https://ria.ru/20200901/shkola-1576446502.html
В Ульяновске откроется инновационная "Школа полного дня"
Экспериментальная площадка "Школа полного дня" с индивидуальными программами обучения, творческими занятиями и дневным сном для учащихся откроется на базе... РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T08:00
2020-09-01T08:00
2020-09-01T08:00
хорошие новости
хорошие новости
ульяновская область
творчество
школа
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<strong>МОСКВА, 1 сен — РИА Новости.</strong> Экспериментальная площадка "Школа полного дня" с индивидуальными программами обучения, творческими занятиями и дневным сном для учащихся откроется на базе губернаторского лицея №101 в Ульяновске. Уже с сентября дети и преподаватели смогут находиться в образовательном учреждении весь день, а помогать им будут студенты-практиканты Ульяновского государственного педагогического университета им. И.Н.Ульянова в качестве тьюторов для школьников.Занятия иногда будут длиться весь день, у первоклашек при этом есть время на дневной сон, обозначенное в расписании, а у старшеклассников – перерывы. И дети, и педагоги смогут завтракать, обедать и ужинать в стенах "Школы полного дня", там же можно заняться творчеством и спортом – хореографией, вокалом, живописью или чем-то еще, что нравится ученику. Здесь же дети смогут получать дополнительное образование по интересным предметам и делать уроки, чтобы не оставаться один на один со сложными задачками по вечерам дома.Внеурочные активности организованы в первой половине дня. Вторая часть суток отводится для уроков, составленных по так называемым индивидуальным образовательным маршрутам, а также для самоподготовки. Помогать и детям, и преподавателям будут консультанты – опытные учителя лицея, университетские преподаватели и студенты, проходящие в этой школе практику.Такой подход формирует у школьников навыки рационального и эффективного распределения времени, позволяют совмещать хобби с учебой и советоваться с опытными наставниками в процессе адаптации к инновационным методикам, считают создатели проекта.Как рассказал глава региона Сергей Морозов, лицей станет федеральной инновационной площадкой обучения по программе непрерывного математического образования, разработанной Институтом системно-деятельностной педагогики, а также точкой притяжения для учеников, студентов и педагогов области, желающих осваивать передовые методики обучения.В 2020 году с 1 сентября в необычной школе будет работать научный совет, служба психологической поддержки и университетские помощники, оказывающие поддержу всем участникам образовательного и воспитательного процесса, включая родителей школьников.
https://ria.ru/20200828/uchitelya-1576331087.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
хорошие новости, ульяновская область, творчество, школа
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Экспериментальная площадка "Школа полного дня" с индивидуальными программами обучения, творческими занятиями и дневным сном для учащихся откроется на базе губернаторского лицея №101 в Ульяновске. Уже с сентября дети и преподаватели смогут находиться в образовательном учреждении весь день, а помогать им будут студенты-практиканты Ульяновского государственного педагогического университета им. И.Н.Ульянова в качестве тьюторов для школьников.
Занятия иногда будут длиться весь день, у первоклашек при этом есть время на дневной сон, обозначенное в расписании, а у старшеклассников – перерывы. И дети, и педагоги смогут завтракать, обедать и ужинать в стенах "Школы полного дня", там же можно заняться творчеством и спортом – хореографией, вокалом, живописью или чем-то еще, что нравится ученику. Здесь же дети смогут получать дополнительное образование по интересным предметам и делать уроки, чтобы не оставаться один на один со сложными задачками по вечерам дома.
Внеурочные активности организованы в первой половине дня. Вторая часть суток отводится для уроков, составленных по так называемым индивидуальным образовательным маршрутам, а также для самоподготовки. Помогать и детям, и преподавателям будут консультанты – опытные учителя лицея, университетские преподаватели и студенты, проходящие в этой школе практику.
Такой подход формирует у школьников навыки рационального и эффективного распределения времени, позволяют совмещать хобби с учебой и советоваться с опытными наставниками в процессе адаптации к инновационным методикам, считают создатели проекта.
В стенах образовательного комплекса созданы все условия для комфортного нахождения школьников и плодотворной работы педагогов. В этом учебном году в лицее откроются семь классов "Школы полного дня" – по одному в каждой параллели. Планируется, что в 2024–2025 учебном году будут реализованы основные общеобразовательные программы средней школы", – цитируют ректора УлГПУ Игоря Петрищева на официальном сайте правительства Ульяновской области.
Как рассказал глава региона Сергей Морозов, лицей станет федеральной инновационной площадкой обучения по программе непрерывного математического образования, разработанной Институтом системно-деятельностной педагогики, а также точкой притяжения для учеников, студентов и педагогов области, желающих осваивать передовые методики обучения.
В 2020 году с 1 сентября в необычной школе будет работать научный совет, служба психологической поддержки и университетские помощники, оказывающие поддержу всем участникам образовательного и воспитательного процесса, включая родителей школьников.