https://ria.ru/20200901/safronov-1576575016.html

У обвиняемого в госизмене Сафронова взяли образцы голоса

Следствие взяло образцы голоса советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене, сообщил РИА Новости адвокат Иван Павлов. РИА Новости, 01.09.2020

2020-09-01T13:39

2020-09-01T13:39

2020-09-01T13:39

иван сафронов

дело советника гендиректора "роскосмоса"

россия

роскосмос

происшествия

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<strong>МОСКВА, 1 сен - РИА Новости.</strong> Следствие взяло образцы голоса советника главы "<a href="http://ria.ru/organization_Roskosmos/" target="_blank" data-auto="true">Роскосмоса</a>" <a href="http://ria.ru/person_ivan-safronov/" target="_blank" data-auto="true">Ивана Сафронова</a>, обвиняемого в госизмене, сообщил РИА Новости адвокат Иван Павлов.Он пояснил, что обычно фонографическую экспертизу назначают, чтобы убедиться, что на записях голос определенного человека. Но информация о том, какие именно это записи, помечена следователем грифом "секретно".Бывший журналист, а ныне чиновник Сафронов был задержан 7 июля, вечером того же дня Лефортовский суд <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> поместил его под стражу. Мосгорсуд оставил это решение в силе.По информации <a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_sluzhba_bezopasnosti_RF/" target="_blank" data-auto="true">ФСБ</a>, советнику Дмитрия Рогозина <a href="https://ria.ru/category_zaderzhanie-sovetnika-gendirektora-roskosmosa" target="_blank">вменяется передача секретных сведений</a> о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank" data-auto="true">НАТО</a>. Защита Сафронова заявляла, что следователи подозревают его в работе на чешские спецслужбы с 2012 года. Дело касается передачи в корыстных целях военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки, конечными получателями секретных сведений были <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>. Вину бывший журналист не признает.Как заявляют в Роскосмосе, задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого он трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что с журналистской деятельностью задержание также не связано.

https://ria.ru/20200806/1575439811.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

иван сафронов, дело советника гендиректора "роскосмоса", россия, роскосмос, происшествия