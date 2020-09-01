https://ria.ru/20200901/sanktsii-1576603319.html
Меркель считает незаконными санкции США против "Северного потока — 2"
Канцлер Германии Ангела Меркель пообещала, что "Северный поток — 2" достроят, несмотря на угрозы Вашингтона. Об этом она заявила во время визита в город... РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T21:37
2020-09-01T21:37
2020-09-02T00:58
северный поток — 2
ангела меркель
германия
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 1 сен — РИА Новости.</strong> Канцлер Германии Ангела Меркель пообещала, что "Северный поток — 2" достроят, несмотря на угрозы Вашингтона. Об этом она заявила во время визита в город Штральзунд, сообщил телеканал <a href="https://www.mdr.de/home/index.html" target="_blank">MDR</a>.Ранее газета Handelsblatt опубликовала отрывки из письма трех американских сенаторов дирекции порта немецкого города Засниц. Конгрессмены потребовали прекратить работы по поддержке строительства газопровода, пригрозив в ином случае "финансовым разрушением".Глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст назвал подобное заявление дерзостью, он призвал федеральное правительство вызвать американского посла и анонсировать эффективные контрмеры.Санкции против "Северного потока — 2"США выступают против проекта "Северный поток — 2", поскольку стремятся навязать европейским государствам поставки своего сжиженного природного газа. В конце прошлого года американские власти приняли оборонный бюджет, предусматривающий санкции в отношении компаний, которые участвуют в прокладке газопровода. Это вынудило отказаться от работ швейцарскую Allseas.При этом проект поддерживают Германия и Австрия, заинтересованные в надежных поставках топлива. За строительство также выступает Норвегия, правительству которой принадлежат 30 процентов акций компании Kvaerner — одного из подрядчиков строительства.В "<a href="http://ria.ru/organization_Gazprom/" target="_blank">Газпроме</a>" ранее заявляли, что смогут самостоятельно завершить прокладку газопровода. Один из возможных вариантов предусматривает участие якорного трубоукладчика в сопровождении другого судна — с системой динамического позиционирования, способной удерживать судно в нужной точке без якорей и швартовки. Эту роль могут выполнить "Фортуна", принадлежащая компании МРТС, и "Академик Черский".В конце июля американский сенат одобрил новый оборонный бюджет, предусматривающий дополнительные ограничительные меры против "Северного потока — 2". Уже действующие санкции распространяются на организации, которые занимаются прокладкой труб, а также на причастные к этому страховые компании.
https://radiosputnik.ria.ru/20200901/potok-1576595227.html
https://ria.ru/20200831/evropa-1576519001.html
Covid короновирусович
Ой как жестко, прям колючая проволока..
50
Vhaldemar Manowaroff
Кастрюля, граждане РФ паспорта получают в Отделе Внутренних Дел, проще говоря, в полиции.
30
20
германия
сша
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
северный поток — 2, ангела меркель, германия, сша, в мире
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости.
Канцлер Германии Ангела Меркель пообещала, что "Северный поток — 2" достроят, несмотря на угрозы Вашингтона. Об этом она заявила во время визита в город Штральзунд, сообщил телеканал MDR
.
Ранее газета Handelsblatt опубликовала отрывки из письма трех американских сенаторов дирекции порта немецкого города Засниц. Конгрессмены потребовали прекратить работы по поддержке строительства газопровода, пригрозив в ином случае "финансовым разрушением".
Глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст назвал подобное заявление дерзостью, он призвал федеральное правительство вызвать американского посла и анонсировать эффективные контрмеры.
Санкции против "Северного потока — 2"
США выступают против проекта "Северный поток — 2", поскольку стремятся навязать европейским государствам поставки своего сжиженного природного газа. В конце прошлого года американские власти приняли оборонный бюджет, предусматривающий санкции в отношении компаний, которые участвуют в прокладке газопровода. Это вынудило отказаться от работ швейцарскую Allseas.
При этом проект поддерживают Германия и Австрия, заинтересованные в надежных поставках топлива. За строительство также выступает Норвегия, правительству которой принадлежат 30 процентов акций компании Kvaerner — одного из подрядчиков строительства.
В "Газпроме
" ранее заявляли, что смогут самостоятельно завершить прокладку газопровода. Один из возможных вариантов предусматривает участие якорного трубоукладчика в сопровождении другого судна — с системой динамического позиционирования, способной удерживать судно в нужной точке без якорей и швартовки. Эту роль могут выполнить "Фортуна", принадлежащая компании МРТС, и "Академик Черский".
В конце июля американский сенат одобрил новый оборонный бюджет, предусматривающий дополнительные ограничительные меры против "Северного потока — 2". Уже действующие санкции распространяются на организации, которые занимаются прокладкой труб, а также на причастные к этому страховые компании.