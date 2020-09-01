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Десять шагов к здоровью. Ученикам рассказали, как не заболеть в школе
Специалисты Роспотребнадзора рассказали детям о профилактике заболеваний в школе, памятка опубликована на сайте ведомства. РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T09:43
2020-09-01T09:43
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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<strong>МОСКВА, 1 сен - РИА Новости.</strong> Специалисты <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> рассказали детям о профилактике заболеваний в школе, <a href="https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=15242" target="_blank" rel="nofollow noopener">памятка опубликована</a> на сайте ведомства."Перед выходом в школу проверь в портфеле наличие антисептических салфеток. Антисептические салфетки используй для обработки рук по приходу в школу, а также по мере необходимости (после того как высморкал нос, покашлял или чихнул). Протирай антисептической салфеткой рабочее место перед началом уроков, если пользуешься компьютерной техникой, протирай мышку и клавиатуру", - говорится в сообщении.Также детям рекомендуют уделять внимание выбору одежды (помнить про комфортное теплоощущение) и надевать сменную обувь. Специалисты напоминают, что детям в школах будут ежедневно измерять температуру."Занимайся в одном кабинете, закрепленным за классом. Помни, что в период пандемии все занятия, за исключением физики, химии, трудового обучения, физической культуры, иностранного языка и информатики, проходят в специально закрепленном за каждым классом кабинете, это одна из значимых мер профилактики – не забывай об этом", - добавляется в сообщении.На переменах детям советуют делать упражнения на расслабление мышц спины и шеи, гимнастку для глаз. Специалисты напоминают также о том, что при чихании нужно прикрывать нос и рот одноразовым салфетками или локтевым сгибом руки.Кроме того, следует регулярно проветривать помещение, не забывать про физкультминутки во время урока, правильно питаться и регулярно мыть руки.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
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Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

Десять шагов к здоровью. Ученикам рассказали, как не заболеть в школе

09:43 01.09.2020
456
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкИзмерение температуры тела на входе в школу
Измерение температуры тела на входе в школу - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Измерение температуры тела на входе в школу. Архивное фото
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Специалисты Роспотребнадзора рассказали детям о профилактике заболеваний в школе, памятка опубликована на сайте ведомства.
"Перед выходом в школу проверь в портфеле наличие антисептических салфеток. Антисептические салфетки используй для обработки рук по приходу в школу, а также по мере необходимости (после того как высморкал нос, покашлял или чихнул). Протирай антисептической салфеткой рабочее место перед началом уроков, если пользуешься компьютерной техникой, протирай мышку и клавиатуру", - говорится в сообщении.
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Также детям рекомендуют уделять внимание выбору одежды (помнить про комфортное теплоощущение) и надевать сменную обувь. Специалисты напоминают, что детям в школах будут ежедневно измерять температуру.
"Занимайся в одном кабинете, закрепленным за классом. Помни, что в период пандемии все занятия, за исключением физики, химии, трудового обучения, физической культуры, иностранного языка и информатики, проходят в специально закрепленном за каждым классом кабинете, это одна из значимых мер профилактики – не забывай об этом", - добавляется в сообщении.
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На переменах детям советуют делать упражнения на расслабление мышц спины и шеи, гимнастку для глаз. Специалисты напоминают также о том, что при чихании нужно прикрывать нос и рот одноразовым салфетками или локтевым сгибом руки.
Кроме того, следует регулярно проветривать помещение, не забывать про физкультминутки во время урока, правильно питаться и регулярно мыть руки.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
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