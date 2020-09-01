На Украине женщина решила посидеть на крыле самолета
13:59 01.09.2020 (обновлено: 15:32 01.09.2020)
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КИЕВ, 1 сен — РИА Новости. Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) сообщила, что пассажирка рейса Анталия — Киев в понедельник после прибытия в аэропорт Борисполь в Киевской области открыла аварийный выход самолета и вышла на его крыло, женщина была трезвой, авиакомпания внесла ее в черный список пассажиров, передает во вторник пресс-служба МАУ.
"Вчера, 31 августа 2020 года, авиакомпания "Международные авиалинии Украины" обновила черный список пассажиров. В него была внесена пассажирка рейса PS6212 Анталия — Киев, которая после остановки самолета у гейта № 11 терминала D несанкционированно открыла аварийный выход самолета и вышла на его крыло. Пассажирка летела чартерным рейсом с отдыха вместе с мужем и детьми", — сообщается на сайте авиакомпании.
Уточняется, что командир воздушного судна сразу вызвал представителей подразделений авиационной безопасности, пограничной службы, полиции и медпункта аэропорта Борисполь, как этого требуют соответствующие инструкции.
"Представители полиции и врачи пытались уточнить причины такого поступка у пассажирки, однако адекватного ответа не получили. Установлено также, что пассажирка не находилась под влиянием алкогольных и/или наркотических веществ", — добавили в пресс-службе.
Таким образом, МАУ в дальнейшем откажет пассажирке в каких-либо перелетах в пределах всей сети маршрутов.