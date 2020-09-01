https://ria.ru/20200901/shkola-1576559536.html

Десять шагов к здоровью. Ученикам рассказали, как не заболеть в школе

Специалисты Роспотребнадзора рассказали детям о профилактике заболеваний в школе, памятка опубликована на сайте ведомства. РИА Новости, 01.09.2020

2020-09-01T09:43

2020-09-01T09:43

2020-09-01T09:43

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/18/1576247467_0:58:3220:1869_1400x0_80_0_0_28553c68376237548c8937bacef21157.jpg

<strong>МОСКВА, 1 сен - РИА Новости.</strong> Специалисты <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> рассказали детям о профилактике заболеваний в школе, <a href="https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=15242" target="_blank" rel="nofollow noopener">памятка опубликована</a> на сайте ведомства."Перед выходом в школу проверь в портфеле наличие антисептических салфеток. Антисептические салфетки используй для обработки рук по приходу в школу, а также по мере необходимости (после того как высморкал нос, покашлял или чихнул). Протирай антисептической салфеткой рабочее место перед началом уроков, если пользуешься компьютерной техникой, протирай мышку и клавиатуру", - говорится в сообщении.Также детям рекомендуют уделять внимание выбору одежды (помнить про комфортное теплоощущение) и надевать сменную обувь. Специалисты напоминают, что детям в школах будут ежедневно измерять температуру."Занимайся в одном кабинете, закрепленным за классом. Помни, что в период пандемии все занятия, за исключением физики, химии, трудового обучения, физической культуры, иностранного языка и информатики, проходят в специально закрепленном за каждым классом кабинете, это одна из значимых мер профилактики – не забывай об этом", - добавляется в сообщении.На переменах детям советуют делать упражнения на расслабление мышц спины и шеи, гимнастку для глаз. Специалисты напоминают также о том, что при чихании нужно прикрывать нос и рот одноразовым салфетками или локтевым сгибом руки.Кроме того, следует регулярно проветривать помещение, не забывать про физкультминутки во время урока, правильно питаться и регулярно мыть руки.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20200831/shkola-1576504695.html

https://ria.ru/20200830/shkola-1576486436.html

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)