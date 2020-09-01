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В Вирджинии разбился разведывательный самолет ВМС США
Самолет E-2C Hawkeye американских ВМС потерпел крушение в понедельник в американском штате Виргиния, все четверо членов экипажа успешно катапультировались,... РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T02:28
2020-09-01T04:26
виргиния
сша
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 1 сен - РИА Новости.</strong> Самолет E-2C Hawkeye американских ВМС потерпел крушение в понедельник в американском штате <a href="https://ria.ru/location_CommonwealthofVirginia/" target="_blank">Виргиния</a>, все четверо членов экипажа успешно катапультировались, сообщила пресс-служба американского флота.Самолет упал в ходе тренировочного полета близ острова Уоллопс к северо-востоку от базы ВМС в Норфолке. Два пилота и двое других членов экипажа катапультировались "без больших повреждений". Сообщений об ущербе или пострадавших на земле также не поступало.Причина крушения выясняется.E-2C Hawkeye - палубный самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления. Он может использоваться для раннего предупреждения о самолетах противника и наведения на цель, а также в качестве командного пункта.
https://ria.ru/20171221/1511383762.html
Одна новость лучше другой. Ущерб, нанесенный врагом самому себе, не может не радовать.
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виргиния
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60
виргиния, сша, в мире

В Вирджинии разбился разведывательный самолет ВМС США

02:28 01.09.2020 (обновлено: 04:26 01.09.2020)
2870
© Flickr / divemasterking2000Самолет E-2C Hawkeye
Самолет E-2C Hawkeye - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
© Flickr / divemasterking2000
Самолет E-2C Hawkeye. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 1 сен - РИА Новости. Самолет E-2C Hawkeye американских ВМС потерпел крушение в понедельник в американском штате Виргиния, все четверо членов экипажа успешно катапультировались, сообщила пресс-служба американского флота.
Самолет упал в ходе тренировочного полета близ острова Уоллопс к северо-востоку от базы ВМС в Норфолке. Два пилота и двое других членов экипажа катапультировались "без больших повреждений". Сообщений об ущербе или пострадавших на земле также не поступало.
Причина крушения выясняется.
E-2C Hawkeye - палубный самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления. Он может использоваться для раннего предупреждения о самолетах противника и наведения на цель, а также в качестве командного пункта.
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Обсудить 6
ВиргинияСШАВ мире
Популярные комментарии
Одна новость лучше другой. Ущерб, нанесенный врагом самому себе, не может не радовать.
1 сентября, 02:38
ИЗИгорь Земский
121100-1
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