https://ria.ru/20200901/shkola-1576568709.html

Новую школу на 400 мест открыли в оренбургском селе Черный Отрог

Новая школа на 400 мест открылась в селе Черный Отрог Саракташского района Оренбургской области, сообщает пресс-служба правительства Оренбуржья. РИА Новости, 01.09.2020

2020-09-01T12:20

2020-09-01T12:20

2020-09-01T12:21

оренбургская область

газпром

виктор черномырдин

владимир путин

саракташский район

образование - общество

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<strong>ОРЕНБУРГ, 1 сен - РИА Новости.</strong> Новая школа на 400 мест открылась в селе Черный Отрог <a href="http://ria.ru/location_Saraktashskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Саракташского района</a> <a href="http://ria.ru/location_Orenburgskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Оренбургской области</a>, сообщает пресс-служба правительства Оренбуржья."Новый учебный год в селе Черный Отрог Саракташского района начался с долгожданного открытия новой школы. Ее строительство началось семь лет назад в рамках договора пожертвования между Межрегиональным общественным фондом им. В.С. Черномырдина и предприятием "Газпром добыча Оренбург" – ПАО "<a href="http://ria.ru/organization_Gazprom/" target="_blank" data-auto="true">Газпром</a>". Достраивали объект по поручению президента <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Путина</a> ", - отмечается в сообщении. Прежнее здание школы на момент начала строительства требовало серьезной работы. Новое здание - стало достойной частью историко-мемориального комплекса, который посвящен самому знаменитому черноотрожцу - <a href="http://ria.ru/person_Viktor_CHernomyrdin/" target="_blank" data-auto="true">Виктору Черномырдину</a>.Для развития математических способностей и пространственного мышления в рамках внеурочной деятельности и дополнительного образования в школе реализуется шахматное образование. Два педагога школы прошли курсовую подготовку по теме "Совершенствование профессиональных компетенций преподавателей шахмат в школе".В новом учебном году в школе начнет работать первый в Оренбуржье "Газпром-класс". Он открыт на базе 10 класса Черноотрожской школы. "Идея профильного класса в том, чтобы дать ученикам углубленное представление об инженерных профессиях и особенностях нефтегазового производства. В перспективе выпускники смогут претендовать на получение высшего образования в Оренбургском филиале Российского государственного университета им. И.М. Губкина", - отмечает пресс-служба.

https://ria.ru/20180903/1527745826.html

саракташский район

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

газпром, виктор черномырдин, владимир путин, саракташский район, образование - общество