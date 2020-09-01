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У обвиняемого в госизмене Сафронова взяли образцы голоса
Следствие взяло образцы голоса советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене, сообщил РИА Новости адвокат Иван Павлов. РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T13:39
2020-09-01T13:39
иван сафронов
дело советника гендиректора "роскосмоса"
россия
роскосмос
происшествия
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<strong>МОСКВА, 1 сен - РИА Новости.</strong> Следствие взяло образцы голоса советника главы "<a href="http://ria.ru/organization_Roskosmos/" target="_blank" data-auto="true">Роскосмоса</a>" <a href="http://ria.ru/person_ivan-safronov/" target="_blank" data-auto="true">Ивана Сафронова</a>, обвиняемого в госизмене, сообщил РИА Новости адвокат Иван Павлов.Он пояснил, что обычно фонографическую экспертизу назначают, чтобы убедиться, что на записях голос определенного человека. Но информация о том, какие именно это записи, помечена следователем грифом "секретно".Бывший журналист, а ныне чиновник Сафронов был задержан 7 июля, вечером того же дня Лефортовский суд <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> поместил его под стражу. Мосгорсуд оставил это решение в силе.По информации <a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_sluzhba_bezopasnosti_RF/" target="_blank" data-auto="true">ФСБ</a>, советнику Дмитрия Рогозина <a href="https://ria.ru/category_zaderzhanie-sovetnika-gendirektora-roskosmosa" target="_blank">вменяется передача секретных сведений</a> о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank" data-auto="true">НАТО</a>. Защита Сафронова заявляла, что следователи подозревают его в работе на чешские спецслужбы с 2012 года. Дело касается передачи в корыстных целях военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки, конечными получателями секретных сведений были <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>. Вину бывший журналист не признает.Как заявляют в Роскосмосе, задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого он трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что с журналистской деятельностью задержание также не связано.
https://ria.ru/20200806/1575439811.html
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иван сафронов, дело советника гендиректора "роскосмоса", россия, роскосмос, происшествия

У обвиняемого в госизмене Сафронова взяли образцы голоса

13:39 01.09.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкИван Сафронов в зале суда
Иван Сафронов в зале суда - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Иван Сафронов в зале суда. Архивное фото
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Следствие взяло образцы голоса советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене, сообщил РИА Новости адвокат Иван Павлов.
"Следствие отобрало образцы голоса и ознакомило с постановлением о назначении фонографической экспертизы. Само постановление секретное, я не могу его комментировать", - сказал адвокат.
Он пояснил, что обычно фонографическую экспертизу назначают, чтобы убедиться, что на записях голос определенного человека. Но информация о том, какие именно это записи, помечена следователем грифом "секретно".
Бывший журналист, а ныне чиновник Сафронов был задержан 7 июля, вечером того же дня Лефортовский суд Москвы поместил его под стражу. Мосгорсуд оставил это решение в силе.
Иван Сафронов - РИА Новости, 1920, 06.08.2020
6 августа, 12:31
Адвокат раскрыл детали уголовного дела Сафронова
По информации ФСБ, советнику Дмитрия Рогозина вменяется передача секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО. Защита Сафронова заявляла, что следователи подозревают его в работе на чешские спецслужбы с 2012 года. Дело касается передачи в корыстных целях военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки, конечными получателями секретных сведений были США. Вину бывший журналист не признает.
Как заявляют в Роскосмосе, задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого он трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что с журналистской деятельностью задержание также не связано.
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Иван СафроновДело советника гендиректора "Роскосмоса"РоссияРоскосмосПроисшествия
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