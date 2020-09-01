https://ria.ru/20200901/samolet-1576578256.html
Российский МиГ-31 перехватил норвежский самолет над Баренцевым морем
Российский МиГ-31 был поднят на "встречу" самолета ВВС Норвегии у границы России над Баренцевым морем, говорится в сообщении Национального центра управления... РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T14:16
2020-09-01T14:16
2020-09-01T14:47
россия
баренцево море
миг-31
норвегия
безопасность
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<strong>МОСКВА, 1 сен - РИА Новости.</strong> Российский <a href="http://ria.ru/product_MiG_31/" target="_blank" data-auto="true">МиГ-31</a> был поднят на "встречу" самолета ВВС <a href="http://ria.ru/location_Norway/" target="_blank" data-auto="true">Норвегии</a> у границы России над <a href="http://ria.ru/location_Barencevo_more/" target="_blank" data-auto="true">Баренцевым морем</a>, говорится в сообщении Национального центра управления обороной РФ.Отмечается, что после разворота норвежского самолета от госграницы РФ российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования. Весь полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства."Нарушения государственной границы <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a> норвежским самолетом не допущено", - подчеркнули в центре.
https://ria.ru/20200822/stratosfera-1576119472.html
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россия
баренцево море
норвегия
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, баренцево море, миг-31, норвегия, безопасность