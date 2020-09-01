https://ria.ru/20200901/shkola-1576446502.html

В Ульяновске откроется инновационная "Школа полного дня"

Экспериментальная площадка "Школа полного дня" с индивидуальными программами обучения, творческими занятиями и дневным сном для учащихся откроется на базе... РИА Новости, 01.09.2020

2020-09-01T08:00

2020-09-01T08:00

2020-09-01T08:00

хорошие новости

хорошие новости

ульяновская область

творчество

школа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/1c/1576431774_0:206:1501:1050_1400x0_80_0_0_f75967627494a6fbd504b60abb66c972.jpg

<strong>МОСКВА, 1 сен — РИА Новости.</strong> Экспериментальная площадка "Школа полного дня" с индивидуальными программами обучения, творческими занятиями и дневным сном для учащихся откроется на базе губернаторского лицея №101 в Ульяновске. Уже с сентября дети и преподаватели смогут находиться в образовательном учреждении весь день, а помогать им будут студенты-практиканты Ульяновского государственного педагогического университета им. И.Н.Ульянова в качестве тьюторов для школьников.Занятия иногда будут длиться весь день, у первоклашек при этом есть время на дневной сон, обозначенное в расписании, а у старшеклассников – перерывы. И дети, и педагоги смогут завтракать, обедать и ужинать в стенах "Школы полного дня", там же можно заняться творчеством и спортом – хореографией, вокалом, живописью или чем-то еще, что нравится ученику. Здесь же дети смогут получать дополнительное образование по интересным предметам и делать уроки, чтобы не оставаться один на один со сложными задачками по вечерам дома.Внеурочные активности организованы в первой половине дня. Вторая часть суток отводится для уроков, составленных по так называемым индивидуальным образовательным маршрутам, а также для самоподготовки. Помогать и детям, и преподавателям будут консультанты – опытные учителя лицея, университетские преподаватели и студенты, проходящие в этой школе практику.Такой подход формирует у школьников навыки рационального и эффективного распределения времени, позволяют совмещать хобби с учебой и советоваться с опытными наставниками в процессе адаптации к инновационным методикам, считают создатели проекта.Как рассказал глава региона Сергей Морозов, лицей станет федеральной инновационной площадкой обучения по программе непрерывного математического образования, разработанной Институтом системно-деятельностной педагогики, а также точкой притяжения для учеников, студентов и педагогов области, желающих осваивать передовые методики обучения.В 2020 году с 1 сентября в необычной школе будет работать научный совет, служба психологической поддержки и университетские помощники, оказывающие поддержу всем участникам образовательного и воспитательного процесса, включая родителей школьников.

https://ria.ru/20200828/uchitelya-1576331087.html

ульяновская область

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

хорошие новости, ульяновская область, творчество, школа