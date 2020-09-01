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"Не взлетит!": фотографию Надежды Савченко с крыльями высмеяли в Сети
Экс-депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко в своем Facebook опубликовала фотографии, сделанные во время путешествия по Херсонской области. РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T16:53
2020-09-01T16:53
надежда савченко
херсонская область
украина
в мире
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<strong>МОСКВА, 1 сен — РИА Новости.</strong> Экс-депутат Верховной Рады <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> <a href="http://ria.ru/person_Nadezhda_Savchenko/" target="_blank" data-auto="true">Надежда Савченко</a> в своем <a href="https://www.facebook.com/Savchenko.Nadiia/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Facebook</a> опубликовала фотографии, сделанные во время путешествия по <a href="http://ria.ru/location_Kherson_Oblast/" target="_blank" data-auto="true">Херсонской области</a>.На одной из них, Савченко стоит на краю склона. При этом она одета в зеленый комбинезон, а за плечами — черные крылья. В комментариях под фотографией пользователи социальной сети раскритиковали ее внешний вид.Екатерина Волкова поинтересовалась: "А вы точно та Надя, которая голодала?Игорь Францишин написал: "Размах крыльев не соответствует размеру, поднимаемого в воздух, тела. Не взлетит!"Еще один из комментаторов по имени Виталий Фоменко призвал женщину поделиться едой. В том же ключе прокомментировал фотографию и Виталий Зозуля, призвав женщину перестать так много есть. "Крылья маленькие! Не наберут подъемной силы &lt;...&gt; Как инженер говорю!", — отметил Zaur Rəfibəyli.
https://ria.ru/20191130/1561772146.html
Падший ангел...
19
Больше подходит пропеллер на спине и кнопка на животе.
11
10
херсонская область
украина
РИА Новости
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60
надежда савченко, херсонская область , украина, в мире

"Не взлетит!": фотографию Надежды Савченко с крыльями высмеяли в Сети

16:53 01.09.2020
2486
© Фото : страница Надежды Савченко в FacebookНадежда Савченко
Надежда Савченко - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
© Фото : страница Надежды Савченко в Facebook
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Экс-депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко в своем Facebook опубликовала фотографии, сделанные во время путешествия по Херсонской области.
На одной из них, Савченко стоит на краю склона. При этом она одета в зеленый комбинезон, а за плечами — черные крылья. В комментариях под фотографией пользователи социальной сети раскритиковали ее внешний вид.
Екатерина Волкова поинтересовалась: "А вы точно та Надя, которая голодала?
Игорь Францишин написал: "Размах крыльев не соответствует размеру, поднимаемого в воздух, тела. Не взлетит!"
"Изобильна чреслами", — отметила Марина Кайгородова.
Еще один из комментаторов по имени Виталий Фоменко призвал женщину поделиться едой. В том же ключе прокомментировал фотографию и Виталий Зозуля, призвав женщину перестать так много есть.
"Крылья маленькие! Не наберут подъемной силы <...> Как инженер говорю!", — отметил Zaur Rəfibəyli.
Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко на заседании Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 30.11.2019
30 ноября 2019, 07:45
"Максимальный треш": Савченко высмеяли в Сети за наряд
141682243
Обсудить 10
Надежда СавченкоХерсонская областьУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Падший ангел...
1 сентября, 17:08
Von Stirliz
1710001
Больше подходит пропеллер на спине и кнопка на животе.
1 сентября, 17:32
Андрей Мартынов
280001
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