https://ria.ru/20200901/rossiyane-1576570194.html

Путин назвал неотъемлемую составляющую национального кода россиян

Неотъемлемой составляющей национального кода россиян являются пронзительные книги о Великой Отечественной войне, стихи и песни, "берущие за живое", которые... РИА Новости, 01.09.2020

2020-09-01T12:39

2020-09-01T12:39

2020-09-01T12:39

75 лет великой победы

владимир путин

политика

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<strong>МОСКВА, 1 сен - РИА Новости.</strong> Неотъемлемой составляющей национального кода россиян являются пронзительные книги о Великой Отечественной войне, стихи и песни, "берущие за живое", которые всегда звучат по зову души, заявил президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>, принимая участие во Всероссийском открытом уроке, посвященном 75-летию Победы.Важной частью не только общей истории, истории России, но и семейной истории, по словам Путина, являются также рассказы "бабушек и дедушек о себе, об их родственниках, об их родителях, об их бабушках и дедушках"."Бережно хранимые в родном доме письма, фотографии, награды во многих семьях до сих пор сохраняются. Самые близкие герои есть почти в каждой семье. И почти в каждом российском городе, селе, населенном пункте вообще есть воинские мемориалы, к которым идут люди, чтобы поклониться, отдать дань уважения тем, кто героически сражался за Родину", - отметил он.

https://radiosputnik.ria.ru/20200509/1571218608.html

Не Совок Уже пошли естественные старческие процессы 17

lyuda.terenteva.55 Да, и это ИСТИНА. "Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой. И глаза молодых солдат. С фотографий увядших глядят". Мы помним, будем помнить и чтить всегда наших дорогих родных. И петь всеми любимые песни. Так и будет отныне и до веку. 15

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин, политика