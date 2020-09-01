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Оренбургская область
Оренбургская область
https://ria.ru/20200901/shkola-1576568709.html
Новую школу на 400 мест открыли в оренбургском селе Черный Отрог
Новая школа на 400 мест открылась в селе Черный Отрог Саракташского района Оренбургской области, сообщает пресс-служба правительства Оренбуржья. РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T12:20
2020-09-01T12:21
оренбургская область
газпром
виктор черномырдин
владимир путин
саракташский район
образование - общество
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<strong>ОРЕНБУРГ, 1 сен - РИА Новости.</strong> Новая школа на 400 мест открылась в селе Черный Отрог <a href="http://ria.ru/location_Saraktashskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Саракташского района</a> <a href="http://ria.ru/location_Orenburgskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Оренбургской области</a>, сообщает пресс-служба правительства Оренбуржья."Новый учебный год в селе Черный Отрог Саракташского района начался с долгожданного открытия новой школы. Ее строительство началось семь лет назад в рамках договора пожертвования между Межрегиональным общественным фондом им. В.С. Черномырдина и предприятием "Газпром добыча Оренбург" – ПАО "<a href="http://ria.ru/organization_Gazprom/" target="_blank" data-auto="true">Газпром</a>". Достраивали объект по поручению президента <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Путина</a> ", - отмечается в сообщении. Прежнее здание школы на момент начала строительства требовало серьезной работы. Новое здание - стало достойной частью историко-мемориального комплекса, который посвящен самому знаменитому черноотрожцу - <a href="http://ria.ru/person_Viktor_CHernomyrdin/" target="_blank" data-auto="true">Виктору Черномырдину</a>.Для развития математических способностей и пространственного мышления в рамках внеурочной деятельности и дополнительного образования в школе реализуется шахматное образование. Два педагога школы прошли курсовую подготовку по теме "Совершенствование профессиональных компетенций преподавателей шахмат в школе".В новом учебном году в школе начнет работать первый в Оренбуржье "Газпром-класс". Он открыт на базе 10 класса Черноотрожской школы. "Идея профильного класса в том, чтобы дать ученикам углубленное представление об инженерных профессиях и особенностях нефтегазового производства. В перспективе выпускники смогут претендовать на получение высшего образования в Оренбургском филиале Российского государственного университета им. И.М. Губкина", - отмечает пресс-служба.
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газпром, виктор черномырдин, владимир путин, саракташский район, образование - общество

Новую школу на 400 мест открыли в оренбургском селе Черный Отрог

12:20 01.09.2020 (обновлено: 12:21 01.09.2020)
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкДень знаний в школе №11 в Краснодаре
День знаний в школе №11 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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ОРЕНБУРГ, 1 сен - РИА Новости. Новая школа на 400 мест открылась в селе Черный Отрог Саракташского района Оренбургской области, сообщает пресс-служба правительства Оренбуржья.
"Новый учебный год в селе Черный Отрог Саракташского района начался с долгожданного открытия новой школы. Ее строительство началось семь лет назад в рамках договора пожертвования между Межрегиональным общественным фондом им. В.С. Черномырдина и предприятием "Газпром добыча Оренбург" – ПАО "Газпром". Достраивали объект по поручению президента Путина ", - отмечается в сообщении.
Прежнее здание школы на момент начала строительства требовало серьезной работы. Новое здание - стало достойной частью историко-мемориального комплекса, который посвящен самому знаменитому черноотрожцу - Виктору Черномырдину.
"Поручение президента выполнено. Этот новый, современный объект - дань памяти и уважения нашему знаменитому земляку. В этой школе есть все необходимое, чтобы ребята могли самореализоваться в любой из дисциплин: учебных, спортивных, трудовых. Я глубоко убежден: Виктор Степанович гордился бы, что в Черном Отроге теперь есть такая новая, современная школа. Здесь будут учиться талантливые дети, которые потом прославят наш регион - так же, как в свое время Виктор Степанович", - цитирует пресс-служба слова губернатора региона Дениса Паслера.
Для развития математических способностей и пространственного мышления в рамках внеурочной деятельности и дополнительного образования в школе реализуется шахматное образование. Два педагога школы прошли курсовую подготовку по теме "Совершенствование профессиональных компетенций преподавателей шахмат в школе".
Первоклассники на первом уроке в одной из школ. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 03.09.2018
3 сентября 2018, 16:39Оренбургская область
В Оренбурге в День знаний открылась новая школа
В новом учебном году в школе начнет работать первый в Оренбуржье "Газпром-класс". Он открыт на базе 10 класса Черноотрожской школы.
"Идея профильного класса в том, чтобы дать ученикам углубленное представление об инженерных профессиях и особенностях нефтегазового производства. В перспективе выпускники смогут претендовать на получение высшего образования в Оренбургском филиале Российского государственного университета им. И.М. Губкина", - отмечает пресс-служба.
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Оренбургская областьГазпромВиктор ЧерномырдинВладимир ПутинСаракташский районОбразование - Общество
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