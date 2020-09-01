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https://ria.ru/20200901/sanktsii-1576563936.html
Лавров раскритиковал американские санкции против "Северного потока — 2"
Односторонние санкции США по "Северному потоку 2" нелегитимны, это методы нечистоплотной конкуренции, заявил глава МИД России Сергей Лавров. РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T11:07
2020-09-01T11:07
северный поток — 2
сергей лавров
мгимо
европа
оон
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 1 сен - РИА Новости.</strong> Односторонние санкции <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> по "Северному потоку 2" нелегитимны, это методы нечистоплотной конкуренции, заявил глава МИД России <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a>.Как подчеркнул министр в ходе выступления перед студентами <a href="http://ria.ru/organization_Moskovskijj_gosudarstvennyjj_institut_mezhdunarodnykh_otnoshenijj/" target="_blank" data-auto="true">МГИМО</a>, любые односторонние санкции нелегитимны, легитимными являются только санкции, которые инициирует Совет безопасности <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a>."Все остальное - попытки подрывать международное право, подрывать принципы Устава ООН", - сказал он."В случае с "Северным потоком 2" совершенно откровенно имеют место методы нечистоплотной конкуренции. Американцы открыто заявляют, что "<a href="http://ria.ru/product_Severnyjj_potok-2/" target="_blank" data-auto="true">Северный поток 2</a>" необходимо прекратить, потому что он нарушает энергобезопасность <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европы</a>. И что для энергобезопасности Европы она должна покупать сжиженный природный газ из Соединенных Штатов, для чего нужно потратить гораздо больше, нежели стоимость газа, который будет поступать по новым трубопроводам на европейский континент", - заявил Лавров.По его словам, "подобные заявления, конечно, аррогантны, они показывают полное неуважение США к своим союзникам".
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северный поток — 2, сергей лавров, мгимо, европа, оон, сша, в мире

Лавров раскритиковал американские санкции против "Северного потока — 2"

11:07 01.09.2020
404
© Nord Stream 2 / AgitecoСтроительство газопровода "Северный поток-2"
Строительство газопровода Северный поток-2 - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
© Nord Stream 2 / Agiteco
Строительство газопровода "Северный поток-2"
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Односторонние санкции США по "Северному потоку 2" нелегитимны, это методы нечистоплотной конкуренции, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Как подчеркнул министр в ходе выступления перед студентами МГИМО, любые односторонние санкции нелегитимны, легитимными являются только санкции, которые инициирует Совет безопасности ООН.
"Все остальное - попытки подрывать международное право, подрывать принципы Устава ООН", - сказал он.
"В случае с "Северным потоком 2" совершенно откровенно имеют место методы нечистоплотной конкуренции. Американцы открыто заявляют, что "Северный поток 2" необходимо прекратить, потому что он нарушает энергобезопасность Европы. И что для энергобезопасности Европы она должна покупать сжиженный природный газ из Соединенных Штатов, для чего нужно потратить гораздо больше, нежели стоимость газа, который будет поступать по новым трубопроводам на европейский континент", - заявил Лавров.
По его словам, "подобные заявления, конечно, аррогантны, они показывают полное неуважение США к своим союзникам".
Стенд компании Газпром - РИА Новости, 1920, 31.08.2020
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Северный поток — 2Сергей ЛавровМГИМОЕвропаООНСШАВ мире
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