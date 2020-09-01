Путин пожелал школьникам сохранить любопытство и отзывчивость
12:35 01.09.2020 (обновлено: 12:40 01.09.2020)
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Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пожелал школьникам сохранить любопытство и отзывчивость, отметив, что их успехи и достижения в конечном счете являются успехом всей страны.
"Только от вас, от вашего трудолюбия, настойчивости зависит, чтобы возможности стали вашими будущими достижениями и в профессии, и в карьере, и в спорте, и в науке. А ваш успех - это, безусловно, я много раз уже об этом говорил, это в конечном итоге успех всей нашей страны", - сказал Путин на всероссийском открытом уроке в режиме видеоконференции.
Обращаясь к школьникам, президент также пожелал им сохранить "любопытство, желание получить ответы на тысячи и тысячи вопросов "почему", и, конечно, сохранить отзывчивость".
"Активное развитие волонтерского движения показывает, насколько это важно и нужно людям", - добавил Путин.
Всероссийский открытый урок в этом году посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и проходит под девизом "Помнить – значит знать".