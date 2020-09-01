Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200901/sanktsii-1576603319.html
Меркель считает незаконными санкции США против "Северного потока — 2"
Канцлер Германии Ангела Меркель пообещала, что "Северный поток — 2" достроят, несмотря на угрозы Вашингтона. Об этом она заявила во время визита в город... РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T21:37
2020-09-02T00:58
северный поток — 2
ангела меркель
германия
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/17/1574767865_0:232:3068:1958_1400x0_80_0_0_3ca3d2b7838c72ebc4b96a8edac0f917.jpg
<strong>МОСКВА, 1 сен — РИА Новости.</strong> Канцлер Германии Ангела Меркель пообещала, что "Северный поток — 2" достроят, несмотря на угрозы Вашингтона. Об этом она заявила во время визита в город Штральзунд, сообщил телеканал <a href="https://www.mdr.de/home/index.html" target="_blank">MDR</a>.Ранее газета Handelsblatt опубликовала отрывки из письма трех американских сенаторов дирекции порта немецкого города Засниц. Конгрессмены потребовали прекратить работы по поддержке строительства газопровода, пригрозив в ином случае "финансовым разрушением".Глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст назвал подобное заявление дерзостью, он призвал федеральное правительство вызвать американского посла и анонсировать эффективные контрмеры.Санкции против "Северного потока — 2"США выступают против проекта "Северный поток — 2", поскольку стремятся навязать европейским государствам поставки своего сжиженного природного газа. В конце прошлого года американские власти приняли оборонный бюджет, предусматривающий санкции в отношении компаний, которые участвуют в прокладке газопровода. Это вынудило отказаться от работ швейцарскую Allseas.При этом проект поддерживают Германия и Австрия, заинтересованные в надежных поставках топлива. За строительство также выступает Норвегия, правительству которой принадлежат 30 процентов акций компании Kvaerner — одного из подрядчиков строительства.В "<a href="http://ria.ru/organization_Gazprom/" target="_blank">Газпроме</a>" ранее заявляли, что смогут самостоятельно завершить прокладку газопровода. Один из возможных вариантов предусматривает участие якорного трубоукладчика в сопровождении другого судна — с системой динамического позиционирования, способной удерживать судно в нужной точке без якорей и швартовки. Эту роль могут выполнить "Фортуна", принадлежащая компании МРТС, и "Академик Черский".В конце июля американский сенат одобрил новый оборонный бюджет, предусматривающий дополнительные ограничительные меры против "Северного потока — 2". Уже действующие санкции распространяются на организации, которые занимаются прокладкой труб, а также на причастные к этому страховые компании.
https://radiosputnik.ria.ru/20200901/potok-1576595227.html
https://ria.ru/20200831/evropa-1576519001.html
Ой как жестко, прям колючая проволока..
50
Кастрюля, граждане РФ паспорта получают в Отделе Внутренних Дел, проще говоря, в полиции.
30
20
германия
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/17/1574767865_337:0:3068:2048_1400x0_80_0_0_b69f65576f19dc91ff6b53a8364b79da.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
северный поток — 2, ангела меркель, германия, сша, в мире

Меркель считает незаконными санкции США против "Северного потока — 2"

21:37 01.09.2020 (обновлено: 00:58 02.09.2020)
16645
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСудно-трубоукладчик "Академик Черский" в немецком порту Мукран на острове Рюген
Судно-трубоукладчик Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Канцлер Германии Ангела Меркель пообещала, что "Северный поток — 2" достроят, несмотря на угрозы Вашингтона. Об этом она заявила во время визита в город Штральзунд, сообщил телеканал MDR.
Ранее газета Handelsblatt опубликовала отрывки из письма трех американских сенаторов дирекции порта немецкого города Засниц. Конгрессмены потребовали прекратить работы по поддержке строительства газопровода, пригрозив в ином случае "финансовым разрушением".
Трубы на наземном стыковочном пункте газопровода Северный поток-2 в Любмине - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
Вчера, 17:57Акценты
Берлин vs Вашингтон: танцы вокруг "Северного Потока-2"Соединенные Штаты продолжают обкладывать санкциями Европу, угрожая новыми ограничениями компаниям, занятым в строительстве "Северного Потока-2". Берлин сопротивляется. Аналитики говорят, что сейчас переломный момент для Европы и Германии, в частности.
Глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст назвал подобное заявление дерзостью, он призвал федеральное правительство вызвать американского посла и анонсировать эффективные контрмеры.

Санкции против "Северного потока — 2"

США выступают против проекта "Северный поток — 2", поскольку стремятся навязать европейским государствам поставки своего сжиженного природного газа. В конце прошлого года американские власти приняли оборонный бюджет, предусматривающий санкции в отношении компаний, которые участвуют в прокладке газопровода. Это вынудило отказаться от работ швейцарскую Allseas.
При этом проект поддерживают Германия и Австрия, заинтересованные в надежных поставках топлива. За строительство также выступает Норвегия, правительству которой принадлежат 30 процентов акций компании Kvaerner — одного из подрядчиков строительства.
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 31.08.2020
31 августа, 11:55
В Германии заявили о беззащитности Европы перед санкциями США
В "Газпроме" ранее заявляли, что смогут самостоятельно завершить прокладку газопровода. Один из возможных вариантов предусматривает участие якорного трубоукладчика в сопровождении другого судна — с системой динамического позиционирования, способной удерживать судно в нужной точке без якорей и швартовки. Эту роль могут выполнить "Фортуна", принадлежащая компании МРТС, и "Академик Черский".
В конце июля американский сенат одобрил новый оборонный бюджет, предусматривающий дополнительные ограничительные меры против "Северного потока — 2". Уже действующие санкции распространяются на организации, которые занимаются прокладкой труб, а также на причастные к этому страховые компании.
6603573312
Обсудить 20
Северный поток — 2Ангела МеркельГерманияСШАВ мире
Популярные комментарии
Ой как жестко, прям колючая проволока..
1 сентября, 22:01
Covid короновирусович
62011220
Кастрюля, граждане РФ паспорта получают в Отделе Внутренних Дел, проще говоря, в полиции.
1 сентября, 22:18
Vhaldemar Manowaroff
2141103
Рекомендуем
Участники студенческой акции протеста в Минске
МИД ответил на сообщения о возможности санкций США из-за Белоруссии
Машина скорой помощи, в которой находится Алексей Навальный, Берлин, Германия
Генпрокуратура запросила результаты анализов Навального у Германии
Актер Борис Клюев
Скончался народный артист России Борис Клюев
Коронавирус
Бразильянка установила рекорд по длительности заражения коронавирусом
Иван Охлобыстин: Непреодолимых препятствий - нет.
Охлобыстин извинился за слова о "самом страшном" городе на юге России
Светлана Тихановская во время интервью в Вильнюсе, Литва
В Госдуме ответили на заявление Тихановской о Крыме
Лось
Раненый лось выжил и отомстил подстрелившему его охотнику
Актер Михаил Ефремов выходит из здания Пресненского суда города Москвы
Ефремов вынес себе приговор в суде
Евгений Деданин
"Это месть": кто убил бизнесмена из Бугульмы, зарезавшего грабителей
Отдых в Крыму
Крымские белорусы резко ответили на заявление Тихановской
Вид на район Профессорский уголок города Алушта
Тихановская заявила, что крымский вопрос не должен разъединять белорусов
Сотрудники украинской полиции во время марша националистов в День добровольца в Киеве
В Киеве задержали мужчину с гранатой у офиса президента Украины
Лекция Гасана Гусейнова в Ельцин Центре в Екатеринбурге
Называвший русский язык "убогим" профессор ВШЭ Гусейнов уволился
Мужчина со смартфоном
Раскрыта связь между смартфонами и опухолью мозга
Актер Борис Клюев на церемонии прощания с режиссером Марком Захаровым в театре Ленком в Москве
Скончался народный артист России Борис Клюев
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:25В Мали госпитализировали свергнутого президента
03:17Эксперт рассказал о причинах блокировки счета в банке
02:57Минобороны опубликовало документы к 75-летию окончания Второй мировой
02:18Эксперт рассказал, чем опасен постоянно включенный Bluetooth
02:00Коронавирус изменил правила делового этикета
01:45Американский журнал назвал самый опасный российский боевой самолет
01:42Мадуро заявил, что Трамп "одобрил" его убийство
01:24Арнольд Шварценеггер сыграет в шпионском сериале
01:04В Махачкале при пожаре погибли двое детей и девушка
01:04Раскрыты детали убийства воспитательницы на глазах у детей в Подмосковье
00:59Крымские белорусы резко ответили на заявление Тихановской
00:53Мишустин распорядился направить 34,3 миллиарда на детей от 3 до 7 лет
00:49Греция с 7 сентября откроет границу для россиян
00:42Мишустин выделил еще 22 миллиарда медикам и соцработникам
00:40В США предложили убрать памятники Вашингтону и Колумбу из-за расизма
00:34Любимова высказалась о таланте Клюева
00:12Жириновский сделал прививку от коронавируса
23:46Актер Шлыков прокомментировал инцидент с грузчиками
23:45Умерла звезда фильма "Доживем до понедельника" Ирина Печерникова
23:26Актер Ливанов отметил чувство юмора Клюева
Лента новостейМолния