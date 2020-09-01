https://ria.ru/20200901/shkola-1576558774.html

В Москве более 1,5 миллиона учеников пошли в школы и колледжи

Первого сентября в столичные учебные заведения пошли один миллион 575 тысяч школьников и студентов колледжей, в первый класс отправились 113 тысяч ребят, а... РИА Новости, 01.09.2020

2020-09-01T09:21

2020-09-01T09:21

2020-09-01T09:26

социальный навигатор

сн_образование

анастасия ракова

москва

образование - общество

общество

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<strong>МОСКВА, 1 сен - РИА Новости.</strong> Первого сентября в столичные учебные заведения пошли один миллион 575 тысяч школьников и студентов колледжей, в первый класс отправились 113 тысяч ребят, а дошкольные группы будут посещать около 435 тысяч детей, сообщает <a href="https://www.mos.ru/news/item/79177073/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop" target="_blank" rel="nofollow noopener">портал</a> мэра и правительства <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> со ссылкой на заммэра по вопросам социального развития <a href="http://ria.ru/person_Rakova_Anastasija/" target="_blank" data-auto="true">Анастасию Ракову</a>."Все 537 школ столицы с 1 сентября приступили к работе в очном режиме. В первый класс пошли около 113 тысяч ребят, детские сады будут посещать около 435 тысяч детей. Во всех образовательных учреждениях обеспечено соблюдение мер безопасности для здоровья детей и взрослых. В каждой школе созданы условия, чтобы ученики из разных параллелей минимально пересекались между собой", - цитируют в сообщении Ракову.

https://ria.ru/20200901/obrazovanie-1576529204.html

москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

социальный навигатор, сн_образование, анастасия ракова , москва, образование - общество, общество