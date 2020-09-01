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На Украине женщина решила посидеть на крыле самолета
Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) сообщила, что пассажирка рейса Анталия — Киев в понедельник после прибытия в аэропорт Борисполь в Киевской... РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T13:59
2020-09-01T15:32
международные авиалинии украины
киевская область
украина
в мире
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<strong>КИЕВ, 1 сен — РИА Новости.</strong> Авиакомпания "<a href="http://ria.ru/organization_Mezhdunarodnye_avialinii_Ukrainy/" target="_blank" data-auto="true">Международные авиалинии Украины</a>" (МАУ) сообщила, что пассажирка рейса Анталия — Киев в понедельник после прибытия в аэропорт Борисполь в <a href="http://ria.ru/location_Kiev_Oblast/" target="_blank" data-auto="true">Киевской области</a> открыла аварийный выход самолета и вышла на его крыло, женщина была трезвой, авиакомпания внесла ее в черный список пассажиров, передает во вторник пресс-служба МАУ.Уточняется, что командир воздушного судна сразу вызвал представителей подразделений авиационной безопасности, пограничной службы, полиции и медпункта аэропорта Борисполь, как этого требуют соответствующие инструкции."Представители полиции и врачи пытались уточнить причины такого поступка у пассажирки, однако адекватного ответа не получили. Установлено также, что пассажирка не находилась под влиянием алкогольных и/или наркотических веществ", — добавили в пресс-службе.Таким образом, МАУ в дальнейшем откажет пассажирке в каких-либо перелетах в пределах всей сети маршрутов.
https://ria.ru/20200807/1575499604.html
Не украинка, нет...... Вот если бы во время полёта вышла, тогда бы точно была украинкой...... А так, похоже белоруска....
24
Это Украина крошка, это Украина)))))
12
12
киевская область
украина
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международные авиалинии украины, киевская область, украина, в мире

На Украине женщина решила посидеть на крыле самолета

13:59 01.09.2020 (обновлено: 15:32 01.09.2020)
2959
КИЕВ, 1 сен — РИА Новости. Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) сообщила, что пассажирка рейса Анталия — Киев в понедельник после прибытия в аэропорт Борисполь в Киевской области открыла аварийный выход самолета и вышла на его крыло, женщина была трезвой, авиакомпания внесла ее в черный список пассажиров, передает во вторник пресс-служба МАУ.

"Вчера, 31 августа 2020 года, авиакомпания "Международные авиалинии Украины" обновила черный список пассажиров. В него была внесена пассажирка рейса PS6212 Анталия — Киев, которая после остановки самолета у гейта № 11 терминала D несанкционированно открыла аварийный выход самолета и вышла на его крыло. Пассажирка летела чартерным рейсом с отдыха вместе с мужем и детьми", — сообщается на сайте авиакомпании.

Уточняется, что командир воздушного судна сразу вызвал представителей подразделений авиационной безопасности, пограничной службы, полиции и медпункта аэропорта Борисполь, как этого требуют соответствующие инструкции.
"Представители полиции и врачи пытались уточнить причины такого поступка у пассажирки, однако адекватного ответа не получили. Установлено также, что пассажирка не находилась под влиянием алкогольных и/или наркотических веществ", — добавили в пресс-службе.
Таким образом, МАУ в дальнейшем откажет пассажирке в каких-либо перелетах в пределах всей сети маршрутов.
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Обсудить 12
Международные авиалинии УкраиныКиевская областьУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Не украинка, нет...... Вот если бы во время полёта вышла, тогда бы точно была украинкой...... А так, похоже белоруска....
1 сентября, 14:07
Арсений Новиков
3140025
Это Украина крошка, это Украина)))))
1 сентября, 14:03
Егор Панкратов
390000
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