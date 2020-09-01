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Защита подала кассационную жалобу на арест Сафронова
Защита советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова, обвиняемого в государственной измене, подала кассационную жалобу на его арест, сообщил РИА Новости во... РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T13:22
2020-09-01T13:22
иван сафронов
дело советника гендиректора "роскосмоса"
роскосмос
нато
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
дмитрий рогозин
дмитрий песков
происшествия
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<strong>МОСКВА, 1 сен - РИА Новости.</strong> Защита советника главы "Роскосмоса" <a href="http://ria.ru/person_ivan-safronov/" target="_blank" data-auto="true">Ивана Сафронова</a>, обвиняемого в государственной измене, подала кассационную жалобу на его арест, сообщил РИА Новости во вторник адвокат Иван Павлов.Бывший журналист, а ныне чиновник Сафронов был задержан 7 июля, вечером того же дня Лефортовский суд Москвы поместил его под стражу. Мосгорсуд оставил это решение в силе.По информации ФСБ, советнику <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Rogozin/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрия Рогозина</a> вменяется передача секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank" data-auto="true">НАТО</a>. Защита Сафронова заявляла, что следователи подозревают его в работе на чешские спецслужбы с 2012 года.Дело касается передачи в корыстных целях военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки, конечными получателями секретных сведений были <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>. Вину бывший журналист не признает.Как заявляют в Роскосмосе, задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого он трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что с журналистской деятельностью задержание также не связано.
https://ria.ru/20200730/1575173105.html
https://ria.ru/20200729/1575101109.html
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иван сафронов, дело советника гендиректора "роскосмоса", роскосмос, нато, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), дмитрий рогозин, дмитрий песков, происшествия

Защита подала кассационную жалобу на арест Сафронова

13:22 01.09.2020
214
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкИван Сафронов
Иван Сафронов - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Иван Сафронов. Архивное фото
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Защита советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова, обвиняемого в государственной измене, подала кассационную жалобу на его арест, сообщил РИА Новости во вторник адвокат Иван Павлов.
"Мы обратились во Второй кассационный суд общей юрисдикции с кассационной жалобой, в которой просим об отмене решения Лефортовского суда Москвы и апелляционного определения Мосгорсуда", - сказал адвокат.
Иван Сафронов во время заседания в Мосгорсуде, на котором рассматривается апелляционная жалоба на арест - РИА Новости, 1920, 30.07.2020
30 июля, 15:45
Генерал ФСБ прокомментировал дело Сафронова
Бывший журналист, а ныне чиновник Сафронов был задержан 7 июля, вечером того же дня Лефортовский суд Москвы поместил его под стражу. Мосгорсуд оставил это решение в силе.
По информации ФСБ, советнику Дмитрия Рогозина вменяется передача секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО. Защита Сафронова заявляла, что следователи подозревают его в работе на чешские спецслужбы с 2012 года.
Дело касается передачи в корыстных целях военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки, конечными получателями секретных сведений были США. Вину бывший журналист не признает.
Как заявляют в Роскосмосе, задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого он трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что с журналистской деятельностью задержание также не связано.
Советник генерального директора госкорпорации Роскосмос Иван Сафронов в Мосгорсуде - РИА Новости, 1920, 29.07.2020
29 июля, 13:00
В Кремле прокомментировали обвинение в адрес Сафронова
1001013
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Иван СафроновДело советника гендиректора "Роскосмоса"РоскосмосНАТОФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Дмитрий РогозинДмитрий ПесковПроисшествия
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