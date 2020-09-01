https://ria.ru/20200901/sanktsii-1576603319.html

Меркель считает незаконными санкции США против "Северного потока — 2"

Канцлер Германии Ангела Меркель пообещала, что "Северный поток — 2" достроят, несмотря на угрозы Вашингтона. Об этом она заявила во время визита в город... РИА Новости, 01.09.2020

2020-09-01T21:37

2020-09-01T21:37

2020-09-02T00:58

северный поток — 2

ангела меркель

германия

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 1 сен — РИА Новости.</strong> Канцлер Германии Ангела Меркель пообещала, что "Северный поток — 2" достроят, несмотря на угрозы Вашингтона. Об этом она заявила во время визита в город Штральзунд, сообщил телеканал <a href="https://www.mdr.de/home/index.html" target="_blank">MDR</a>.Ранее газета Handelsblatt опубликовала отрывки из письма трех американских сенаторов дирекции порта немецкого города Засниц. Конгрессмены потребовали прекратить работы по поддержке строительства газопровода, пригрозив в ином случае "финансовым разрушением".Глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст назвал подобное заявление дерзостью, он призвал федеральное правительство вызвать американского посла и анонсировать эффективные контрмеры.Санкции против "Северного потока — 2"США выступают против проекта "Северный поток — 2", поскольку стремятся навязать европейским государствам поставки своего сжиженного природного газа. В конце прошлого года американские власти приняли оборонный бюджет, предусматривающий санкции в отношении компаний, которые участвуют в прокладке газопровода. Это вынудило отказаться от работ швейцарскую Allseas.При этом проект поддерживают Германия и Австрия, заинтересованные в надежных поставках топлива. За строительство также выступает Норвегия, правительству которой принадлежат 30 процентов акций компании Kvaerner — одного из подрядчиков строительства.В "<a href="http://ria.ru/organization_Gazprom/" target="_blank">Газпроме</a>" ранее заявляли, что смогут самостоятельно завершить прокладку газопровода. Один из возможных вариантов предусматривает участие якорного трубоукладчика в сопровождении другого судна — с системой динамического позиционирования, способной удерживать судно в нужной точке без якорей и швартовки. Эту роль могут выполнить "Фортуна", принадлежащая компании МРТС, и "Академик Черский".В конце июля американский сенат одобрил новый оборонный бюджет, предусматривающий дополнительные ограничительные меры против "Северного потока — 2". Уже действующие санкции распространяются на организации, которые занимаются прокладкой труб, а также на причастные к этому страховые компании.

https://radiosputnik.ria.ru/20200901/potok-1576595227.html

https://ria.ru/20200831/evropa-1576519001.html

Covid короновирусович Ой как жестко, прям колючая проволока.. 50

Vhaldemar Manowaroff Кастрюля, граждане РФ паспорта получают в Отделе Внутренних Дел, проще говоря, в полиции. 30

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германия

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

северный поток — 2, ангела меркель, германия, сша, в мире