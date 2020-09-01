https://ria.ru/20200901/samolet-1576578256.html

Российский МиГ-31 перехватил норвежский самолет над Баренцевым морем

Российский МиГ-31 был поднят на "встречу" самолета ВВС Норвегии у границы России над Баренцевым морем, говорится в сообщении Национального центра управления... РИА Новости, 01.09.2020

2020-09-01T14:16

2020-09-01T14:16

2020-09-01T14:47

россия

баренцево море

миг-31

норвегия

безопасность

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<strong>МОСКВА, 1 сен - РИА Новости.</strong> Российский <a href="http://ria.ru/product_MiG_31/" target="_blank" data-auto="true">МиГ-31</a> был поднят на "встречу" самолета ВВС <a href="http://ria.ru/location_Norway/" target="_blank" data-auto="true">Норвегии</a> у границы России над <a href="http://ria.ru/location_Barencevo_more/" target="_blank" data-auto="true">Баренцевым морем</a>, говорится в сообщении Национального центра управления обороной РФ.Отмечается, что после разворота норвежского самолета от госграницы РФ российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования. Весь полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства."Нарушения государственной границы <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a> норвежским самолетом не допущено", - подчеркнули в центре.

https://ria.ru/20200822/stratosfera-1576119472.html

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россия

баренцево море

норвегия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, баренцево море, миг-31, норвегия, безопасность