https://ria.ru/20200901/savchenko-1576590638.html

"Не взлетит!": фотографию Надежды Савченко с крыльями высмеяли в Сети

Экс-депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко в своем Facebook опубликовала фотографии, сделанные во время путешествия по Херсонской области. РИА Новости, 01.09.2020

2020-09-01T16:53

2020-09-01T16:53

2020-09-01T16:53

надежда савченко

херсонская область

украина

в мире

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<strong>МОСКВА, 1 сен — РИА Новости.</strong> Экс-депутат Верховной Рады <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> <a href="http://ria.ru/person_Nadezhda_Savchenko/" target="_blank" data-auto="true">Надежда Савченко</a> в своем <a href="https://www.facebook.com/Savchenko.Nadiia/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Facebook</a> опубликовала фотографии, сделанные во время путешествия по <a href="http://ria.ru/location_Kherson_Oblast/" target="_blank" data-auto="true">Херсонской области</a>.На одной из них, Савченко стоит на краю склона. При этом она одета в зеленый комбинезон, а за плечами — черные крылья. В комментариях под фотографией пользователи социальной сети раскритиковали ее внешний вид.Екатерина Волкова поинтересовалась: "А вы точно та Надя, которая голодала?Игорь Францишин написал: "Размах крыльев не соответствует размеру, поднимаемого в воздух, тела. Не взлетит!"Еще один из комментаторов по имени Виталий Фоменко призвал женщину поделиться едой. В том же ключе прокомментировал фотографию и Виталий Зозуля, призвав женщину перестать так много есть. "Крылья маленькие! Не наберут подъемной силы <...> Как инженер говорю!", — отметил Zaur Rəfibəyli.

https://ria.ru/20191130/1561772146.html

Von Stirliz Падший ангел... 19

Андрей Мартынов Больше подходит пропеллер на спине и кнопка на животе. 11

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херсонская область

украина

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

надежда савченко, херсонская область , украина, в мире