https://ria.ru/20200901/rossiyane-1576570194.html
Путин назвал неотъемлемую составляющую национального кода россиян
Неотъемлемой составляющей национального кода россиян являются пронзительные книги о Великой Отечественной войне, стихи и песни, "берущие за живое", которые... РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T12:39
2020-09-01T12:39
2020-09-01T12:39
75 лет великой победы
владимир путин
политика
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<strong>МОСКВА, 1 сен - РИА Новости.</strong> Неотъемлемой составляющей национального кода россиян являются пронзительные книги о Великой Отечественной войне, стихи и песни, "берущие за живое", которые всегда звучат по зову души, заявил президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>, принимая участие во Всероссийском открытом уроке, посвященном 75-летию Победы.Важной частью не только общей истории, истории России, но и семейной истории, по словам Путина, являются также рассказы "бабушек и дедушек о себе, об их родственниках, об их родителях, об их бабушках и дедушках"."Бережно хранимые в родном доме письма, фотографии, награды во многих семьях до сих пор сохраняются. Самые близкие герои есть почти в каждой семье. И почти в каждом российском городе, селе, населенном пункте вообще есть воинские мемориалы, к которым идут люди, чтобы поклониться, отдать дань уважения тем, кто героически сражался за Родину", - отметил он.
https://radiosputnik.ria.ru/20200509/1571218608.html
Не Совок
Уже пошли естественные старческие процессы
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lyuda.terenteva.55
Да, и это ИСТИНА. "Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой. И глаза молодых солдат. С фотографий увядших глядят". Мы помним, будем помнить и чтить всегда наших дорогих родных. И петь всеми любимые песни. Так и будет отныне и до веку.
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, политика
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости.
Неотъемлемой составляющей национального кода россиян являются пронзительные книги о Великой Отечественной войне, стихи и песни, "берущие за живое", которые всегда звучат по зову души, заявил президент РФ Владимир Путин
, принимая участие во Всероссийском открытом уроке, посвященном 75-летию Победы.
"Неотъемлемая составляющая нашего национального кода, то, без чего невозможно представить живущего в нашей стране человека, - пронзительные книги о войне, стихи, авторами многих из которых были как раз фронтовики, фильмы о Великой Отечественной войне, берущие за живое, за сердце прямо, песни, которые всегда звучат по зову души. Думаю, вам они тоже знакомы", - сказал Путин, принимая участие во уроке в режиме видеоконференции. Урок проходит под девизом "Помнить - значит знать".
Важной частью не только общей истории, истории России, но и семейной истории, по словам Путина, являются также рассказы "бабушек и дедушек о себе, об их родственниках, об их родителях, об их бабушках и дедушках".
"Бережно хранимые в родном доме письма, фотографии, награды во многих семьях до сих пор сохраняются. Самые близкие герои есть почти в каждой семье. И почти в каждом российском городе, селе, населенном пункте вообще есть воинские мемориалы, к которым идут люди, чтобы поклониться, отдать дань уважения тем, кто героически сражался за Родину", - отметил он.