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Российский МиГ-31 перехватил норвежский самолет над Баренцевым морем
Российский МиГ-31 был поднят на "встречу" самолета ВВС Норвегии у границы России над Баренцевым морем, говорится в сообщении Национального центра управления... РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T14:16
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россия
баренцево море
миг-31
норвегия
безопасность
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<strong>МОСКВА, 1 сен - РИА Новости.</strong> Российский <a href="http://ria.ru/product_MiG_31/" target="_blank" data-auto="true">МиГ-31</a> был поднят на "встречу" самолета ВВС <a href="http://ria.ru/location_Norway/" target="_blank" data-auto="true">Норвегии</a> у границы России над <a href="http://ria.ru/location_Barencevo_more/" target="_blank" data-auto="true">Баренцевым морем</a>, говорится в сообщении Национального центра управления обороной РФ.Отмечается, что после разворота норвежского самолета от госграницы РФ российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования. Весь полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства."Нарушения государственной границы <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a> норвежским самолетом не допущено", - подчеркнули в центре.
https://ria.ru/20200822/stratosfera-1576119472.html
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россия
баренцево море
норвегия
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россия, баренцево море, миг-31, норвегия, безопасность

Российский МиГ-31 перехватил норвежский самолет над Баренцевым морем

14:16 01.09.2020 (обновлено: 14:47 01.09.2020)
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© РИА Новости / Нина Падалко / Перейти в фотобанкИстребитель-перехватчик МиГ-31 во время взлета
Истребитель-перехватчик МиГ-31 во время взлета - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
© РИА Новости / Нина Падалко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Российский МиГ-31 был поднят на "встречу" самолета ВВС Норвегии у границы России над Баренцевым морем, говорится в сообщении Национального центра управления обороной РФ.

"Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота. Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет базовой патрульной авиации Р-3С "Орион" ВВС Норвегии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после разворота норвежского самолета от госграницы РФ российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования. Весь полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
"Нарушения государственной границы Российской Федерации норвежским самолетом не допущено", - подчеркнули в центре.
Полеты истребителей МиГ-31 в стратосфере - РИА Новости, 1920, 22.08.2020
22 августа, 04:45
Опубликовано видео полета истребителей МиГ-31 в стратосфере
4302006
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РоссияБаренцево мореМиГ-31НорвегияБезопасность
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