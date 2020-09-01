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Это надолго
Подкаст о том, как быть родителем и не спятить. Вместе с проектом информационной и психологической поддержки семей "Family Tree" ищем ответы на самые трудные вопросы о рождении и воспитании детей.
https://ria.ru/20200901/shkola-1576532069.html
Как на каторгу. Что делать, если ребёнок не хочет идти в школу?
Если утренние сборы превратились в пытку, а сама школа — в объект ненависти, причина этого не всегда лень и банальная усталость. Из-за чего дети не хотят идти в школу? Как на это могут повлиять недавний опыт онлайн-обучения, сверстники, учителя и физиология? На что обратить внимание родителям, если ребёнок слишком часто просит остаться дома?
2020-09-01T11:00
2020-09-01T11:00
это надолго
подкаст
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Как на каторгу. Что делать, если ребёнок не хочет идти в школу?
Если утренние сборы превратились в пытку, а сама школа — в объект ненависти, причина этого не всегда лень и банальная усталость. Из-за чего дети не хотят идти в школу? Как на это могут повлиять недавний опыт онлайн-обучения, сверстники, учителя и физиология? На что обратить внимание родителям, если ребёнок слишком часто просит остаться дома?
Вместе с проектом поддержки родителей "<a href="https://family3.ru/products/courses?utm_source=justclick&amp;utm_medium=ria&amp;utm_campaign=main" target="_blank">Family Tree</a>" разбираемся, по каким причинам первоклашка может заплакать утром перед школой, а старшеклассник прогуливать первые уроки.В День знаний вспоминаем школьные годы и беседуем с психологом, педагогом, многодетной мамой <a href="http://www.katryndemina.ru/" target="_blank">Катериной Дёминой</a>.<em>Курс программирования в GeekSchool от Geekbrains поможет получить детям и подросткам навыки, которые точно пригодятся в профессиональной жизни. <a href="https://geekbrains.ru/link/cbwDyH" target="_blank">Записывайтесь</a> и получайте скидку до 40% на обучение по трем направлениям за один учебный год!</em>Как поддержать школьника в первые недели сентября, читайте в <a href="https://family3.ru/articles/petranovskaya_school2?utm_source=justclick&amp;utm_medium=email&amp;utm_campaign=rialvpschool" target="_blank">рекомендациях</a> психолога Людмилы Петрановской.Мы хотим больше знать о наших слушателях. Пройдите <a href="https://forms.gle/NSPgCi5NY34pPY1b9" target="_blank">опрос</a>, это займёт всего пять минут и поможет сделать подкаст лучше и интереснее.<strong>2:20</strong> По каким причинам ребёнок может не хотеть идти в школу<strong>5:00</strong> Проблемы адаптации: что делать, если первоклассник не хочет в школу?<strong>7:45</strong> И снова про родительскую тревогу<strong>9:45</strong> Почему не хотят в школу ученики 5-8 классов?<strong>11:00</strong> Неочевидные причины, из-за которых подростки ненавидят школу<strong>16:00</strong> Разрешать ли детям оставаться дома, если они очень просят дать день отдыха?<strong>18:45</strong> Что ответить ребёнку, если он не хочет в школу, и как объяснить, зачем ему туда ходить?<strong>20:30</strong> Что делать, если "живот болит только по четвергам"?<strong>21:45 </strong>Школа после пандемии: если дети говорят, что дома им училось лучше<strong>24:00</strong> Когда точно нужно менять школу?Подкаст "Это надолго" обычно выходит по вторникам.<strong>Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone —</strong> <strong><a href="https://podcasts.apple.com/ru/podcast/%D1%8D%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE/id1476364878">iTunes</a>, для Android —</strong> <strong><a href="https://podcasts.google.com/?feed=aHR0cHM6Ly9yaWEucnUvZXhwb3J0L2l0dW5lcy9yc3MyL2V0b19uYWRvbGdvLnhtbA&amp;fbclid=IwAR0sRXk3fFjJScH_huaUy2_-yNRXyOIW25acPu9iLBL1RUidihSuCIDhrJM" target="_blank">Google Podcasts</a>. С любым устройством вы можете использовать</strong> <strong><a href="https://music.yandex.ru/album/8457971" target="_blank">Яндекс.Музыка</a>,</strong> <strong><a href="https://castbox.fm/channel/%D0%AD%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE-id2264012?country=ru">Castbox</a></strong> <strong>и</strong> <strong><a href="https://soundstream.media/playlist/eto-nadolgo?fbclid=IwAR0JhcO9URU-WeZD-3lhv3CRY7UwoGBroXtUnYcwAXaaSSe6C-vEGFM8s-M" target="_blank">SoundStream</a>. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.</strong><strong>Как и где бесплатно</strong> <strong><a href="https://ria.ru/20181025/1531453810.html">подписаться на подкасты</a></strong>________Эпизод монтировал Андрей ТемновСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: <a href="mailto:podcasts@rian.ru">podcasts@rian.ru</a><strong>Слушайте наши подкасты</strong> <strong><a href="https://vk.com/ria_podcasts">ВКонтакте</a>,</strong> <strong>подписывайтесь на наш профиль в</strong> <strong><a href="https://www.instagram.com/ria_podcasts/?hl=ru">Инстаграме</a></strong> <strong>и канал в</strong> <strong><a href="https://zen.yandex.ru/id/5ce6a8c55b8daa00b338494a">Яндекс.Дзене</a></strong>
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аудио, подкаст

Как на каторгу. Что делать, если ребёнок не хочет идти в школу?

11:00 01.09.2020
26
Это надолго
Как на каторгу. Что делать, если ребёнок не хочет идти в школу?
11:00
Если утренние сборы превратились в пытку, а сама школа — в объект ненависти, причина этого не всегда лень и банальная усталость. Из-за чего дети не хотят идти в школу? Как на это могут повлиять недавний опыт онлайн-обучения, сверстники, учителя и физиология? На что обратить внимание родителям, если ребёнок слишком часто просит остаться дома?
Вместе с проектом поддержки родителей "Family Tree" разбираемся, по каким причинам первоклашка может заплакать утром перед школой, а старшеклассник прогуливать первые уроки.
В День знаний вспоминаем школьные годы и беседуем с психологом, педагогом, многодетной мамой Катериной Дёминой.
Курс программирования в GeekSchool от Geekbrains поможет получить детям и подросткам навыки, которые точно пригодятся в профессиональной жизни. Записывайтесь и получайте скидку до 40% на обучение по трем направлениям за один учебный год!
Как поддержать школьника в первые недели сентября, читайте в рекомендациях психолога Людмилы Петрановской.
Мы хотим больше знать о наших слушателях. Пройдите опрос, это займёт всего пять минут и поможет сделать подкаст лучше и интереснее.
2:20 По каким причинам ребёнок может не хотеть идти в школу
5:00 Проблемы адаптации: что делать, если первоклассник не хочет в школу?
7:45 И снова про родительскую тревогу
9:45 Почему не хотят в школу ученики 5-8 классов?
11:00 Неочевидные причины, из-за которых подростки ненавидят школу
16:00 Разрешать ли детям оставаться дома, если они очень просят дать день отдыха?
18:45 Что ответить ребёнку, если он не хочет в школу, и как объяснить, зачем ему туда ходить?
20:30 Что делать, если "живот болит только по четвергам"?
21:45 Школа после пандемии: если дети говорят, что дома им училось лучше
24:00 Когда точно нужно менять школу?
Подкаст "Это надолго" обычно выходит по вторникам.
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Эпизод монтировал Андрей Темнов
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