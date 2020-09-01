Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости
Хорошие новости
https://ria.ru/20200901/shkola-1576446502.html
В Ульяновске откроется инновационная "Школа полного дня"
Экспериментальная площадка "Школа полного дня" с индивидуальными программами обучения, творческими занятиями и дневным сном для учащихся откроется на базе... РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T08:00
2020-09-01T08:00
хорошие новости
хорошие новости
ульяновская область
творчество
школа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/1c/1576431774_0:206:1501:1050_1400x0_80_0_0_f75967627494a6fbd504b60abb66c972.jpg
<strong>МОСКВА, 1 сен — РИА Новости.</strong> Экспериментальная площадка "Школа полного дня" с индивидуальными программами обучения, творческими занятиями и дневным сном для учащихся откроется на базе губернаторского лицея №101 в Ульяновске. Уже с сентября дети и преподаватели смогут находиться в образовательном учреждении весь день, а помогать им будут студенты-практиканты Ульяновского государственного педагогического университета им. И.Н.Ульянова в качестве тьюторов для школьников.Занятия иногда будут длиться весь день, у первоклашек при этом есть время на дневной сон, обозначенное в расписании, а у старшеклассников – перерывы. И дети, и педагоги смогут завтракать, обедать и ужинать в стенах "Школы полного дня", там же можно заняться творчеством и спортом – хореографией, вокалом, живописью или чем-то еще, что нравится ученику. Здесь же дети смогут получать дополнительное образование по интересным предметам и делать уроки, чтобы не оставаться один на один со сложными задачками по вечерам дома.Внеурочные активности организованы в первой половине дня. Вторая часть суток отводится для уроков, составленных по так называемым индивидуальным образовательным маршрутам, а также для самоподготовки. Помогать и детям, и преподавателям будут консультанты – опытные учителя лицея, университетские преподаватели и студенты, проходящие в этой школе практику.Такой подход формирует у школьников навыки рационального и эффективного распределения времени, позволяют совмещать хобби с учебой и советоваться с опытными наставниками в процессе адаптации к инновационным методикам, считают создатели проекта.Как рассказал глава региона Сергей Морозов, лицей станет федеральной инновационной площадкой обучения по программе непрерывного математического образования, разработанной Институтом системно-деятельностной педагогики, а также точкой притяжения для учеников, студентов и педагогов области, желающих осваивать передовые методики обучения.В 2020 году с 1 сентября в необычной школе будет работать научный совет, служба психологической поддержки и университетские помощники, оказывающие поддержу всем участникам образовательного и воспитательного процесса, включая родителей школьников.
https://ria.ru/20200828/uchitelya-1576331087.html
ульяновская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/1c/1576431774_0:11:1501:1136_1400x0_80_0_0_53ccc52c90ca3823980d865d7f51036f.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
хорошие новости, ульяновская область, творчество, школа

В Ульяновске откроется инновационная "Школа полного дня"

08:00 01.09.2020
228
© РИА Новости / Александр КондратюкПервоклассники на уроке
Первоклассники на уроке
© РИА Новости / Александр Кондратюк
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Экспериментальная площадка "Школа полного дня" с индивидуальными программами обучения, творческими занятиями и дневным сном для учащихся откроется на базе губернаторского лицея №101 в Ульяновске. Уже с сентября дети и преподаватели смогут находиться в образовательном учреждении весь день, а помогать им будут студенты-практиканты Ульяновского государственного педагогического университета им. И.Н.Ульянова в качестве тьюторов для школьников.
Занятия иногда будут длиться весь день, у первоклашек при этом есть время на дневной сон, обозначенное в расписании, а у старшеклассников – перерывы. И дети, и педагоги смогут завтракать, обедать и ужинать в стенах "Школы полного дня", там же можно заняться творчеством и спортом – хореографией, вокалом, живописью или чем-то еще, что нравится ученику. Здесь же дети смогут получать дополнительное образование по интересным предметам и делать уроки, чтобы не оставаться один на один со сложными задачками по вечерам дома.
Учительница русского языка и литературы во время урока
28 августа, 08:00Хорошие новости
Дополнительная надбавка и другие льготы: что ждет учителей с 1 сентября
Внеурочные активности организованы в первой половине дня. Вторая часть суток отводится для уроков, составленных по так называемым индивидуальным образовательным маршрутам, а также для самоподготовки. Помогать и детям, и преподавателям будут консультанты – опытные учителя лицея, университетские преподаватели и студенты, проходящие в этой школе практику.
Такой подход формирует у школьников навыки рационального и эффективного распределения времени, позволяют совмещать хобби с учебой и советоваться с опытными наставниками в процессе адаптации к инновационным методикам, считают создатели проекта.

В стенах образовательного комплекса созданы все условия для комфортного нахождения школьников и плодотворной работы педагогов. В этом учебном году в лицее откроются семь классов "Школы полного дня" – по одному в каждой параллели. Планируется, что в 2024–2025 учебном году будут реализованы основные общеобразовательные программы средней школы", – цитируют ректора УлГПУ Игоря Петрищева на официальном сайте правительства Ульяновской области.

Как рассказал глава региона Сергей Морозов, лицей станет федеральной инновационной площадкой обучения по программе непрерывного математического образования, разработанной Институтом системно-деятельностной педагогики, а также точкой притяжения для учеников, студентов и педагогов области, желающих осваивать передовые методики обучения.
В 2020 году с 1 сентября в необычной школе будет работать научный совет, служба психологической поддержки и университетские помощники, оказывающие поддержу всем участникам образовательного и воспитательного процесса, включая родителей школьников.
710005
Обсудить 0
Хорошие новостиХорошие новостиУльяновская областьтворчествоШкола
Рекомендуем
Ученики на уроке химии
Школьники Костромы вдохнут новую жизнь в станцию юннатов
Владимир Мартышин
"Идиот" из столицы". Они бросили Москву ради села и сделали невероятное
Американские военные в Багдаде, Ирак
"Разошлись по домам с оружием". Победы и просчеты иракской кампании США
Джеффри Раш в фильме Король говорит!
Король говорит: как не бояться публичных выступлений
Мужчина за решеткой
Покормил рыб — и в тюрьму? За что можно угодить за решетку за границей
Первоклассница за партой
На учебу в январе. Что вы знаете о школьных традициях?
Икона Божией Матери Донская. Работа Феофана Грека
"Конкурент Рублева". Ученые ищут автора знаменитой Донской иконы
Центр занятости населения в Новосибирске
Выплаты, долги, кредиты, ОСАГО: что изменится с 1 сентября
Ученики на торжественной линейке в киевской школе
Украина доказала: Донбасс был прав, отделившись от нее
Акция в поддержку Александра Лукашенко в Минске
Что нам делать с Белоруссией?
Сила мысли
Сила мысли: ученые предложили новый способ общения пережившим инсульт
Покупатель в супермаркете
Аналитики рассказали, на сколько вырастут цены в России в сентябре
Петрушка и укроп на кухонном столе
Ученый развеял британский миф о любви российских космонавтов к укропу
Здание Московского государственного института международных отношений
Вице-губернатор Забайкалья заявила о травле дочери, поступившей в МГИМО
Учеба в гимназии №2 во Владивостоке
Россияне рассказали, какие уроки не любили в школе больше всего
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:39Лавров прокомментировал политику США в отношении Ирана
11:39В США более 50 темнокожих бизнесменов обвинили McDonald's в дискриминации
11:36Ростуризм получит 1,2 миллиарда рублей на развитие внутреннего туризма
11:34Безработный уплатил долг в 86 тысяч рублей после ареста частного самолета
11:30В Белоруссии вынесли приговор по делу о взрывах во время салюта в Минске
11:28Суд продолжил допрос последнего свидетеля по делу о ДТП с Ефремовым
11:26"Будет время на акклиматизацию". Москвичам рассказали о погоде осенью
11:19Лавров раскритиковал действия Литвы в отношении Белоруссии
11:19Земле предсказали худший сценарий климатической катастрофы
11:17Синоптики подвели погодные итоги лета в Москве
11:13В Турции арестовали "эмира" ИГ*
11:09Ученые оценили плюсы и минусы различных диет
11:07Лавров раскритиковал американские санкции против "Северного потока — 2"
11:07"Это неэтично". Лавров призвал Запад не вмешиваться в дела Белоруссии
11:07В России началась вакцинация против гриппа
11:03Лавров обвинил США в понижении порога применения ядерного оружия
11:00Малышева назвала критиков режима самоизоляции дебилами
11:00БелАЗ опроверг сообщения об остановке производства
10:58Ефремова везут в суд на заседание по делу о ДТП
10:54Лавров назвал способ урегулирования ситуации в Белоруссии
Лента новостейМолния