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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200901/sanktsii-1576601425.html
МИД ответил на сообщения о возможности санкций США из-за Белоруссии
Россия не вмешивается в дела Белоруссии, заявил РИА Новости замминистра иностранных дел Сергей Рябков. РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T20:19
2020-09-02T01:08
протесты в белоруссии
россия
белоруссия
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 1 сен —</strong> <strong>РИА Новости. </strong>Россия не вмешивается в дела <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, заявил РИА Новости замминистра иностранных дел <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Rjabkov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Рябков</a>.Дипломат отметил, что <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> уважает право жителей республики разобраться в своих проблемах самостоятельно. <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> же не впервой "самым бесцеремонным и грубым образом" влезают в дела других государств, подчеркнул он."Американцы должны не предупреждения делать кому бы то ни было, а озаботиться тем, чтобы дать возможность белорусам выйти из этой ситуации так, как они считают нужным сами", — добавил Рябков.Так замглавы МИД отреагировал на публикацию Reuters, в которой со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника утверждалось, что <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтон</a> может ввести новые санкции против Москвы в случае "открытого вмешательства" России в ситуацию в республике.Ранее <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank">Владимир Путин</a> объявил о создании резерва из сотрудников правоохранительных органов для помощи Белоруссии, который будет задействован при необходимости. Глава государства отметил, что сделал это по инициативе <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank">Александра Лукашенко</a>. Президент напомнил, что у Москвы есть обязательства перед <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минском</a> в сфере безопасности в рамках Союзного государства и <a href="http://ria.ru/organization_Organizacija_Dogovora_o_kollektivnojj_bezopasnosti/" target="_blank" data-auto="true">ОДКБ</a>.Сам же белорусский лидер обвинил во вмешательстве во внутренние дела страны Запада. Он считает, что протестами в республике руководят из-за рубежа. Благодаря нынешней ситуации, подчеркивал Лукашенко, он сделал вывод, кто действительно является близким союзником государства.Протесты в БелоруссииДевятого августа состоялись президентские выборы в Белоруссии, на которых, по данным ЦИК, победил Александр Лукашенко, набрав 80,1 процента голосов. Его главная соперница <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank">Светлана Тихановская</a> получила 10,12 процента голосов. Оппозиция эти результаты не признала и объявила о создании координационного совета по передаче власти. Сама Тихановская приняла решение покинуть страну и уехала в <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/" target="_blank" data-auto="true">Литву</a>. После объявления результатов в Белоруссии начались массовые несанкционированные акции, которые сначала жестко подавлялись силовиками. В первые дни против недовольных итогами голосования использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули. Впоследствии сотрудники правоохранительных органов прекратили разгон митингов и применение силовых методов. По данным МВД, во время протестов задержали более 6,7 тысячи человек, пострадали сотни людей, среди них — как минимум 120 силовиков. Минздрав сообщал о троих погибших.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200901/belorussiya-1576547983.html
https://ria.ru/20200828/lukashenko-1576435259.html
https://ria.ru/20200830/lukashenko-1576496420.html
С колен Россия вроде бы встала, а вот с зубами по-прежнему большая проблема.
209
США - вне закона.
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россия
белоруссия
сша
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60
россия, белоруссия, сша, в мире

МИД ответил на сообщения о возможности санкций США из-за Белоруссии

20:19 01.09.2020 (обновлено: 01:08 02.09.2020)
20562
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкУчастники студенческой акции протеста в Минске
Участники студенческой акции протеста в Минске - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Россия не вмешивается в дела Белоруссии, заявил РИА Новости замминистра иностранных дел Сергей Рябков.
Дипломат отметил, что Москва уважает право жителей республики разобраться в своих проблемах самостоятельно. США же не впервой "самым бесцеремонным и грубым образом" влезают в дела других государств, подчеркнул он.
Акция в поддержку Александра Лукашенко в Минске - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
Вчера, 08:00
Что нам делать с Белоруссией?
"Американцы должны не предупреждения делать кому бы то ни было, а озаботиться тем, чтобы дать возможность белорусам выйти из этой ситуации так, как они считают нужным сами", — добавил Рябков.
Так замглавы МИД отреагировал на публикацию Reuters, в которой со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника утверждалось, что Вашингтон может ввести новые санкции против Москвы в случае "открытого вмешательства" России в ситуацию в республике.
Ранее Владимир Путин объявил о создании резерва из сотрудников правоохранительных органов для помощи Белоруссии, который будет задействован при необходимости. Глава государства отметил, что сделал это по инициативе Александра Лукашенко. Президент напомнил, что у Москвы есть обязательства перед Минском в сфере безопасности в рамках Союзного государства и ОДКБ.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 28.08.2020
28 августа, 14:45Протесты в Белоруссии
Лукашенко заявил о договоре с Путиным на случай, если Запад "дернется"
Сам же белорусский лидер обвинил во вмешательстве во внутренние дела страны Запада. Он считает, что протестами в республике руководят из-за рубежа. Благодаря нынешней ситуации, подчеркивал Лукашенко, он сделал вывод, кто действительно является близким союзником государства.

Протесты в Белоруссии

Девятого августа состоялись президентские выборы в Белоруссии, на которых, по данным ЦИК, победил Александр Лукашенко, набрав 80,1 процента голосов. Его главная соперница Светлана Тихановская получила 10,12 процента голосов. Оппозиция эти результаты не признала и объявила о создании координационного совета по передаче власти. Сама Тихановская приняла решение покинуть страну и уехала в Литву. После объявления результатов в Белоруссии начались массовые несанкционированные акции, которые сначала жестко подавлялись силовиками.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко около своей резиденции в Минске - РИА Новости, 1920, 30.08.2020
30 августа, 18:19Протесты в Белоруссии
Лукашенко появился у резиденции с автоматом
В первые дни против недовольных итогами голосования использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули. Впоследствии сотрудники правоохранительных органов прекратили разгон митингов и применение силовых методов. По данным МВД, во время протестов задержали более 6,7 тысячи человек, пострадали сотни людей, среди них — как минимум 120 силовиков. Минздрав сообщал о троих погибших.
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Протесты в БелоруссииРоссияБелоруссияСШАВ мире
Популярные комментарии
С колен Россия вроде бы встала, а вот с зубами по-прежнему большая проблема.
1 сентября, 20:26
vv.p.neznamov
1232018234
США - вне закона.
1 сентября, 20:37
sizif8
931002115
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