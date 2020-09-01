Новую школу на 400 мест открыли в оренбургском селе Черный Отрог
12:20 01.09.2020 (обновлено: 12:21 01.09.2020)
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ОРЕНБУРГ, 1 сен - РИА Новости. Новая школа на 400 мест открылась в селе Черный Отрог Саракташского района Оренбургской области, сообщает пресс-служба правительства Оренбуржья.
"Новый учебный год в селе Черный Отрог Саракташского района начался с долгожданного открытия новой школы. Ее строительство началось семь лет назад в рамках договора пожертвования между Межрегиональным общественным фондом им. В.С. Черномырдина и предприятием "Газпром добыча Оренбург" – ПАО "Газпром". Достраивали объект по поручению президента Путина ", - отмечается в сообщении.
Прежнее здание школы на момент начала строительства требовало серьезной работы. Новое здание - стало достойной частью историко-мемориального комплекса, который посвящен самому знаменитому черноотрожцу - Виктору Черномырдину.
"Поручение президента выполнено. Этот новый, современный объект - дань памяти и уважения нашему знаменитому земляку. В этой школе есть все необходимое, чтобы ребята могли самореализоваться в любой из дисциплин: учебных, спортивных, трудовых. Я глубоко убежден: Виктор Степанович гордился бы, что в Черном Отроге теперь есть такая новая, современная школа. Здесь будут учиться талантливые дети, которые потом прославят наш регион - так же, как в свое время Виктор Степанович", - цитирует пресс-служба слова губернатора региона Дениса Паслера.
Для развития математических способностей и пространственного мышления в рамках внеурочной деятельности и дополнительного образования в школе реализуется шахматное образование. Два педагога школы прошли курсовую подготовку по теме "Совершенствование профессиональных компетенций преподавателей шахмат в школе".
3 сентября 2018, 16:39Оренбургская областьВ Оренбурге в День знаний открылась новая школа
В новом учебном году в школе начнет работать первый в Оренбуржье "Газпром-класс". Он открыт на базе 10 класса Черноотрожской школы.
"Идея профильного класса в том, чтобы дать ученикам углубленное представление об инженерных профессиях и особенностях нефтегазового производства. В перспективе выпускники смогут претендовать на получение высшего образования в Оренбургском филиале Российского государственного университета им. И.М. Губкина", - отмечает пресс-служба.