishim/" target="_blank" data-auto="true">Ишиме</a> и селе Евсино Голышмановского городского округа. Два детских сада уже введены в первом полугодии - в Ишиме и в Тюмени. К началу нового учебного года капитально отремонтировали 35 школ и 14 детских садов, в 119 школах и 62 детских садах завершились текущие ремонты. На различных стадиях строительства и реконструкции находится 15 школ, 11 детских садов, два пришкольных спортивных объекта. Всего до 2024 года в рамках нацпроектов "Образование" и "Демография" в регионе планируется построить 61 школу и 42 детских сада, добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20200706/1573961869.html
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александр моор, тобольский район

В Тюменской области в День знаний открылись две новых школы

12:41 01.09.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкНачало учебного года в школах России
Начало учебного года в школах России - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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ТЮМЕНЬ, 1 сен - РИА Новости. Две новые школы открылись в День знаний в Тюменской области, сообщает пресс-служба губернатора области.
Корпус средней школы № 52 в тюменском микрорайоне Казарово, принявший во вторник 870 ребят, открыл губернатор области Александр Моор. "Я уверен, что открытие новой школы - долгожданное событие не только для ребят, но и для всех жителей Казарово. В этом современном здании ученики смогут с комфортом получать знания, заниматься спортом, с пользой проводить время", - привели в пресс-службе слова Моора на торжественной линейке.
Строительство школы площадью более 8 тысяч квадратных метров началось в июне 2019 года. На территории расположен физкультурно-оздоровительный комплекс - мини-футбольное поле, волейбольно-баскетбольная площадка, беговая дорожка, полоса препятствий. Здание соответствует требованиям доступности для маломобильных групп населения.
Еще одна новая школа открылась 1 сентября в деревне Епанчина Тобольского района. В современном модульном одноэтажном здании, рассчитанном на 20 учеников, расположены кабинеты для школьников и дошкольников, гимнастический зал, буфет и игровая зона.
"Школа в Епанчина - один из первых модульных объектов, которые правительство Тюменской области возводит в отдаленных селах взамен старых деревянных зданий. Эта масштабная программа в ближайшие годы охватит более 30 сел и деревень региона. До конца 2020 года три таких школы откроются в Вагайском районе – деревнях Курья, Касьянова, Индери", - отметили в пресс-службе.
Всего в Тюменской области в этом учебном году за парты сядут 223 тысячи ребят, в том числе более 25 тысяч первоклассников.
В 2020 году в Тюменской области запланирован ввод 9 новых школ в Тюмени, Тобольске, Вагайском, Тобольском, Тюменском и Уватском районах и 9 детских садов в Тюмени, Ишиме и селе Евсино Голышмановского городского округа. Два детских сада уже введены в первом полугодии - в Ишиме и в Тюмени.
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6 июля, 15:50Тюменская область
В Тюменской области за 2 года построят 31 современную школу
К началу нового учебного года капитально отремонтировали 35 школ и 14 детских садов, в 119 школах и 62 детских садах завершились текущие ремонты. На различных стадиях строительства и реконструкции находится 15 школ, 11 детских садов, два пришкольных спортивных объекта. Всего до 2024 года в рамках нацпроектов "Образование" и "Демография" в регионе планируется построить 61 школу и 42 детских сада, добавили в пресс-службе.
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Тюменская областьАлександр МоорТобольский район
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