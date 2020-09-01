https://ria.ru/20200901/shkola-1576569865.html

Путин пожелал школьникам сохранить любопытство и отзывчивость

Президент РФ Владимир Путин пожелал школьникам сохранить любопытство и отзывчивость, отметив, что их успехи и достижения в конечном счете являются успехом всей... РИА Новости, 01.09.2020

2020-09-01T12:35

2020-09-01T12:35

2020-09-01T12:40

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<strong>МОСКВА, 1 сен - РИА Новости.</strong> Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> пожелал школьникам сохранить любопытство и отзывчивость, отметив, что их успехи и достижения в конечном счете являются успехом всей страны.Обращаясь к школьникам, президент также пожелал им сохранить "любопытство, желание получить ответы на тысячи и тысячи вопросов "почему", и, конечно, сохранить отзывчивость"."Активное развитие волонтерского движения показывает, насколько это важно и нужно людям", - добавил Путин.Всероссийский открытый урок в этом году посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и проходит под девизом "Помнить – значит знать".

https://ria.ru/20200901/shkola-1576555293.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

социальный навигатор, сн_образование, общество, владимир путин, политика