https://ria.ru/20200901/samolet-1576555056.html

В Вирджинии разбился разведывательный самолет ВМС США

Самолет E-2C Hawkeye американских ВМС потерпел крушение в понедельник в американском штате Виргиния, все четверо членов экипажа успешно катапультировались,... РИА Новости, 01.09.2020

2020-09-01T02:28

2020-09-01T02:28

2020-09-01T04:26

виргиния

сша

в мире

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<strong>ВАШИНГТОН, 1 сен - РИА Новости.</strong> Самолет E-2C Hawkeye американских ВМС потерпел крушение в понедельник в американском штате <a href="https://ria.ru/location_CommonwealthofVirginia/" target="_blank">Виргиния</a>, все четверо членов экипажа успешно катапультировались, сообщила пресс-служба американского флота.Самолет упал в ходе тренировочного полета близ острова Уоллопс к северо-востоку от базы ВМС в Норфолке. Два пилота и двое других членов экипажа катапультировались "без больших повреждений". Сообщений об ущербе или пострадавших на земле также не поступало.Причина крушения выясняется.E-2C Hawkeye - палубный самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления. Он может использоваться для раннего предупреждения о самолетах противника и наведения на цель, а также в качестве командного пункта.

https://ria.ru/20171221/1511383762.html

Игорь Земский Одна новость лучше другой. Ущерб, нанесенный врагом самому себе, не может не радовать. 50

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виргиния

сша

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

виргиния, сша, в мире