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Путин пожелал школьникам сохранить любопытство и отзывчивость
Президент РФ Владимир Путин пожелал школьникам сохранить любопытство и отзывчивость, отметив, что их успехи и достижения в конечном счете являются успехом всей... РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T12:35
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<strong>МОСКВА, 1 сен - РИА Новости.</strong> Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> пожелал школьникам сохранить любопытство и отзывчивость, отметив, что их успехи и достижения в конечном счете являются успехом всей страны.Обращаясь к школьникам, президент также пожелал им сохранить "любопытство, желание получить ответы на тысячи и тысячи вопросов "почему", и, конечно, сохранить отзывчивость"."Активное развитие волонтерского движения показывает, насколько это важно и нужно людям", - добавил Путин.Всероссийский открытый урок в этом году посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и проходит под девизом "Помнить – значит знать".
https://ria.ru/20200901/shkola-1576555293.html
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социальный навигатор, сн_образование, общество, владимир путин, политика

Путин пожелал школьникам сохранить любопытство и отзывчивость

12:35 01.09.2020 (обновлено: 12:40 01.09.2020)
146
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пожелал школьникам сохранить любопытство и отзывчивость, отметив, что их успехи и достижения в конечном счете являются успехом всей страны.
"Только от вас, от вашего трудолюбия, настойчивости зависит, чтобы возможности стали вашими будущими достижениями и в профессии, и в карьере, и в спорте, и в науке. А ваш успех - это, безусловно, я много раз уже об этом говорил, это в конечном итоге успех всей нашей страны", - сказал Путин на всероссийском открытом уроке в режиме видеоконференции.
Обращаясь к школьникам, президент также пожелал им сохранить "любопытство, желание получить ответы на тысячи и тысячи вопросов "почему", и, конечно, сохранить отзывчивость".
"Активное развитие волонтерского движения показывает, насколько это важно и нужно людям", - добавил Путин.
Всероссийский открытый урок в этом году посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и проходит под девизом "Помнить – значит знать".
Учеба в гимназии №2 во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
Вчера, 03:29
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