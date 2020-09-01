https://ria.ru/20200901/samolet-1576576464.html

На Украине женщина решила посидеть на крыле самолета

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) сообщила, что пассажирка рейса Анталия — Киев в понедельник после прибытия в аэропорт Борисполь в Киевской... РИА Новости, 01.09.2020

2020-09-01T13:59

2020-09-01T13:59

2020-09-01T15:32

международные авиалинии украины

киевская область

украина

в мире

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<strong>КИЕВ, 1 сен — РИА Новости.</strong> Авиакомпания "<a href="http://ria.ru/organization_Mezhdunarodnye_avialinii_Ukrainy/" target="_blank" data-auto="true">Международные авиалинии Украины</a>" (МАУ) сообщила, что пассажирка рейса Анталия — Киев в понедельник после прибытия в аэропорт Борисполь в <a href="http://ria.ru/location_Kiev_Oblast/" target="_blank" data-auto="true">Киевской области</a> открыла аварийный выход самолета и вышла на его крыло, женщина была трезвой, авиакомпания внесла ее в черный список пассажиров, передает во вторник пресс-служба МАУ.Уточняется, что командир воздушного судна сразу вызвал представителей подразделений авиационной безопасности, пограничной службы, полиции и медпункта аэропорта Борисполь, как этого требуют соответствующие инструкции."Представители полиции и врачи пытались уточнить причины такого поступка у пассажирки, однако адекватного ответа не получили. Установлено также, что пассажирка не находилась под влиянием алкогольных и/или наркотических веществ", — добавили в пресс-службе.Таким образом, МАУ в дальнейшем откажет пассажирке в каких-либо перелетах в пределах всей сети маршрутов.

https://ria.ru/20200807/1575499604.html

Арсений Новиков Не украинка, нет...... Вот если бы во время полёта вышла, тогда бы точно была украинкой...... А так, похоже белоруска.... 24

Егор Панкратов Это Украина крошка, это Украина))))) 12

12

киевская область

украина

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

международные авиалинии украины, киевская область, украина, в мире